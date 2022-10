10 marques suédoises à découvrir de toute urgence (et qui ne sont pas IKEA)

En termes de création, la Suède conquiert les quatre coins du monde. Et l’on ne parle pas seulement d’Ikea ou H&M. Voici 10 marques aux rayons design, mode et beauté à connaître absolument.

Design

1. Svenskt Tenn

Le design suédois ne se résume pas aux teintes pastel et au bois brut. La preuve avec Svenskt Tenn. La marque est née dans un atelier où la fondatrice, Estrid Ericson, créait des objets modernes en étain dans les années 1920. Ces œuvres lui valent rapidement une médaille d’or lors de l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris ainsi qu’une série d’expositions aux Etats-Unis. La créatrice atteint le sommet de son art lorsqu’elle fait appel à l’architecte autrichien Josef Frank, qui fuit alors la progression des nazis. Ensemble, ils produisent un style aux antipodes de l’idéal: des imprimés remarquables dans des couleurs et des matériaux contrastés. La presse a baptisé ce courant «Swedish Modern» et la marque en est encore aujourd’hui un vecteur, avec des créations d’Ericson et de Frank, mais aussi de noms contemporains comme India Mahdavi.

2. Norrgavel

Fondée par Nirvan Richter en 1991, la marque se voulait une alternative durable à la société de consommation. Dans ce mélange de fonctionnalisme, de wabi-sabi japonais et de tradition shaker américaine, la simplicité est de mise, de sorte à résoudre les problèmes liés aux habitudes de vie modernes, comme pouvoir aspirer sous un fauteuil sans perdre de place. Premier label de déco à délivrer un Nordic Ecolabel pour le mobilier domestique, il a reçu le prix de l’environnement décerné par l’industrie de l’ameublement locale en collaboration avec le WWF, et plusieurs modèles ont été primés lors des Swedish Design Awards.

Norrgavel © SDP / Marcus Lawett

3. Fine Little Day

Avant que le monde ne tombe sous le charme des influenceurs, les blogueurs rassemblaient de nombreux fans et followers. Elisabeth Dunker faisait partie de ces créateurs de contenu. Sur son blog Fine Little Day, elle partageait des moments de sa vie idyllique en Suède, remportant non seulement des prix mais aussi un contrat de publication. Aujourd’hui, son entreprise se concentre principalement sur la production à petite échelle et respectueuse de l’environnement de linge de maison et de décoration, comme des posters, des vases et des objets en céramique conçus par des artistes locaux et internationaux. Le fil rouge? «La magie du quotidien. De l’imprévu, des cheveux ébouriffés et des moments ludiques.» Pour les grands comme les petits.

Fine Little Day © SDP

4.Hem

Le Puffy Lounge Chair et le Last Stool de la maison suédoise Hem sont déjà devenus des icônes du design contemporain. Et avec Hem X, le label parvient à recruter les meilleurs conservateurs, artistes et designers du monde pour des éditions artisanales produites en très petite quantité. Dans la liste, pointons notamment Faye Toogood, Sabine Marcelis, Formafantasma et le Belge Sylvain Willenz. De chouettes couleurs, des formes surprenantes et une touche d’humour. «The Scandic way».

Hem © SDP

Beauté

5. Björk & Berries

La marque lancée par Isabelle Lewenhaupt propose des soins visage mais ce sont surtout ses fragrances qui la font sortir du lot. Tout est parti d’une promenade dans les bois au cours de laquelle sa fondatrice a ramassé des feuilles et des baies qui, pour elle, capturaient l’essence de la flore suédoise. Un cocktail qui a donné naissance à un premier parfum naturel à plus de 80%, grâce à l’utilisation d’un alcool bio issu de la fermentation de déchets végétaux. Un savoir-faire qui fait d’elle une pionnière de la nouvelle tendance de l’industrie. Il en existe 13 aujourd’hui déclinés en eaux de parfum non genrées mais aussi en produits corps ou en bougies.

