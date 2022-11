Jeux et jouets | Les coups de cœur 2022 des vendeurs, pour tous les âges

À la recherche d’idées cadeaux pour les enfants avec effet garanti ? Nous sommes allés recueillir les préférences de ceux qui les voient tous passer, pour qu’ils nous confient leurs coups de cœur 2022. Voici leur sélection, pour tous les âges, et pour tous les goûts.

La sélection de la boutique Le Zèbre à Pois (Le Zap), de Nivelles

Des jouets pour les 0-1 an

Set Baby blanc – Djeco

Chouette petit coffret de naissance de la collection Baby blanc, développé autour d’un look sympa avec une facilité de préhension pour les petites mains des plus jeunes.

Cube sonore d’activité jungle – Lilliputiens

Un cube d’activités en tissu qui vous fera plonger dans le monde de la jungle. Un monde à découvrir sur les faces de ce cube aux divers motifs et textures, ainsi que des cris des animaux de la jungle grâce au boîtier musical en son centre.

La tour d’engrenage sans fin – Fat braintoy

La tour d’engrenage permet de jouer avec les couleurs, les formes, les empilements, l’équilibre… Tout en regardant les éléments tournoyer tout en douceur avant de prendre leur position finale.

Des jouets pour les 2-3 ans

Rocket ball air stacker – Hape

3, 2 ,1… Prêt au décollage avec la Fusée à empiler Rocket Aire de Hape ! Les petits vont pouvoir travailler leur dextérité et leur motricité fine tout en regardant leur fusée décoller à l’aide du ventilateur. De quoi bien rigoler tout en apprenant les couleurs et les chiffres !

La soupe des écureuils – Loki

La Soupe des Écureuils est un jeu amusant pour apprendre à compter, pour les enfants dès 2 ans. Les petits cuistots doivent choisir une recette, identifier les ingrédients et les mettre dans la casserole. L’occasion d’un moment d’apprentissage et de partages précieux entre parents et enfants.

Roboflex – Smartmax

Roboflex permet de créer vos propres robofriends colorés et fous. Les nouvelles barres magnétiques flexibles et extensibles ajoutent une dimension supplémentaire au jeu SmartMax. Un univers de création infini et coloré.

Des jouets pour les 4-6 an s

Kidywolf – Kidycar

La voiture télécommandée KIDYCAR est idéale pour les enfants amateurs de courses et de drifts. Sa maniabilité la rend accessible pour les enfants dès 5 ans.

Corolle girls – Corolle

Faites la connaissance des 4 poupées mannequin adolescentes Valentine, Melody, Luna et Zoé. Ces 4 amies collégiennes partent à la découverte d’un monde de jeune fille rempli d’aventures.

Clefs magiques – Happy baobab

Dans Clefs magiques, plongez dans un univers merveilleux et récoltez les bonnes clefs qui vous permettront d’ouvrir le coffre aux trésors et de remporter le nombre de cristaux requis pour gagner la partie ! Un jeu magique porter par le piment du stop au encore et de la surprise du mécanisme magnétique.

Des jouets pour les 6-10 ans

Arsène Loupin – Gigamic

Arsène Loupin et la note d’argent sont un jeu coopératif où vous devez trouver le coupable parmi les loups. Rentrez dans la peau d’un détective interroger les moutons, identifiez les complices et déduisez l’identité du voleur.

Zig and go – Djeco

Un passionnant jeu de construction « action-réaction » où l’enfant devra habilement mettre en place les accessoires pour former un parcours de réaction en chaîne spectaculaire et amusant.

Flower box – Djeco

Un coffret de loisirs créatifs avec des heures de créations variées pour les enfants de 6 à 10 ans sur le thème des fleurs. De la peinture, du dessin, du collage… Il y en a pour tous les goûts !

Des jouets pour les 10 ans et +

Akropolis – Gigamic

Incarnez des architectes de l’antiquité et tentez de construire la plus belle cité en agençant les quartiers. Des règles simples et un plaisir assuré avec ce jeu de stratégie.



