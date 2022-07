10 activités pour les kids cet été

Vive les vacances ! Voici une petite sélection non exhaustive d’amusements en tout genre pour occuper les enfants tout au long de l’été. A vos agendas !

1 – Faire trempette en ville

Après une première expérience réussie l’été dernier, Flow est de retour dès ce 1er juillet. La seule piscine en plein air de la capitale, qui se trouve au bord du canal à Anderlecht, est accessible à tous sur réservation les après-midis ainsi que le mardi matin. Le bassin de 17 m x 7 m ravira petits et grands. De quoi aussi se rafraîchir si ou quand les températures s’envolent.

© DR

Pont Pierre Marchant – Digue du Canal, à 1070 Bruxelles. Du 1er juillet au 18 septembre. flow.brussels

2 – Lire dans les parcs

© (c) Max de Radiguès

Cet été encore, les bibliothèques de Bruxelles invitent nos bambins à la découverte des livres. Munis d’une caisse de bouquins, des animateurs se déplaceront dans des parcs et lieux publics où des enfants jouent (comme des plaines de jeux) et leur proposeront de lire ou d’écouter les ouvrages de leur choix. La Wallonie n’est pas en reste et donne, elle aussi, goût à la lecture de la même façon. Par ailleurs, de nombreuses guinguettes seront ouvertes dans les espaces verts avec possibilité de se restaurer, boire un verre ou profiter de concerts ou autres animations variées.

Jusqu’au 26 août. biblio.brussels et ibbybelgiumfrancophone.org, guinguettesbarc.be

3 – S’évader d’un Escape Room dans le noir

© SDP

Un moment amusant en famille, mais aussi l’occasion de faire évoluer les mentalités pour que la société soit plus inclusive. A travers un jeu d’évasion avec des énigmes à résoudre dans le noir le plus complet pour gagner en luminosité et pouvoir sortir de la pièce, la Ligue Braille vise à sensibiliser le public aux déficiences visuelles. Les sessions durent 45 minutes et peuvent accueillir entre 2 et 5 participants. Ça se passe tout l’été dans des villes en alternance, un peu partout en Belgique.

Escape Room in the Dark, à partir de 8 ans. Notamment à Louvain-la-Neuve, Durbuy, Namur. escaperoominthedark.be

4 – Prendre un bain de nature

© SDP

L’artiste britannique de renommée internationale Spencer Byles réalise depuis quinze ans des œuvres en communion avec la nature. C’est dans une zone encore inexplorée au cœur du Parc Animalier du domaine des Grottes de Han qu’il a installé ses sculptures sauvages. Parcourez le sentier pédestre de la Forêt Secrète et partez à la découverte de ces mystérieuses créations éphémères.

Domaine des Grottes de Han, 2, rue J. Lamotte, à 5580 Han-sur-Lesse. grotte-de-han.be

5 – Se jeter à l’eau…

© DR

… dans 2500 m2 de jeux aquatiques, avec balançoires, catapultes, toboggans et murs de grimpe. L’Aqua Bubble Boom prend ses quartiers au beau milieu du site naturel du lac de l’Eau d’Heure, dans le Hainaut. Au programme : on saute, on grimpe, on glisse et on plonge… De quoi faire le bonheur des kids pendant les chaudes journées d’été. Amusement garanti !

Jusqu’en septembre. 61, rue Crossart, à 6440 Froidchapelle. aquabubbleboom.fr

6 – Marcher sur les traces de Star Wars

On part à l’aventure dans le jeu de piste inspiré de Star Wars organisé par l’office de tourisme de Hamoir. Soit un parcours de 7 kilomètres jalonné d’épreuves et énigmes qui ne nous feront pas… basculer du côté obscur de la force. L’occasion de découvrir cette région magnifique au cœur de collines boisées et paysages vallonnés, dessinés par les méandres de l’Ourthe.

Enigm’Ha, départ tous les jours du 10 juillet au 31 août, 1, place Del Cour, à 4180 Hamoir. hamoirtourisme.be

7 – Découvrir le temple du Lego

© DR

Inauguré fin juin, le nouveau centre bruxellois entièrement dédié à l’univers Lego propose aux fans des petites briques pas moins de 3000 m2 pour laisser libre cours à leur créativité. Au total, douze zones à découvrir, entre aventures de construction et activités interactives. Des heures de plaisir en perspective.

LEGO® Discovery Centre, Docks Bruxelles, réservation préalable nécessaire. 1, boulevard Lambermont, à 1000 Bruxelles. legodiscoverycentre.com

8 – Assister à un spectacle de marionnettes

© DR

Cette année encore, le théâtre Les Cœurs de Bois invite les bambins à le rejoindre pour vivre les aventures de Guignolet et de ses amis. Soit cinq spectacles pour un total de 50 représentations, qui se déroulent cet été dans le Bois de la Cambre, à Bruxelles. Au programme notamment : Guignolet et les fantômes et Guignolet et les Extraterrestres.

Guignolet dans le Parc, jusqu’au 21 août, au Bois de la Cambre. guignolet.brussels

9 – Faire le plein de sciences

© DR

Cap sur Sparkoh, à Frameries, pour plonger dans l’univers captivant des sciences. On n’a encore rien inventé de mieux pour apprendre que l’expérimentation en s’amusant. Cet été, l’expo Lumière ! destinée aux 3 à 7 ans se renouvelle. Danser ou écrire avec la lumière, raconter une histoire en ombres chinoises ou encore faire de la musique : les petits découvriront tout cela et bien plus, et auront des étoiles plein les yeux.

3, rue de Mons, à 7080 Frameries. sparkoh.be

10 – S’initier à l’art moderne

Pour les jours de pluie, ou tout simplement parce qu’on est bien chez soi aussi, pourquoi ne pas faire découvrir l’art moderne aux enfants de 7 à 13 ans grâce à cet ouvrage ludique et coloré signé de l’artiste Guillaume Bottazzi ? Ce Français qui a installé son atelier à Bruxelles il y a dix ans propose notamment dans Je découvre l’art moderne des fiches pratiques et des exercices pour côtoyer les grands maîtres comme Vincent Van Gogh, Henri Matisse, ou encore René Magritte.

Je découvre l’art moderne avec l’artiste Guillaume Bottazzi, éditions Amalthée.