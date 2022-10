Que faire pendant les vacances: le plein d’activités pour s’occuper

Voici toutes sortes de sorties pour ces longues vacances de Toussaint. Et si Halloween y a la part belle, les activités sur bien d’autres registres ne manquent pas.

Bruxelles (et environs)

Plongée dans le Moyen-Âge le temps d’un week-end à Bruxelles

@Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire

Pour fêter la réouverture de la salle Armes et Armures après douze années de rénovation, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire met le Moyen-Âge à l’honneur. Pour ce faire, il propose une véritable immersion dans cette époque avec au menu des danses, de la musique et même de la gastronomie médiévale. En bonus: la possibilité d’accéder au-dessus des arcades du Cinquantenaire qui offrent une vue imprenable sur la capitale.

Au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, les 29 et 30 octobre 2022 (De 10h à 18h le samedi et de 10 à 17 le dimanche) – Prix 7,5 € pour les adultes et 2,5 € pour les enfants de moins de 18 ans.

Les billets permettent la visite complète du musée. Plus d’infos ici.

Dia de muertos dans les Marolles

“Dia de Muertos dans les Marolles” existe depuis 2018 et est un festival hybride et joyeux. Collectif d’artistes et habitants du quartier collaborent pour offrir une véritable fête de village.

La programmation alterne « concerts, ateliers (adultes/enfants), tables-rondes, formation maquillage, spectacle de conte. » L’événement se clôture par une procession aux flambeaux qui rassemble chaque année plus de 4.000 personnes.

Dans les Marolles à Bruxelles, du 30 octobre au 5 novembre. Plus d’infos ici.

Expo-jeu au Muséum des sciences naturelles

Le Muséum des sciences naturelles propose depuis le 14 octobre un concept innovant sous la forme d’une expo-jeu autour du thème de la lumière. L’exposition Luminopolis au format totalement inédit, propose une course contre la montre avec – au choix – 10, 14 ou 18 énigmes à résoudre pour remporter la victoire.

Munis d’une tablette pour activer les bornes de jeu, les participants doivent ensuite obtenir des indices et encoder leurs réponses tout au long du parcours.

Festival International de Cinéma Jeune Public

Pour sa 16e édition, le festival présente plus de 130 courts métrages, longs métrages et documentaires pour un public âgé de 2 à 16 ans. De nombreux ateliers ludiques, stages de cinéma et ciné-concerts sont aussi au menu. Le thème de cette année est «démasqué » et tourne autour du suspens.

Plusieurs lieux à Bruxelles. Infos et réservation ici.

SOS BELvue Haunted

AU coeur du Musée BELvue, un jeu de piste permet, si l’on rassemble tous les indices de trouver des bonbons. Maquillage et/ou déguisement fortement recommandés.

Du 24 octobre au 06 novembre au Musée BELvue.

1€ par enfant pour le livret. Entrée gratuite pour les -18 ans. Plus d’infos ici.

Mini Golf in door Halloween

Le Golf Imaginarium est de retour dans sa version Halloween avec décors de circonstance.

Du 22 octobre au 6 novembre, au Centre d’Art Fantastique, 18 Rue de la Glacière, 1060 Saint-Gilles. Prix : 10 euros. Réservation ici : https://www.billetweb.fr/mini-golf-halloween.

Workshop au Technopolis à Malines

Technopolis est un musée sur la science et la technologie axé sur l’interactivité. On s’y amuse (beaucoup) tout en apprenant. C’est donc déjà en soi une bonne idée d’activité.

Durant les vacances de la Toussaint, ils vont encore plus loin et propose 4 ateliers d’une durée de plus ou moins une heure où il est possible de jouer au Lego numérique, de découper au laser, de découvrir les secrets des dessins flottants ou encore de réaliser des vers en slime.

Les workshop proposés sont en néerlandais, mais les francophones sont aussi les bienvenus puisque les accompagnateurs feront de leur mieux pour vous aider en français ou en anglais. Au Labo des manuels des expériences sont également présents en français et en anglais.

Attention cependant le nombre de places est limité. Il ne faut donc pas traîner pour réserver.

Du 29 octobre au 6 novembre, au Technopolis à Malines. Entrée entre 18 et 23 euros (le workshop en lui-même est gratuit). Plus d’infos ici.

