Au cours d’une année 2024 marquée par les conflits, la montée de l’extrême-droite, la baisse du pouvoir d’achat et autres sources de morosité, il y avait tout de même de bonnes nouvelles.

Si, si, promis! D’ailleurs, histoire de terminer l’année (et d’entamer la prochaine) sur une note positive, on a compilé quelques nouvelles feel good des 12 derniers mois. En espérant que cela vous fera sourire, et puis au pire, que cela vous donnera de chouettes sujets de conversation à l’apéro du réveillon.

1. Après la pluie vient… le tournesol

Avec ses pluies abondantes, 2024 restera l’une des années les plus humides depuis le début des relevés météorologiques. Mais aussi l’année des nombreux champs de tournesols. Les agriculteurs belges en ont ainsi semé 10.000 hectares, soit 10 fois plus que l’année précédente.

Il faut dire que les tournesols aiment l’humidité, ils ne sont pas (encore) transformés, mais servent déjà à l’écosystème en nourrissant le sol, les insectes, les oiseaux et les rongeurs.

2. Une rue belge parmi les plus belles au monde

Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveller a dressé la liste des avenues, boulevards et rues les plus spectaculaires du monde. Entre la Tetsugaku no michi à Kyoto et la cinématographique Steiner Street à San Francisco, la Steenhouwersdijk à Bruges est sortie du lot grâce à sa vue sur «la ville historique et bien conservée qui se reflète dans les canaux».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

3. Les femmes belges en tête

Laurence De Smet (24 ans), sous-cheffe du restaurant étoilé Hof van Cleve à Kruisem, est devenue la première femme à remporter le concours de cuisine «Premier cuisinier de Belgique» depuis 72 ans. De même, Margaux Balemans (24 ans), sommelière du Sanglier des Ardennes, lui aussi étoilé, est devenue la première femme à être sacrée Meilleur Sommelier de Belgique depuis 60 ans.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De son côté, Marie-José Van Hee (74 ans) est la première architecte belge à recevoir la prestigieuse médaille Alvar Aalto, ce prix décerné tous les trois ans pour honorer l’architecture créative. Outre des projets résidentiels, notre compatriote a cocréé l’hôtel de ville de Gand, la place devant le KMSKA, les quais de la Lys à Deinze ou encore l’impressionnante cage d’escalier du MOMU d’Anvers.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

4. La fête (vraiment) plus folle sans alcool

Les boissons sans alcool ont le vent en poupe. A juste titre, car elles sont désormais savoureuses. Ainsi, le pétillant Bonheur de Just figure sur les menus de restaurants étoilés tels que The Jane, et les kombuchas de Selia&Scob sur ceux de La Belle, Horseele, Hof ter Hulst et De Pastorie.

De son côté, le géant d’AB InBev a indiqué que son public test ne ressentait plus de différence significative lors des dégustations à l’aveugle de bières avec ou sans alcool. Tout le plaisir des boissons alcoolisées sans leurs inconvénients?

Ça mérite de trinquer!

5. Plus d’égalité entre les hommes et les femmes dans le sport

Aux jeux Olympiques de Paris, le rapport entre les athlètes masculins et féminins n’a jamais été aussi proche de l’équilibre parfait. Pour rappel, lors des premiers J.O. «modernes» en 1896, les femmes étaient encore exclues des épreuves.

Quatre ans plus tard, à Paris toujours, la proportion d’athlètes féminines était de 2,2% seulement. Depuis, ce pourcentage a augmenté lentement, avec des pics à L.A. 1984 (23%), Londres 2012 (44%) et Tokyo 2020 (48%). Paris 2024 a atteint 49% (dont deux personnes non binaires et transgenres). La Belgique est aussi à saluer: sur les 165 athlètes, 82 étaient des femmes.