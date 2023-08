Zoom sur le vin blanc de noirs | Notre sélection de produits

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il plaide en faveur du blanc de noirs, ce vin qui refuse de faire comme les autres.

Par Dennis van den Buijs

La plupart des raisins qui façonnent le vin rouge sont comme un Bounty: sombres à l’extérieur et blancs à l’intérieur. Vous pouvez le constater par vous-même avec les raisins bleus de votre coupe de fruits: leur peau est colorée mais, étonnamment, la chair est pratiquement incolore. En fait, le jus de la plupart des raisins violacés est également clair. Le contact entre la peau foncée et le jus de presse sans teinte, après quelques heures ensemble dans le tonneau, donne du rosé. Après plusieurs jours, semaines ou mois, il se transforme en savoureux vin rouge.

Du raison bleu naît le vin blanc

Pourtant, les viticulteurs choisissent parfois de produire du vin blanc à partir du jus naissant de leurs raisins bleus. Dans le jargon, on appelle cela un «blanc de noirs», un terme généralement utilisé dans l’univers du champagne où, depuis toujours, on élabore un liquide blanc à partir du pinot noir et du pinot meunier bleus, les bulles étant ajoutées plus tard.

Qu’est-ce qui pousse les vignerons à produire un tel vin? Dans les régions traditionnellement vouées au vin rouge, où les raisins blancs sont quasiment inexistants, un blanc de noirs permet de répondre à la demande croissante… de blanc. Pour obtenir un bon résultat, les viticulteurs récoltent également leurs raisins bleus un peu plus tôt dans l’année. Cela réduit le risque d’averses automnales gênantes et de dommages économiques. Les fruits contiennent également moins de sucres, ce qui confère au flacon un taux d’alcool attrayant.

Dans le verre, il n’est pas rare que les blancs de noirs se révèlent être des vins blancs aux notes complexes et charnues que l’on associerait plutôt à des vins rouges. L’originalité est un autre atout. Alors que les consommateurs boudent de plus en plus la barre chocolatée Bounty, les sommeliers et les amateurs de vin se régalent de ces étonnants trésors blancs. Faut-il donc préférer un vin inhabituel avec une belle histoire à un énième chardonnay? Poser la question, c’est y répondre.

Vin blanc de noirs: notre sélection de flacons goûtés et approuvés

Morgante, Bianco di Morgante, Sicile, Italie, 13,99 euros

Depuis cinq générations, la famille sicilienne Morgante produit des vins à partir de nero d’avola. Après tant de plaisir rouge, voici un bianco di nera presque incolore, fruité et minéral. licata.be

Geil, Blanc de Noirs, Rheinhessen, Allemagne, 11,30 euros

Aussi sulfureux et juteux que son nom («lubrique» en allemand), ce pinot noir a un nez voilé de fruits rouges sensuels et croquants. En bouche, un final long et grésillant. vinikusenlazarus.be

Beau Marais, Pas Noir, Limbourg, Belgique, 19 euros,

Dans cette région minière, les peaux noircies s’éclairaient au lavage. Une philosophie présente dans cette version blanche du pinot noir et du meunier bleu: le vin a séjourné (un peu) en fûts de bois usagés. beaumarais.be

Fuori Mondo, Nelly, Toscane, Italie, 35,50 euros,

Ce vin blanc naturel issu du cépage sangiovese est produit biologiquement par le Belge Olivier Morandini. Un flacon plébiscité par de nombreux sommeliers du royaume.

start2taste.be

Prix mentionnés à titre indicatif.

