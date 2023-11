Zoom sur les vins de montagnes: notre sélection de flacons à déguster

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, zoom sur les vins qui se consomment là-haut sur la montagne, entre deux randos.

La capitale mondiale des ampoules est située à l’extrême nord-ouest de l’Espagne où, chaque année, des milliers de pèlerins se torturent les pieds en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Personne ne sait s’ils pleurent de bonheur ou de douleur à la vue de la basilique Saint-Jacques, mais une chose est sûre: ils trouvent du réconfort dans un calice de vin de pèlerin… unique en son genre.

Selon la légende, ce sont les pèlerins eux-mêmes qui ont introduit le raisin dans les environs de Compostelle il y a près de 1 000 ans. Les moines allemands avaient dans leur besace le «blanc du Rhin», ou albariño. Un raisin aromatique à l’acidité et à la minéralité prononcées qui, avec un peu d’imagination, pouvait passer pour le riesling, le cépage rhénan. Les recherches sur l’ADN ont relégué cette légende catholique aux oubliettes. Mais l’albariño, lui, a aujourd’hui des millions d’adeptes.

Un raisin nourri aux embruns salés

Salé et élégant, il semble façonné pour accompagner les fruits de mer et peut vieillir admirablement. En raison de sa popularité, nulle part en Espagne les terres viticoles ne sont plus chères que dans les Rías Baixas, le paysage côtier rocheux de la Galice avec ses kilomètres de baies et de criques. Plusieurs vignobles s’arrêtent littéralement là où commence l’océan Atlantique, tandis que certains vignerons laissent mûrir leur albariño le plus exclusif (et donc le plus onéreux) dans des cages immergées dans l’eau de mer. Détail piquant: la côte rocheuse et déchiquetée attire aussi les bateaux à moteur qui font passer la cocaïne sud-américaine en Espagne à l’insu de tous…

Mais revenons aux randonneurs férus de rouge, déjà récompensés sur le chemin. Dans la région de Bierzo, juste avant la Galice, on trouve des vins fruités et pleins de caractère à base de mencía. Le raisin bleu pousse sur une mosaïque de parcelles familiales, entre les maisons en pierre et les tours des églises. Pendant longtemps, la viticulture a semblé s’être endormie. Jusqu’à ce qu’une poignée de maestros mettent le Bierzo sur la carte dans les années 90. Le mencía est un must pour les amateurs de cabernet franc et de gamay. Les connaisseurs considèrent ce raisin plein de fraîcheur comme l’avenir d’une Espagne de plus en plus «caliente».

Notre sélection de bouteilles testées et approuvées: Albariño, Pazo Señorans, Rías Baixas Un vin aromatique, exubérant, avec des fruits blancs à noyau et des pommes vertes. L’acidité accompagne bien les poissons gras et les sushis. Un fleuron de la renaissance de la région.

21 euros, labueanavida.be Xion, Atiis Bodega, Rías Baixas Albariño jaune paille épicé avec des notes de pêche et de groseille à maquereau. Vin minéral avec une finale nerveuse. Idéal pour sublimer les légumes goûteux du Sud. 16,95 euros, heerlyckheid.be Ultreia Saint Jaques, Raúl Perez, Bierzo Un mencía rustique et pur aux arômes de cerise mûre. Une sensation saline inédite. Avec sa fraîcheur et sa puissance complexe, ce vin bio souple est parfait avec un steak au poivre. 15,51 euros, labuenavida.be Brezo Mencia Grégory Perez, Men-goba, Bierzo Belle introduction au mencía. Réglisse, fruits noirs et un soupçon de moka produisent une acidité idéalement fraîche. Excellent compagnon d’une sauce tomate bien épicée. 9,49 euros, klassewijnen.colruyt.be

