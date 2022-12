Livres pour enfants | Les coups de cœur 2022 des libraires, pour tous les âges

À la recherche de chouettes livres à offrir à vos enfants/filleuls/petits cousins ? Nous avons demandé à des libraires experts et à une illustratrice leurs coups de cœur de l’année en littérature jeunesse. Voici leur sélection.

La sélection de la librairie et magasins de jouets Am Stram Gram, à Uccle

Faut pas confondre de Hervé Tullet (Seuil Jeunesse), à partir de 2 ans : un livre beau comme un tableau, à lire et à jouer! Grâce aux trous dans les images, on devine et on invente toute une série de contraires : le jour et la nuit, le haut et le bas, les grands et les petits…

Hekla et Laki de Marine Schneider (Albin Michel Jeunesse), à partir de 4 ans : une histoire d’amitié et de confiance inattendue entre le grand Laki et le minuscule Hekla. Un tourbillon de paysages colorés pour apprendre à voguer dans l’obscurité et la tempête.

Pitsi-Mitsi de Marie-Aude Murail, illustré par Régis Lejonc (L’école des loisirs), à partir de 8 ans : un conte à l’image de la petite souris qui parle, Pitsi-Mitsi : drôle, décalée et sensible. On ne sait jamais qui on va croiser à la page suivante et on adore ça.

L’Atlas des Royaumes perdus, écrit par Emily Hawkins et illustré par Lauren Baldo (Gautier Languereau), à partir de 8 ans: album documentaire très original qui nous fait traverser une trentaine de contrées mythiques, cités perdues et îles disparues, pour éveiller l’imagination et la curiosité.

Le corps humain, de Joelle Jolivet (Les Grandes Personnes), à lire accompagné à partir de 6 ans : les mystères de l’anatomie et du corps humain sont à découvrir dans ce super album pop-up. Voyage à travers les organes, le cerveau, le système reproducteur… Cet ouvrage, à la fois précis et ludique, offre un panorama complet de toutes les parties du corps.

La sélection de la librairie coopérative Quartier Libre, à Uccle

Pétille Colère (L’Etagère du bas), À tout âge nous faisons face à cette émotion, un album idéal pour ouvrir le dialogue entre petits et grands, à la maison où à l’école. Universel.

Hekla et Laki (bis! Ndlr), de Marine Schneider (Albin Michel Jeunesse): un album (aussi) pour grandes personnes, pour partir en voyage, pour rêver devant la beauté des paysages, pour parler du deuil en poésie. Sublime.

Nickel le teckel, (Albin Michel Jeunesse), de Juliette Lagrange. Avec humour, cet album parle de confiance en soi et d’acception de son coté artiste dans une famille de compétiteurs.

Petite et Grande Ourses, (La Partie) chacun-e peut trouver sa bonne étoile et le courage de prendre un meilleur chemin.

Yojimbot (Dargaud), BD en deux tomes et 3e à paraître. Pour les plus grands des enfants, et même pour les adultes. Scénario classique mais efficace. Une histoire d’amitié touchante entre un robot/samouraï et un enfant pour le suspens bien maîtrisé. Le cadeau idéal pour les enfants accros à l’univers du manga.

Les coups de cœur de l’illustratice et autrice: Marine Schneider, gagnante de La Pépite d’Or 2022

Coucou, de Lucie Felix (éditions Grandes Personnes), pour les bébés: c’est un livre qui se déplie, qu’on peut mettre sur le tapis de jeu pour le bébé, à travers lequel on peut regarder et peut regarder le bébé le monde à travers des filtres de couleurs et de formes.

Le repère, d’Emma Adbåge (Cambourakis): dans ce livre, l’autrice a capturé l’essence de l’enfance, dans sa façon de dessiner les personnages, mais aussi l’histoire en elle-même.

Cousa, d’Adrien Albert (L’Ecole des loisirs): un très beau livre! Le lecteur a l’impression d’être dans le secret avec le héros du livre.