Sortilège, le jeu d’aventure

A l’aide d’une carte, d’un parchemin et d’un sac à dos avec les outils nécessaires, partez à l’aventure dans ce vaste parcours dans un univers médiéval et fantastique. Pour les vacances d’automne, il propose une nouvelle histoire : la quête de la sorcière .

Sortilège, Val du Bois des Béguines 420, Trassersweg 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek). Plus d’infos ici. sortilege.be/

Promenade guidée en Forêt de Soignes

Image d’illustration : la foret de Soignes. © BELGA

Tous en forêt ! La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) propose gratuitement des visites guidées de la forêt de Soignes particulièrement somptueuse à l’automne. Bon bol d’air garanti aux portes de la capitale.

Plus d’infos et dates sont à trouver en cliquant ici.

Tester des jeux et les louer à la ludothèque

Plutôt que se ruiner en jeux de société pourquoi ne pas les louer ou les tester sur place ? Une ludothèque est en effet un lieu où l’on peut jouer librement, emprunter des jeux anciens ou nouveaux, le tout pour un prix des plus démocratiques. Cela permet aussi de varier les plaisirs en changeant de jeux régulièrement.

La liste des ludothèques bruxelloises est à trouver ici.

Wallonie

Partir en vadrouille à la recherche de trésors dans les Cantons de l’Est

Voici dix balades entre découverte et aventure à faire dans les Cantons de l’Est. Les boucles se présentent sous forme de carte aux trésors avec des énigmes à résoudre en chemin.

Une activité « ludo-éducative » qui allie sortie au grand air, amusement, surprises, le tout gratuitement. Une belle façon de découvrir notre si belle nature.

La brochure qui reprend les dix parcours est à télécharger ici. Bon à savoir : certaines boucles sont accessibles aux poussettes.

Plusieurs lieux de départ – gratuit – à faire quand on veut. Plus d’infos ici.

Jeu de piste et géocaching

Pour les aventuriers et fans de technologie, il est possible de partir à la découverte des trésors de Wallonie. Il existe pas moins de 10 balades pour jouer au détective et récolter des indices, munis d’un sac-aventure ou d’une application de géocaching.

Il est ainsi possible de mener l’enquête à Ciney, Ohey ou Havelange lors d’une balade de 2 à 3 km ( pour les enfants de 5 à 12 ans.) Une autre option est à Dinant qui propose 5 aventures à mener dans 5 lieux légendaires autour de la ville.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La province de Luxembourg propose elle 8 intrigues à résoudre dans les campagnes de la région (enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit)).

D’autres balades sont possibles à Ciney, Gesves, Nettinne, Goesnes, Hamoir et Miécret en suivant la fée des saveurs (de 6 à 12 ans) , ces aventures durent environ 1h30.

Huit parcours de 3 à 5 km accessibles en famille traversent les villes de Namur, Binche, Charleroi et Fleurus. En courant, et avec l’aide de l’application mobile gratuite Runnin’City, vous recevez des informations touristiques le long du trajet.

Découvrez tous les secrets des villages de Marbais, Houtain-le-Val et Mellet à travers 3 circuits de 4 à 6 km « covid-friendly » truffés d’énigmes et de petits jeux. Un crayon et un carnet gratuit sont à récupérer au Relais du visiteur à Genappe, au Syndicat d’initiative de Villers-la-Ville ou chez les commerçants locaux.

Enfin, Totemus, une application mobile gratuite, propose des chasses au trésor d’un nouveau genre qui s’effectuent dans plus de 20 villes en Wallonie.

D’autres chasses au trésor sont aussi disponibles sur le site Gémotions, qui n’est pas repris sur le site de la région, mais qui est une plateforme de création et d’animation de jeux de piste par SMS.

Lire aussi | Balades: 5 applis pour pimenter vos sorties

Parcours de Street Art

Des parcours en extérieur à la recherche de street art est une façon originale et gratuite de découvrir les villes wallonnes. Il y en a Charleroi, mais aussi Liège, Verviers, Mons, Thuin, Namur et Louvain-la-Neuve. Et pour ceux qui sont à la Côte, Ostende en propose un également.

