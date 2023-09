Voici les meilleurs chocolatiers 2023 en Belgique selon le Gault&Millau

Pour la huitième saison, Gault&Millau présente sa sélection des meilleurs chocolatiers en Belgique et au Luxembourg dans son guide annuel des chocolatiers. Voici les lauréats de cette édition 2024.

Le célèbre guide Gault&Millau a couronné ce lundi à Bruxelles, à partir de diverses dégustations à l’aveugle, le « Chocolatier de l’année » pour la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, et a décerné le prix de la « Découverte de l’année ». Cette huitième édition a recensé 128 professionnels représentant 183 adresses. De quoi se mettre sous la dent…

Les trois chocolatiers de l’année 2023 en Belgique

Pour la Wallonie

L’heureux lauréat du prix de Chocolatier de l’année 2024 pour la Wallonie est Thibaut Legast, installé à Braine-le-Comte. L’engagement du chocolatier, dont la maison fête son vingtième anniversaire, a retenu l’attention des inspecteurs du guide. Son petit plus? Une production « bean-to-bar », avec une sélection faite maison des meilleures fèves de cacao, directement en Amérique latine. Une chocolaterie où tout est artisanal et dont « l’intensité et l’authenticité » de la production a séduit le jury.

Pour Bruxelles

A Bruxelles, c’est le mariage de l’Europe et de l’Asie qui a été mis à l’honneur cette année, en récompensant Yasushi Sasaki, installé à Woluwe-Saint-Pierre, du titre de chocolatier de l’année pour la capitale. Son raffinement et son audace dans le mariage des saveurs – n’hésitant pas à intégrer des thés japonais aux préparations, le guide le qualifiant de « magicien des arômes » – ont attiré l’attention des inspecteurs, tout comme sa volonté annoncée de, lui aussi, se lancer dans la production « bean-to-bar ».

Pour la Flandre

Enfin, en Flandre, c’est la Chocoladehuis Boon, installée à Hasselt, qui a été primée. « Dans le même esprit de création unique et accessible à tous, le duo a imaginé un original coffret en forme de boite de pâtisserie contenant quatre parfums de bouchées chocolatées fourrées de fruits, peut-on lire sur le site du Gault&Millau. Une nouvelle preuve que Patrick Mertens ose sortir des sentiers battus en transformant une délicieuse spécialité limbourgeoise en un plaisir coupable. On ne peut que s’émerveiller à voir le patrimoine culinaire s’enrichir d’une telle créativité. »

Découverte de l’année à Namur

La découverte de l’année met à l’honneur une petite entreprise namuroise (Loyers plus exactement): « Belle et Chocolat », dont la chocolatière, Louise Gérard met elle aussi un point d’honneur à créer des chocolats « respectueux de l’environnement et de l’humain ». Lancée depuis peu dans le métier, designer industrielle de formation, la chocolatière s’est lancée après une formation chez le chocolatier Benoit Nihant. Elle s’est installée aux ateliers de la Ferme gastronomique de Bossimé.



