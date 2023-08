Cacahuètes à l’apéro et pain à gogo: ces « cadeaux » qui n’en sont pas au resto

Dans un contexte où tout coûte toujours plus cher, rien n’a jamais meilleur goût que ce qui est offert. Même si, au resto, certains « cadeaux » sont moins désintéressés qu’il n’y paraît…

« On va offrir des cacahuètes et des crackers à l’apéro, ça va augmenter le volume des consommations ». La phrase, délicieusement calculatrice, sort tout droit de la bouche d’un restaurateur liégeois dont on préservera l’anonymat. Alors en pleine préparation d’un événement estival, ses comptes étaient tout faits: si, techniquement, disposer sur chaque table un assortiment de coupelles remplies de fruits secs et autres délices salés lui coûterait de l’argent, son investissement serait largement recoupé par les commandes de boissons qui suivraient. Car forcément, qui dit salé, dit soif, or les boissons, elles, n’étaient pas offertes.

Manipulateur, notre bon restaurateur? Disons que comme nombre de ses pairs, il a trouvé une manière de ménager la chèvre et le chou en pleine période financièrement compliquée pour la plupart des Belges. En se voyant offrir des grignotages à l’apéro, ses clients sont contents (quand c’est gratuit, c’est toujours meilleur) et grâce à ce geste commercial, il peut espérer une addition légèrement gonflée. Win-win? Si toutes les parties impliquées sont conscientes de ce qui se joue à table, oui. Mais la plupart du temps, les clients, trop contents de se voir offrir la moindre bouchée, ne questionnent pas le « cadeau » arrivé à table…

Cadeau… mais pas trop

Ce bol de chips, pop corn ou autres cacahuètes qui apparaît en même temps que votre premier verre? Son contenu va contribuer à assécher votre bouche et votre gorge, ce qui va vous pousser à commander plus à boire. Cela explique aussi pourquoi, alors qu’ils pourraient offrir de l’eau du robinet, nombre d’établissements préfèrent tarifier les carafes, qui leur coûtent pourtant moins cher qu’un stock de crackers salés. Offerte, l’eau ne présente aucune avantage, contrairement à des grignotages judicieusement choisis pour influencer la consommation de breuvages.

Et il n’y a pas qu’à l’heure de l’apéro que certains « cadeaux » de la maison sont tout sauf désintéressés. La corbeille de pain gracieusement offerte avec le repas n’est en effet pas aussi innocente qu’il y paraît…

Bon comme le pain, vraiment?

C’est un TikTokeur qui a dévoilé le pot aux roses: ainsi que l’affirme Manvir Dosanjh, dont la vidéo a rapidement accumulé les dizaines de milliers de vues, si les restaurants sont parfois si généreux avec le pain, chaque corbeille vidée étant aussitôt remplie, c’est parce que là aussi, cette générosité aurait un effet positif sur l’addition finale.

« Quand vous mangez du pain, cela donne lieu à un pic de glucose » explique Manvir. Or qui dit pic, dit aussi hypoglycémie, laquelle va augmenter la sensation de faim et donner envie de commander un dessert en fin de repas pour répondre aux envies de sucré. Tout ça, à cause d’une corbeille de pain d’apparence pourtant si innocente…

Mais faut-il toujours voir le mal partout? Si, dans le cas des cacahuètes à l’apéro, l’explication semble plutôt évidente, en ce qui concerne le pain, il ne s’agirait pas de jeter tous les restaurateurs avec l’eau du bain.

Certes, ainsi que le martèle sans relâche Jessie Inschauspé alias la Glucose Goddess, la consommation de certains aliments peut donner lieu à des pics de glucose, rapidement suivis de fringales. Probablement que ce savoir incite aussi l’un ou l’autre patron de restaurnat à de montrer excessivement généreux avec les repasses de pain offert.

Mais pour nombre d’autres établissements, l’humble corbeille de pain est aussi une savoureuse manière de mettre en avant le talent de la cuisine, entre pain fait maison, miches inventives ou encore simple baguette accompagnée d’un assortiment de dips créatifs. « À cheval donné, on ne regarde pas les dents », veut l’adage. Peut-être ne faut-il pas trop ruminer non plus les éventuels desseins derrière un don de pain…