L’Atelier de Résine – Sentosphère

Grace à cet atelier, les enfants vont pouvoir créer des bijoux originaux en résine et même y incruster des inclusions, paillettes et colorants. C’est magique à réaliser !



Gravitrax – Ravensburger

Découvrez les lois de la gravité avec ces circuits spectaculaires. Reproduisez les circuits proposés ou inventez les vôtres et échauffez vos neurones avec les différents défis.



La sélection de la boutique Am Stram Gram à Uccle

Des jouets pour les moins de 5 ans

Ma première école – Lilliputiens

On a tout comme à l’école : horloge avec les moments de la journée, panneaux avec les humeurs et le temps qui fait, petite cloche, boullier, abécédaire, cartables à scratcher dans le dos des personnages et à accrocher au porte-manteau…

Machine à pop-corn rétro – Le Toy van

C’est un superbe jouet d’imitation qui, à coup sûr, fera le bonheur des plus petits, mais aussi des plus grands. Comme au cinéma, on remplit le petit tiroir, on actionne la manette pour faire sauter le pop-corn, et on en garnit un cornet bien sûr. À noter: dans la même série, la marque propose d’autres jouets d’imitation très chouettes comme le set mixeur ou la machine à smoothies.

Green toys

Dans le genre jouets classiques mais écologiques, puisque ces très beaux jouets sont entièrement fabriqués avec des bidons de lait (US) recyclés. Ils sont beaux, faciles à manipuler par les petites mains, et très solides. Mer, neige, sable… Ils ne craignent rien!

Des jouets pour les 5 – 10 ans

Boite à histoires – Yoto

Yoto est une véritable liseuse, qui permet d’aller plus loin que d’autres boites à histoires. Elle propose des romans lus, comme Sacrée sorcière, des récits de personnages célèbres ou des séances de relaxation pour enfant. Elle fonctionne avec des petites cartes qu’on achète à part. Pour les plus petits, la grande Yoto fait aussi veilleuse, réveil et radio, et on peut la télécommander avec son smartphone. Pour les plus grands – ou les plus nomades – elle existe en petit modèle (sans l’option veilleuse et réveil), idéal en voyage.



Rock and Roll It Rainbow Piano et Code drum Batterie – Mukikim

Pour les petits musiciens en herbe, voici un piano et une batterie transportables: ça se roule, on peut les glisser dans un sac, et ça reproduit véritablement le son d’une batterie ou d’un piano, avec plusieurs types de sons différents, comme sur les synthétiseurs ou les batteries électroniques.



Globe terrestre le jour/céleste la nuit – Buki

Voici un classique dont on ne se lasse pas revisité en version jour/nuit. Le jour, les pays du monde, la nuit, les constellations s’affichent avec une lumière douce. Peu encombrant (21 cm de diamètre), le globe sert aussi de veilleuse. Magique !

Kidycar – Kidywolf (produit belge)

Une voiture télécommandée au design épuré que l’enfant peut customiser. Il peut également y glisser un petit personnage et allumer les phares. Classe…

Des jouets pour les + de 8 ans

Boule plasma et lampe tornade – Buki

Idéales pour les plus grands qui ont envie de décorer leur chambre de manière ludique. La boule plasma réagit au toucher et au son. Pour la lampe tornade, on ajoute de l’eau, des paillettes et le tour(billon) est joué ! Petit bonus : des fiches accompagnent les lampes pour expliquer des expériences étonnantes sur l’électricité statique et sur l’eau.



Build & Drive Sports cars R/C – Buki

Pour les petit.e.s mécanos en herbe, voici des voitures télécommandées à monter soi-même. Un beau jouet classique qui fait toujours des petits heureux !

