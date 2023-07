15 podcasts pour les enfants à écouter sur la route des vacances

« Quand est-ce qu’on arrive ? » En tant que parents, on a tous déjà entendu cette question une bonne dizaine de fois à l’occasion d’un long trajet, que ce soit en voiture, en train ou en avion. Une solution ? Les podcasts évidemment ! Nous en avons sélectionné 12 pour ces vacances.

Une histoire et Oli

Des contes pour les 5-7 ans imaginés et racontés par de grands écrivains, bien connus des parents, qui font ici une incursion vers la littérature jeunesse : Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Katherine Pancol, Nicolas Mathieu, etc. A noter que certains épisodes ont été adaptés au format livre. Un incontournable pour les petits… et les grands aussi.

À écouter via ce lien >>> Une histoire et Oli

Les Odyssées

Un podcast de Laure Grandbesançon qui connaît un beau succès depuis son lancement en 2019 et qui compte aujourd’hui une centaine d’épisodes. Un catalogue riche de récits vivants et captivants pour faire découvrir l’Histoire avec un grand H. Jules Verne, Josephine Baker, Ramsès II, la Révolution française, la chute du dernier empereur chinois, sans oublier des événements et personnages moins connus… On y trouve assurément tout pour éveiller la curiosité des 7 à 12 ans et les faire voyager dans l’espace et dans le temps.

À écouter via ce lien >>> Les Odyssées

A l’image des Odyssées, l’application Quelle Histoire vous propose des centaines de récits pour tout savoir sur le patrimoine culturel mondial. Ici aussi, des figures incontournables – Rosa Parks, Cyrano de Bergerac, Charlemagne – voisinent des noms et événements moins célèbres. La série Mythes et légendes traite, elle, en particulier des personnages mythiques et légendaires. Hercule, Athena et Thor n’auront plus de secrets pour votre progéniture.

À écouter via ce lien >>> Quelle Histoire

Curieux de sciences

Pourquoi n’a-t-on pas tous la même couleur de peau ? Qui est apparu en premier, l’œuf ou la poule ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? En collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle, ce podcast du magazine jeunesse Images Doc répond aux grandes questions qu’on se pose en 10-15 minutes. Ici aussi, les parents en apprendront autant que leurs enfants sur les sciences de la vie, des humains et de la Terre. Un indispensable.

À écouter via ce lien >>> Curieux de sciences

Qui a inventé?

Autre production du magazine jeunesse Images Doc, et donc dédié aux 7 à 12 ans, ce podcast traite des grandes inventions qui ont changé l’humanité. Parmi les derniers épisodes parus, on retrouve le thermomètre et le hip-hop, mais sont à l’honneur également, par exemple, les immeubles, les lunettes de soleil ou encore les pâtes. Un joli focus sur ces idées géniales qui façonnent notre monde.

À écouter via ce lien >>> Qui a inventé?

Bestioles

Du mille-pattes à l’ours blanc, le monde animal nous dévoile tous ses secrets. Comment se nourrissent-ils ? Comment construisent-ils leur habitat ? Comment s’occupent-ils de leurs bébés ? L’ambition annoncée de ce podcast destiné aux 5 à 7 ans : « Donner conscience de l’importance de la biodiversité et donner des informations de manière ludique aux enfants. » Ou l’art d’apprendre sans en avoir l’air et surtout en s’amusant.

À écouter via ce lien >>> Bestioles

Salut l’info!

Réalisé par France Info et le magazine jeunesse Astrapi, ce podcast décrypte chaque semaine l’actualité en 15 à 20 minutes pour les 7 à 11 ans. Les infos, qu’elles soient sérieuses ou plus insolites, à hauteur d’enfants.

À écouter via ce lien >>> Salut l’info!

Les aventures du Petit Nicolas

Le héros créé en 1959 par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé prend vie dans une réjouissante adaptation radiophonique imaginée comme une sorte de journal-audio. Deux saisons d’une dizaine d’épisodes chacune sont disponibles à l’écoute, où l’on se délecte des aventures du petit écolier, accompagné de sa joyeuse bande d’amis.