Björk & Berries © SDP / DANIEL VON MALMBORG

Chez Fresh Lab, à Bruxelles et sur bjorkandberries.com

6. L:a Burket

C’est à Varberg, connue pour sa culture spa vieille de plus de 200 ans, que L:a Bruket voit le jour en 2008. A l’origine, il s’agit pour Monica Kylén de lancer une production de savons naturels pour mettre en valeur les porte-savons en céramique qu’elle crée dans son atelier. Le nom de la marque, qui signifie «petite fabrique» en suédois, évoque les débuts d’une des pépites de la clean beauty. Avec son mari, Mats Johansson, Monica propose des routines simples, à base d’ingrédients naturels historiquement utilisés dans la région. La nouvelle ligne visage dont l’actif principal provient d’une micro-algue très répandue dans les eaux scandinaves en est la parfaite illustration. Ses formules unisexes bio et le design épuré de ses contenants contribuent également au succès d’une gamme qui propose aussi des soins corps, des bougies et des parfums d’intérieur.

L:a Bruket © SDP

Chez Beauty by Kroonen, à Bruxelles, chez Fin du Jour, à Anvers, et sur labruket.com

7. SACHAJUAN

Lorsqu’ils lancent le label en 2004, Sacha Mitic et Juan Rosenlind, deux coiffeurs de renommée internationale, n’ont qu’un mantra: simplifier la manière dont nous prenons soin de nos cheveux. En limitant le nombre de produits à utiliser mais aussi celui d’ingrédients qu’ils contiennent. Dans les formules, des actifs issus de deux algues marines capables d’améliorer la brillance et l’élasticité du cheveu. La gamme dédiée au soin du cuir chevelu est vite devenue un best-seller tout comme la nouvelle brume capillaire qui parfume et hydrate la chevelure. Le salon reste un des hauts lieux du bien-être à Stockholm.

Mode

8. Our legacy

Cette marque a une histoire riche, une personnalité propre et, surtout, une base de fans fidèles, qui craquent en masse pour la vision moderne du vestiaire masculin classique de Christopher Nying et Jockum Hallin. Ces deux amis d’enfance et anciens graphistes ont lancé leur griffe avec une ligne de tee-shirts en 2005 et l’ont élargie en 2008 à une collection à part entière, aujourd’hui également pour les femmes. Leurs créations s’inspirent de thèmes aussi variés que la culture pop des années 90, les skaters californiens et la musique hardcore. L’an dernier, la marque s’est associée à l’autre label phare de Stockholm, Byredo.

Our legacy © SDP

9. Totême

Elin Kling a commencé sa carrière comme blogueuse et journaliste mode. En 2011, elle sort une première collection en collaboration avec H&M. Trois ans plus tard, elle fonde Totême avec son mari, Karl Lindman. Une marque chic mais très facile à porter, avec une vision claire du design. «J’ai toujours choisi mes tenues avec stratégie. J’aime l’idée de créer un uniforme», explique ainsi la créatrice. Ici, pas de fioritures ni d’innovations majeures. Le label propose des pièces réfléchies, sans saison, qui constituent les indispensables d’une garde-robe minimaliste et efficace.

Totême © instagram / @toteme

10. Acne Studios

La success-story d’Acne Studios commence par une centaine de jeans unisexes donnés gratuitement. En 1996, Jonny Johansson et trois amis créent le collectif créatif Acne, un acronyme pour Ambition to Create Novel Expressions. Le quatuor rêve de construire une marque multidisciplinaire qui respire l’art et la culture. Il imagine des magazines, des livres, des meubles et des expositions, entre autres, mais c’est surtout leur département mode qui connaît un succès international sous la direction de Jonny. Il se caractérise par une utilisation éclectique des matériaux et une confection scandinave cool et délicatement streetwear. Le dernier projet en date du label tourne autour du fameux jean qui a tout déclenché il y a vingt-cinq ans. Pour un supplément de 40 euros, on peut y faire broder un message personnalisé, en boutique ou en ligne.