Partir à la cueillette des champignons

Lire aussi | Quelques mesures de prudence pour savourer la saison des champignons

C’est presque la fin de la saison, mais il reste encore pas mal de champignons. Pourquoi ne pas partir à leur découverte en se promenant dans les bois ?

La province du Luxembourg propose par exemple plusieurs dates de promenade-cueillette avec guide. Découvrez les dates ici.

Le sac ludique Marmaille&co

Le sac ludique Marmaille&Co transforme chaque musée wallon en immense terrain de jeu. Disponible dans près de 60 musées, ce sac prêté gratuitement propose une série de jeux accessibles à toutes et tous pour découvrir d’une manière différente et totalement autonome les lieux.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Plus d’infos ici.

@ Pairi Daiza

Entre le 15 octobre et le 6 novembre 2022, Pairi Daiza se plonge dans l’ambiance d’Halloween. Des décors fascinants attendent les visiteurs dès le 15 octobre et dès le 22 octobre, c’est le début de 16 jours de festivités animés par plus d’une centaine d’artistes.

Le parc sera peuplé de créatures légendaires, de gentils monstres ou encore de pandas fantômes. D’un mur d’eau posé sur le lac surgiront d’impressionnants monstres des profondeurs.

Pairi Daiza, du 15 octobre au 6 novembre. Plus d’infos ici

Chasse au Trésor nocturne à l’abbaye de Villers

Apprivoiser ce lieu magique la nuit dans une ambiance ludique, voilà ce que propose cette chasse au trésor. Les participants reçoivent un message et un parchemin qui indiquent une quinzaine de lieux. Ils devront résoudre les énigmes ou rencontrer de mystérieux personnages pour parvenir à mettre la main sur le fameux trésor.

Infos pratiques, c’est le samedi 29 octobre et il y a 6 créneaux horaires (18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30).

Le jeu dure 1h30 et il faut apporter sa lampe de poche.

Prix 10 €, 6 € pour les enfants et gratuit pour les moins de 4 ans. Plus d’infos ici.

Balade illuminée et animée à l’Adventure Valley Durbuy

@Adventure Valley Durbuy

La Mystery Forest s’illumine et s’anime grâce à des projections 3D pour offrir une promenade à l’ambiance magique et mystérieuse. Des pauses «frissons » sont possibles si l’on s’arrête aux zones effrayantes.

Du 14 octobre au 05 novembre 2022. Prix : entre 12 et 24 euros. Plus d’infos ici.

La Nuit des Sorcières du Château de Jehay

Oserez-vous emprunter les sentiers de l’étrange et affronter monstres et fantômes qui hante ce château? Animations terrifiantes, spectacles et concerts sont au menu de cette quatorzième édition.

Vendredi 21 octobre 2022. De 17h00 à minuit. Prix : entre 10 et 1 euros. Plus d’infos ici.

Parcours effrayant au château

Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, au travers d’un parcours effrayant et par petits groupes, on découvre la face obscure de ce « château Hanté » de La Roche-en-Ardenne. Le château de Bouillon propose lui aussi des visites nocturnes au flambeau durant les vacances.

Réservations obligatoires. Plus d’infos ici pour le chateau de La Roche-en-Ardenne et plus d’infos ici pour Bouillon.

Hanlloween au Domaine des Grottes de Han

Pour sa vingtième édition, c’est pas moins de 16 jours de festivités qui sont prévues au domaine. Animations surprenantes et fantastiques vous attendent au détours des sentiers. Dans la grotte, des trolls rôdent dans les galeries et dans les salles.

Du 22 octobre au 6 novembre 2022.

Entre 36 et 19 euros. Les animations sont comprises dans les prix. Plus d’infos ici.

Les ténèbres tombent sur Gesves

Maison de l’horreur et itinéraire hanté vous attendent pour cette dixième édition des nuits d’Halloween de Gesves. Une cinquantaine de créatures étranges envahissent le Labyrinthe de plus de 500 mètres de Gesves pour empêcher quiconque d’en sortir. Effets spéciaux et ambiance sonore peaufinent l’ambiance.

La Halloween Horror Garden Night aura lieu les 28-29 et 30 octobre.

Pas de réservation, 2 euros l’entrée. Plus d’informations ici.

