3 nouveaux afterworks pour enchanter l’après-boulot

Les journées se rallongent, et on en profite pour découvrir un de ces trois nouveaux afterworks, qui insufflent une dose de fête bienvenue dans la routine métro-boulot-dodo.

1. Hôtel Neuvice

Que la thématique soit «saumon et bulles», «bières et fromages» ou «jazz et antipasti», l’Hôtel Neuvice organise des rendez-vous gourmands et festifs épisodiques qui offrent aux participants la possibilité de networker dans une ambiance décontractée tout en soutenant le commerce local. Une excellente initiative à suivre via la page Facebook de l’hôtel, où chaque afterwork est annoncé.

© Photos: sdp

45, En Neuvice, à 4000 Liège. @HotelNeuvice

2. Bambino

En plein cœur du Mont des Arts, cette nouvelle adresse célèbre la dolce vita à grand renfort de vins et bières naturels, en complément desquels sont servies de délicieuses pizzette. S’il n’y a pas de jour officiellement dédié aux afterworks, sachez que du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30, c’est happy hour et deux verres de vin pour le prix d’un.

50-70, rue Ravenstein, à 1000 Bruxelles. bambino-canteen.com

© Photos: sdp

3. Wokr17

Est-ce un bar, un resto, un espace de coworking? Réponse: tout ça à la fois, et plus encore, puisque du mercredi au vendredi, l’endroit se transforme dès 17 heures en rendez-vous incontournable de tout qui a envie de réseauter dans la capitale. Bon à savoir: Wokr17 s’apprête également à lancer ses Sungays, des rencontres queer festives le dimanche après-midi.

17, rue du Berger, à 1050 Bruxelles. wokr.eu