Parcs d’attractions: quoi de neuf?

Trois nouveautés à signaler pour s’offrir une petite salve de frissons dans les semaines à venir. Entre Astérix, Mario et les autres, notre coeur balance!

Par Toutatis!

Très attendue, la nouvelle zone thématique du parc Astérix vient d’ouvrir ses portes. Son nom: Festival Toutatis. Sa force: le grand huit le plus rapide de France (110 km/h!) qui offre un décor et une scénographie inspirés de la forêt des Carnutes – lointaine cousine druidique de la forêt de Brocéliande. Une attraction aussi impressionnante qu’innovante, qui côtoie notamment une aire de jeux dédiée aux plus petits – Le sanglier d’or – ou encore une halte nommée Chez Gyrofolix ornée de quatre nacelles tournoyantes. Des sensations pour toute la tribu, qui donnent une furieuse envie d’atteler son char et d’y foncer…

parcasterix.fr

© @PARCASTERIX / INSTAGRAM

Infatigable Mario

Après le Japon, c’est au tour des Etats-Unis d’accueillir le plombier le plus célèbre du globe sur ses terres. Direction les studios Universal, à Los Angeles, pour découvrir un Super Nintendo World rempli de briques, de champignons et de plantes carnivores. L’attraction qui met tout le monde d’accord? Celle dédiée à Mario Kart, qui fait entrer les joueurs dans un château de Bowser où les pilotes s’équipent de casques à réalité augmentée pour dégainer leurs peaux de banane et leurs carapaces. Pile-poil à l’heure où le film Super Mario Bros enflamme le box-office mondial… Beau timing.

universalstudioshollywood.com

Un rêve qui renaît

En 1987, l’artiste viennois André Heller réalise un rêve fou: ouvrir un parc dont les attractions sont conçues par Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, David Hockney ou encore Keith Haring. Trente-trois carrousels ou autres palais des glaces qui attireront des milliers de visiteurs durant un été, à Hambourg, avant de prendre la poussière dans un entrepôt du Texas. Aujourd’hui? Le chanteur Drake a décidé de ressortir cet incroyable «foire arty», de restaurer les attractions, d’en créer des nouvelles et d’organiser une tournée mondiale dès 2024. Euphorie en vue.

lunaluna.com