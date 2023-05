Architecte, urbaniste et designer: Jean-Michel Wilmotte, slasheur avant l’heure

Plutôt que de monographie, la maison d’édition Skira préfère parler de « catalogue raisonné » pour désigner l’ouvrage de 720 pages qu’elle consacre à Jean-Michel Wilmotte. Un hommage en 1 568 entrées à celui dont l’œil a su capturer l’essence des cinq dernières décennies.

Architecte, urbaniste et designer: Jean-Michel Wilmotte était slasheur bien avant que le terme ne gagne en popularité. Pour ce touche-à-tout de talent, il ne s’agissait pas tant d’un parti pris que d’une manière d’exprimer sa créativité débridée à tous les niveaux des espaces qu’il concevait.

© getty images

C’est en 1975 que le Français fonde le bureau d’études Governor, devenu depuis l’agence d’architecture Wilmotte & Associés. En 1976, il crée ensuite Academy, sa société d’édition de meubles qui deviendra dès 2005 le studio de design Wilmotte & Industries, puis plusieurs agences à Tokyo, Nîmes, Londres, Milan ou encore Venise.

Loin de s’être étiolée avec le temps, sa petite entreprise ne connaît décidément pas la crise, puisque l’agence à son nom, qui œuvre dans les domaines de l’architecture, l’architecture d’intérieur, la muséographie, l’urbanisme et le design, compte aujourd’hui pas moins de 270 collaborateurs de 27 nationalités différentes opérant dans 30 pays. Pas mal pour l’enfant de Soissons, tapé sur l’épaule à 34 ans seulement par François Mitterrand pour aménager une aile des appartements privés de l’Elysée.

La chaise tripode La Fontaine, conçue pour le jardin éponyme à Nîmes, en 1987.

Une réalisation reprise parmi la sélection du livre, édité sous la direction de l’historienne de l’art Anne Bony, pour qui « plus que d’une époque, le design de Jean-Michel Wilmotte est caractéristique d’un style s’exprimant tout autant dans le mobilier urbain que dans les objets qui rythment notre quotidien ». La chaise Palais-Royal, dessinée pour le jardin éponyme à Paris en 1986? C’est lui. Le système d’éclairage Grafa, imaginé pour Artemide? Lui aussi. Son nom ne vous est peut-être pas (encore) familier, mais si vous avez arpenté les Champs-Elysées et frôlé candélabres, bancs, feux de signalisation, colonnes Morris, kiosques à journaux ou encore corbeilles de propreté, vous avez admiré sans le savoir le travail de celui pour qui « le design, l’architecture d’intérieur, la création de mobilier sont […] une façon de faire de l’architecture ». Et qui bénéficie aujourd’hui d’un hommage bien mérité.

© SDP

Jean-Michel Wilmotte. Design, Editions Skira, 94,50 euros, skira.net