À écouter via ce lien >>> Les aventures du Petit Nicolas

Les aventures d’Octave et Mélo

Dans ce podcast musical créé par Adèle Molle pour les bambins dès 3 ans, les deux copains Octave et Mélo nous invitent à les suivre au gré de leurs pérégrinations. Les thèmes chers aux plus jeunes – les vacances, les saisons, les animaux, etc. -, sont mis en mots mais surtout en musique avec maestria. Des épisodes courts de 5 à 6 minutes à glisser dans toutes les petites oreilles.

À écouter via ce lien >>> Les aventures d’Octave et Mélo

Promenades imaginaires au musée d’Orsay

En collaboration avec le musée d’Orsay, Béatrice Fontanel signe des histoires de fiction élaborées à partir de tableaux célèbres exposés au sein de l’institution parisienne. Celles-ci peuvent s’écouter sans même savoir qu’il s’agit de peintures, de manière tout à fait indépendante. C’est d’ailleurs comme ça que l’autrice recommande d’aborder ces récits : avant d’avoir vu les œuvres, donc. Les 13 opus ont été sélectionnés en fonction de leurs thèmes, qui séduisent les enfants (cirque, danse à l’opéra, chasse aux papillons…). Une belle et surprenante façon de découvrir l’art.

À écouter via ce lien >>> Promenades imaginaires au musée d’Orsay

La tablette magique

Dans ce récit d’aventures, trois amis de 11 ans voyagent dans le temps grâce à une tablette magique. Les voici désormais au Moyen Age à la recherche d’une fillette disparue. Rebondissements au rendez-vous pour le plus grand bonheur des mômes avides d’histoires fantastiques.

À écouter via ce lien >>> La tablette magique

Petit vulgaire

Le petit frère du podcast de vulgarisation Vulgaire, imaginé par Marine Baousson, s’adresse aux 7-10 ans. Avec beaucoup d’humour, il traite de thématiques très variées, comme la puberté, le deuil, les licornes, les caries ou encore Serena Williams. Tout un programme ! Drôle et captivant à la fois.

À écouter via ce lien >>> Petit vulgaire

Les aventures de Rodolphe et Gala

Une histoire de petits extra-terrestres, aux noms rigolos (Touf, Rodolphine…) qui « parcourent des milliers de kilomètres, à bord de leur vaisseau spatial, cherchant la planète idéale pour l’habiter » comme le chante le générique qui mettra la pêche à tout le monde dans la voiture (dandinage de toute la famille garanti). Rodolphe, Gala et toute la compagnie plairont aux petits (à partir de 4 ans c’est ok) comme aux grands. On aime particulièrement l’habillage sonore efficace qui, même s’il n’est pas toujours de tout repos, anime joyeusement l’écoute.

À écouter via ce lien >>> Les aventures de Rodolphe et Gala

Boule d’histoires

Voici un site made in Belgium qui regorge de chouettes histoires originales, superbement racontées par une maman passionnée de théâtre à la fois autrice et voix. L’abonnement est payant mais certaines histoires (les 21 Histoires Découvertes) sont gratuites. A noter: la liste d’histoires par thèmes (amitié, deuil, disputes, fêtes…). Si vous cherchez un podcast tout simple, sans habillage sonore sophistiqué, façon maman raconte une histoire, c’est celui-ci qu’il vous faut!

À découvrir ici >>> bouledhistoire.be

Les nouvelles aventures de Cornebidouille

On ne présente plus la fameuse Cornebidouille, (anti-)héroïne d’une collection de livres de l’Ecole des loisirs. Si on avait adoré le livre, on le préfère encore en écoute, lu par son auteur lui-même, Pierre Bertrand. Les échanges entre la sorcière, pardon la princesse, Cornebidouille et Pierre, petit garçon espiègle qui lui fait tourner la tête, sont jouissifs et feront rire de concerto petits et grands, c’est sûr. Attention, c’est payant, 4,99 euros mais vous ne regretterez pas l’investissement.

À écouter via ce lien >>> Les nouvelles aventures de Cornebidouille