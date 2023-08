La glace, nouvel eldorado des célébrités en quête de diversification

Après les spiritueux, les produits de beauté ou encore les soins adaptés aux femmes ménopausées, les célébrités semblent avoir trouvé un nouveau filon prometteur pour se diversifier: la glace. Décryptage d’un boom pas si givré que ça.

Si le tournant des années 2010 aura vu les célébrités se lancer sur le territoire des alcooliers, entre la tequila lancée par George Clooney et Rande Gerber, le mari de Cindy Crawford, et le vin Miraval commercialisé par Brad Pitt et Angelina Jolie, depuis, les people n’ont eu de cesse de diversifier leurs activités, mariant carrières au cinéma, dans la chanson ou à la télé et entreprises plus ou moins florissantes dans des secteurs variés. Après le boom des vins et spiritueux, on a ainsi assisté à celui des produits de beauté, Victoria Beckham, Selena Gomez, Rihanna et Hailey Bieber, pour ne citer qu’elles, ayant chacune lancé leur propre marque. Et depuis quelques années, c’est à la star qui développera la gamme la plus attrayante dédiée aux femmes ménopausées (on pense notamment aux partenariats mis en place par les actrices Judy Greer et Naomi Watts avec Wile et Stripes, respectivement). Le dernier filon prometteur pour les rich & famous en quête de diversification professionnelle? L’humble glace, qui s’offre désormais le traitement VIP.

Vous prendrez bien un peu de Cherlato?

Ainsi, après un retour remarqué dans l’actualité suite à sa romance avec le rappeur Alexander Edwards, de 39 ans son cadet, Cher fait à nouveau parler d’elle avec le lancement de Cherlato. Soit la contraction de son prénom et de « gelato », un jeu de mot bien trouvé pour sa nouvelle entreprise de glace à l’italienne, lancée avec Giapo Grazioli et parée à prendre Los Angeles d’assaut avec son foodtruck bariolé et ses saveurs osées.

Si pour vous, la gelato se savoure version stracciatella, pistache ou encore nocciola, sachez que l’interprète de Half-Breed et If I could Turn Back Time, elle, n’hésite pas à marier l’art ancestral de la glace à l’italienne à celui, plus récent, des créations #foodporn à souhait dont l’originalité est souvent synonyme de buzz sur les réseaux. C’est ainsi que parmi les parfums Cherlato, on retrouve le « Breakfast at Cher’s Coffee & Donuts », un cornet de glace au café surmonté d’un donut, ou encore « SoCal’s Coldest Avocado on Toast » soit le toast à l’avocat le plus frais de Californie, mêlant crème glacée vert tendre et miettes de pain toasté.

Et la chanteuse n’est pas la seule à s’aventurer sur le terrain des desserts givrés.

Nostalgie gustative

Le rappeur Snoop Dogg vient en effet lui aussi de faire part de sa volonté de se lancer sur le marché avec sa ligne de crèmes glacées Dr. Bombay. Vendues non pas dans un foodtruck brandé mais bien au rayon surgelé du supermarché, ses saveurs se déclinent en « sundae aux gaufres noyées dans le sirop » ou sorbet orange traversé de coulis à l’ananas, sans oublier une concoction à la pâte à cookies agrémentée de morceaux de pâte et de copeaux de chocolat.

Signe distinctif (et autre tendance du moment) le « Dr. Bombay » qui prête son nom à cette nouvelle percée professionnelle du rappeur, déjà propriétaire d’une gamme de vins ainsi que d’une ligne de produits comestibles à base de marijuana, n’est autre qu’un NFT, un des Bored Apes que les célébrités et autres riches de ce monde ont acheté en masse (et payé cher et vilain) à l’automne 2022.

« Avec Dr.Bombay, l’objectif est d’honorer la passion de Snoop Dogg pour le hip hop des 90s et une manière décontractée de vivre. Chacun de nos goûts vous fera voyager dans le passé et vous donnera l’impression d’avoir partagé une boule de glace avec Snoop » Dr. Bombay

Et Snoop Dogg d’assurer que « vous penserez en permanence à votre prochaine bouchée ».

La célébrité, l’ingrédient secret du succès?

Simple vantardise? Pas forcément, car le marché en expansion constante de la crème glacée trahit la place de choix que celle-ci occupe dans les pensées des gourmets. Rien qu’aux États-Unis, marché principal de ces néo-entrepreneurs célèbres, la crème glacée représente un marché annuel estimé à plus de 13 milliards de dollars, le marché mondial de la glace, évalué à 71.5 milliards de dollars en 2021, étant pressenti pour atteindre les 105 milliards de dollars d’ici à 2029. Pas étonnant, donc, que des personnes désireuses d’accroître leur capital décident de se tailler une part du marché.

Quant à savoir si l’appui d’une célébrité est l’ingrédient secret du succès dans un marché où les options ne manquent pas, seul l’avenir le dira. Quand l’acteur Paul Newman avait lancé sa marque de condiments en 1982, les mauvaises langues avaient prédit qu’elle ne ferait pas long feu, mais plus de 40 ans plus tard, sa percée dans le monde de l’alimentation est un franc succès, dont les profits, entièrement reversé à l’oeuvre de charité Newman’s Own, représentent plus de 600 millions de dollars de dons. Et quand on sait que tout passe, tout lasse, sauf la glace…

