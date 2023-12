Des fêtes sans gaspillage alimentaire? C’est possible, et voici comment s’y prendre

Entre effusions de joie, profusion de cadeaux et autres repas à rallonges, les fêtes sont souvent synonymes d’excès… Et donc aussi, de gaspillage alimentaire. Une fatalité? Que du contraire. Cette année, on mange malin et on ne jette rien.

Si on vous demande d’estimer combien de bouchées de chips, plats en sauce, bûches et petits toasts vous vous apprêtez à engloutir durant les fêtes, il est possible que le calcul soit compliqué. « Jusqu’à plus faim », disons. Mais certains chiffres, eux, sont faciles à calculer, et ont de quoi quelque peu couper l’appétit. En effet, ainsi que le révèle une enquête commandée à iVox par l’application de lutte contre le gaspillage alimentaire Too Good To Go, pas moins de 4 Belges sur 5 achètent régulièrement trop de nourriture pour les fêtes.

Et ce, alors même que 82% de nos compatriotes, dont vous qui nous lisez peut-être, disent se sentir coupables de gaspiller de la nourriture. Rien de tel en effet pour donner un goût amer en bouche que de devoir mettre les restes du festin de Noël à la poubelle. Surtout quand on sait que chaque année, 40% (!) de la nourriture produite dans le monde est jetée. Problème: 54% des Belges considèrent que proposer une grande variété d’aliments constitue un élément essentiel d’un repas de fête. Et tant pis si la table accueille plus de mets que les convives ne peuvent en manger…

Elles sont pas fraîches, mes crudités?!

Les aliments les plus susceptibles de passer de la case « fêtes » à celle du gaspillage alimentaire? En première position du classement, on retrouve les crudités, servies à l’apéro, souvent boudées au profit des chips et des toasts, puis jetées au moment de débarrasser la table, car qui a envie de chou-fleur un peu flétri? Pas grand monde, visiblement, le constat étant le même pour les sauces maison, deuxième aliment le plus jeté en période de fêtes, suivi des accompagnements type pommes de terre, riz et pâtes, puis du pain et des légumes cuits.

Et pourtant, rappelle Too Good To Go, chacun de ces aliments peut facilement (et délicieusement) être réutilisé. Les crudités? « On peut faire une soupe incroyablement savoureuse avec de la salade. La laitue pommée, la romaine et la sucrine s’y prêtent parfaitement, même si elles ont passé quelques jours au réfrigérateur ». Les sauces? Incroyable mais vrai, il vous suffit simplement de les surgeler, par exemple en petites portions dans un bac à glaçons, avant de les réchauffer au bain-marie ou à la casserole au moment de servir. Quant au vieux pain, il suffit de le couper en morceaux avant de passer ceux-ci au mixeur pour en faire de la chapelure, tandis que légumes cuits et pommes de terre seront la base de soupes réconfortantes à souhait après les excès gastronomiques des fêtes.

Qui pense bien ne jette rien

« La réduction du gaspillage alimentaire est non seulement bénéfique pour notre portefeuille, mais aussi pour la planète, et il en va de même pendant les fêtes de fin d’année » pointe encore Geertje Zeegers, Country Director de Too Good To Go Belgique. Où l’on a compilé une série de conseils pour dire adieu au gaspillage alimentaire, à la Noël et durant tout le reste de l’année.

Planifier les achats. Et notamment, bien veiller à inspecter le contenu du garde-manger avant d’aller faire les courses, mais aussi s’assurer d’adapter la quantité de nourriture au nombre d’invités.

Choisir des aliments dont la date de péremption est proche, ce qui permet de limiter le gaspillage alimentaire chez soi, mais aussi au sein des grandes surfaces.

Privilégier les recettes à base d’ingrédients familiers. « Vous vous souvenez de ce pot d’épices que vous avez acheté pour un repas de Noël l’année dernière et que vous n’avez plus jamais réutilisé ? Dommage, non ? Optez donc pour des ingrédients que vous utiliserez encore après les fêtes. Cela vous évitera également beaucoup de stress pendant vos courses, car au milieu de toute cette agitation, vous n’aurez pas le temps de chercher à quel rayon du magasin se trouve cet ingrédient inconnu » pointe-t-on chez Too Good To Go.

Tirer le meilleur parti des restes, que ce soit en les utilisant dans d’autres préparations, ou bien en offrant un petit cadeau supplémentaire à vos invités: un doggy bag avec de quoi se régaler encore après le repas.

Faire confiance aux sens et au bon sens. « Les aliments conservés correctement se gardent plus longtemps – les œufs conservés au réfrigérateur, par exemple, sont encore bons plusieurs semaines après leur date de durabilité minimale. Utilisez vos sens pour évaluer si les aliments portant une date de durabilité minimale sont encore bons à manger, même si cette date est dépassée. Dans de nombreux cas, les aliments et les boissons peuvent encore être consommés longtemps après la date de durabilité minimale ».

Et si vous ne le faites pas pour la planète, il y a de fortes chances pour que cet hiver, l’argument économique l’emporte. En effet, l’enquête réalisée par iVox révèle également que pour un Belge sur cinq, la hausse générale des prix constitue une raison d’acheter moins de nourriture pour les fêtes. Plus de 2 Belges sur 3 préfèreront quant à eux acheter des produits moins chers ou des produits en promotion en raison de leur date de péremption pour faire des économies pendant les fêtes de fin d’année. Manger moins, mais mieux? En voilà une résolution qu’elle est bonne – et on n’attend pas début janvier pour la prendre!

