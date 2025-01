Zoom sur les vins vieillis en fûts de chêne + notre sélection de flacons

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, on met l’accent sur les vins vieillis en fûts de chêne.

La défaite de Napoléon à Waterloo a été une aubaine: cela a permis d’épargner la vie de centaines de chênes dédiés à la construction de ses navires. Et donc, de conserver la matière première des fûts de vin français tant convoités.

Arôme unique

Il faut dire que le liquide vieilli en barrique a un arôme unique qui, en bouche, répand densité et rondeur, mais aussi des notes de vanille, de fumée ou de noix de coco. Celles-ci sont libérées à la suite de réactions chimiques avec les pores du bois, et l’impact sur le goût est d’autant plus important quand la barrique est neuve. Ainsi, le chardonnay ne peut cacher sa légère senteur de beurre après le vieillissement, tandis que le meursault, en raison de ces arômes puissants, est aimé par certains et détesté par d’autres.

A partir des années 1990, on a connu un excès de chêne neuf, au point que le tonneau s’est mis à étouffer le raisin. La conséquence? Les chardonnays de la Napa Valley américaine, de Bourgogne ou d’Australie ont tous le même goût: trop crémeux et trop boisé. Heureusement, aujourd’hui, l’équilibre est de retour. Les vignerons optent (en partie) pour des fûts usagés qui offrent moins d’arômes mais de la structure, des tanins et de la stabilité. Cela permet au vin de mieux vieillir.

Dans les caves, réapparaissent les grands tonneaux ou les cuves en bois pouvant contenir des centaines de litres de vin qui, comparativement, ont moins de contact avec le liquide qu’une petite barrique de 225 litres. Au niveau des prix, le vin en barrique est plus élevé car on ne peut en obtenir que deux au départ d’un chêne centenaire. Mais il existe une alternative moins coûteuse. Depuis 2006, les viticulteurs européens sont autorisés à tremper des copeaux de bois dans leur jus, à la manière d’un sachet de thé… mais heureusement, il s’agit plus de l’exception que de la règle.

Notre sélection de vins vieillis en fûts de chêne testés et approuvés

1. Seriously Old Dirt 2020, Vilafonté, Afrique du Sud, 23 euros, joyvino.be

Cépages bordelais cultivés sur des roches âgées de millions d’années. Le fût met en valeur les fruits noirs juteux. Délicieux avec des viandes maturées. 2. Notre favori: Kitsberg Krachtig, Haspengouw, Belgique, 27 euros, anverres.be

Chardonnay qui sent la pomme au beurre, la pâte d’amande avec un soupçon d’ananas. Crémeux et rond. Idéal avec des chicons ou du poisson. 3. In Perpetuum, SimSó, Priorat, Espagne, 30 euros, priorat.be

Deux Belges ont laissé s’épanouir de vieilles vignes de grenache et de carignan. Cassis et cerises noires, tanins fins et notes boisées épicées. Avec du bœuf ou des légumes grillés. 4. La Vérité, Laurent Miquel, Languedoc, France, 22,67 euros, despert.be

Un viognier frivole dans une robe de chêne de gala. Fruits blancs mûrs, arômes et longueur. Condrieu mais à moitié prix. Parfait avec ce qui est crémeux ou marin.