La nuit des châteaux

Le 22 octobre aura lieu en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg, la quatrième édition de La nuit des châteaux. En Belgique, trois châteaux (Houtain-le-Val, Beloeil et Seneffe) ouvrent leurs portes et se laissent découvrir au clair de lune pour une expérience nocturne insolite.

Attention réservation obligatoire et cela risque d’être vite complet.

Plus d’infos ici

Urbex hanté dans la piscine de Mouscron

Dans l’enceinte de l’ancienne piscine, un urbex hanté par Adélaïde devrait faire trembler les jeunes dès 12 ans. Conçu par le service jeunesse de la commune, la visite qui se fait par équipe de 2 ou 4 le long d’un parcours balisé avec effet sonore et acteurs.

Les 4 et 5 novembre à l’ancienne piscine communale de 18h à 22h.

Attention : l’inscription n’est possible que les mercredis d’octobre et le premier de novembre au Centre Administratif de Mouscron de 13h30 à 17h.

Prix : 2 euros. Plus d’infos ici.

Hôtel de la Grotte

Dans la grotte de Ramioul se cachent de vraies chauves-souris. Partez à leur rencontre lors d’un jeu de piste dans ses plus sombres recoins. En bonus des archéologues vous apprennent à allumer le feu et à sculpter avec de l’argile.

Du 22/10/2022 au 06/11/2022 au Préhistosmuseum, 128 Rue de la Grotte 4400 Flémalle (Liège). Prix : entre 9 et 14 euros. Plus d’infos ici.

Frissons à l’aquarium de Liège

Durant les vacances d’automne, un animateur scientifique révèle les secrets des animaux aquatiques que l’on peut retrouver dans différents films d’horreur.

Réservation plus que conseillée.

Du 22 octobre 2022 au 25 octobre 2022 et du 3 au 6 novembre à l’Aquarium-Muséum Universitaire de Liège, Quai Édouard Van Beneden 22, 4020 Liège. Plus d’infos ici.

Activité spéciale dans les parcs d’attractions

LeDinoween à Plopsa Coo ose le mélange dinosaures citrouilles pour deux semaines d’activités en tout genre.

Comme chaque année Walibi met lui aussi les petits plats dans les grands pour Halloween. Maisons hantées, zones effrayantes, spectacles et autres sensations fortes sont au menu. Attention, les prix sont plus élevés que le reste de l’année. A partir de 45 ou 50 euros.

A l’Aventure Parc de Wavre de drôles de créatures se dissimulent partout dans le parc et une nocturne est prévue le 29 octobre. Reste à défier l’obscurité avec une lumière frontale.

Train de l’horreur à Mariembourg

Chaque année, le chemin de fer à vapeur des Trois Vallées propose son traditionnel Train d’Halloween où des créatures terrifiantes participent au voyage. Différentes animations sont aussi proposées.

Une nocturne est prévue samedi.

Les 22 et 23 octobre. Prix 22 €/adulte et 15 €/enfant (de 6 à 12 ans). Gratuit en dessous de 6 ans.

Plus d’infos ici

À la côte

Le labyrinthe d’Halloween reviendra sur la plage de Sint-Idesbald cet automne pour pas moins de deux semaines, avec un tout nouveau thème. Ceux qui osent entrer dans le labyrinthe risquent de rencontrer les plus sombres créatures de la mer. Un monde sous-marin rempli de squelettes de pirates, de cages de serpents et de tentacules de pieuvres.

Un feu d’artifice est aussi prévu.

Du samedi 22/10 au dimanche 06/11 Prix d’entrée : 6 euros. Plus d’infos ici.

Pendant les vacances d’automne, le Zwin prévoit aussi toutes sortes d’activités entre 10 h à 16 h 30.

Plus d’infos ici

Mais aussi…

Planter des bulbes pour le printemps

Une chouette activité à faire avec les enfants est aussi de planter des bulbes de toutes sortes de fleurs pour s’assurer une explosion de couleurs au printemps. Cela permet de s’occuper une après-midi et de profiter du dehors. Mais aussi d’apprendre la patience, car il faudra attendre plusieurs mois avant d’apprécier le résultat.

Initiez-les à la cuisine

Les jouets ont déjà perdu de leur attrait en cette période de vacances prolongée et le temps est maussade? Installez vos enfants en cuisine ! Voici quelques conseils et recettes qui leur sont accessibles.