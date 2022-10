Le « Grand Livre Secret des Gnomes, Lutins et Farfadets », un grimoire enchanteur

C’est un livre de chevet aussi étrange qu’enchanteur que ce « grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets ». Richement illustré, il nous apprend 1001 choses sur les us et coutumes du « petit peuple », entendez par-là ces petits êtres facétieux qui habitent nos maisons et nos forêts.

L’ouvrage est le fruit de Richard Ely. Originaire du village ensorcelé d’Ellezelles, il est spécialiste wallon du folklore féérique. Il y passe en revue à travers contes et anecdotes la vie intrigante des gnomes, ces génies de nos foyers qui se cachent dans les jardins, les cours de fermes ou les caves et les greniers des anciennes bâtisses. Un peu plus loin, aux lisières des bois ou dans la vaste campagne, les ingénieux lutins, esprits de la nature, jouent mille farces aux promeneurs. Sans oublier, que dans les coins les plus reculés des forêts, se tapissent de sauvages Farfadets.

Ces petits êtres tout à la fois bienveillants, protecteurs ou plus taquins n’auront plus de secrets pour le lecteur de ce grimoire insolite illustré de magnifiques croquis et dessins. Une manière, pour les plus grands de s’évader dans un monde magique hors du temps. Pour les plus petits, de découvrir à travers la voix contée de papa ou de maman, l’univers fabuleux du « petit peuple », et de perpétuer leurs âmes et lutineries à travers les générations.