Électronique expert – Buki

Les amateurs de science seront servis, avec 50 circuits électroniques à monter soi-même. Alarmes, effets sonores, écran digital… De quoi les occuper de longues heures ! À noter: le jeu existe en version junior…

Coup de cœur : les jouets Chefclub

Pour les 4-10 ans : découvrez toute une batterie… de cuisine pour les plus petits, et même les plus grands. Tout est hyper bien pensé: les tasses permettent de doser avec des repères ludiques. Vous pouvez acheter un coffret, avec le livre de cuisine (plastifié ! Idéal pour les petites mains pleines de chocolat) et les ustensiles, ou les objets à part. Rouleau à pâtisseries avec élastiques « doseurs », tablier, emporte-pièces… De quoi s’éclater en cuisine !

La sélection de la boutique The Grasshopper à Bruxelles

Des jouets pour les moins de 5 ans

Bubble stories – Blue Orange

Voici un petit jeu qui s’emporte partout, mêlant l’observation et l’imagination. Une chasse au trésor qui permet également aux enfants de cet âge de jouer seuls.



Pengo jump

Un jeu coopératif qui reprend le principe du jeu de cascade. Aidez les pingouins à rejoindre la banquise avant de ne plus pouvoir glisser de morceau de glace sur le plateau. Les enfants adorent le matériel de jeu et le mécanisme. Le jeu est également évolutif et permet donc une très bonne rejouabilité.

Pas de pitié pour les monstres (4 ans)

Un jeu coopératif de dextérité avec un matériel magnifique: on joue dans la boite qui se transforme en une maison dotée de différentes pièces. Des monstres entrent dans la maison au fur et à mesure du jeu, et le but est de les éliminer en leur lançant des objets – principalement des chaussettes – pour les faire tomber.

Des jouets pour les 5 à 10 ans

Gummiland (6 ans)

L’objectif ici est d’apprivoiser un maximum de Gummies grâce à votre production de fruits. C’est un jeu qui mêle le principe du « deck building », dans lequel il faut améliorer les cartes que nous avons au départ. Il est évolutif (diverses variantes) et super coloré !

Karak (7 ans)

Un premier jeu de dongeon. Chaque joueur choisi son personnage et le fait évoluer dans le dongeon en combattant des monstres qui apparaissent sur sa route et en gagnant des objets qui lui permettent de récolter un maximum de trésors. Un jeu qui convient aux petits et aux grands et qui permet aux accros des jeux vidéo de vivre le même genre d’expérience mais sans écran, et à plusieurs.

Connecto (8 ans)

Ce jeu reprend le principe des dessins aux numéros. Le but est de relier les images qui apparaissent sur la carte le plus vite possible et deviner ce que vous êtes en train de dessiner. Si vous êtes le plus rapide, vous gagnez des points. Un jeu intergénérationnel, très simple à comprendre et qui peut se jouer jusqu’à 10 joueurs.

Des jouets pour les + 9 ans

Zik (nouvelle édition, 2022) (10 ans)

L’objectif : faire deviner une chanson aux autres joueurs en utilisant les onomatopées qui sont présentent sur la carte. Un jeu d’ambiance qui reprend des chansons d’hier et d’aujourd’hui et qui permet de passer un super moment en famille. En prime: des fous rires garantis.

Olémains Belgique (14+)

Jeu d’ambiance pour la famille qui reprend la mécanique de différents jeux d’ambiance qu’on adore tous. Faites devinez un maximum de mots à votre coéquipier en décrivant, mimant ou chantant. Mais gare aux gages que vous devrez appliquer en même temps. Un vrai moment de rire et de partage.

Complices (10 ans)

Un jeu coopératif pour 2 joueurs: un est le voleur, l’autre son guide. Le but est d’aller chercher un maximum de butin dans la pièce en 2 minutes. Chaque joueur porte des lunettes qui lui retire une partie de sa vision. Il faudra donc bien communiquer avec son partenaire afin de ne pas faire de bêtise et aller chercher les trésors disponibles sans toucher les pièges. Un jeu d’ambiance à deux, cela n’existait pas encore. On ne s’en lasse pas !