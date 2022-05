Chef d’oeuvre Art déco de Bruxelles, la célèbre maison Cauchie est à vendre

Située à Etterbeek , elle est l’un des plus beaux exemples d’architecture Art nouveau de Bruxelles : la Maison Cauchie, est à vendre. Offres acceptées à de 1,8 million d’euros.

C’est l’un des plus beaux exemples d’architecture Art nouveau de Bruxelles : la Maison Cauchie, est à vendre. Offres acceptées à 1,8 million d’euros.

Cette maison de ville située à Etterbeek a été conçue en 1905 par l’architecte et peintre Paul Cauchie, pour abriter son foyer et son atelier. Située rue des Francs, à proximité du parc du Cinquantenaire, cette demeure classée a été rénovée dans le respect de ses matériaux d’origine et de son caractère.

Véritable chef-d’œuvre du patrimoine bruxellois, fourmillant de détails d’origine, la vente de cette maison d’environ 330 m2, comportant trois chambres à coucher, a été confié à Sotheby’s International Realty Belgium.

« Véritable joyau architectural, elle illustre l’apport de la peinture murale à l’Art nouveau. Derrière une façade unique décorée de sgraffites (peintures de façade), de feuilles d’or et de pilastres en bois se cache une maison d’une superficie de ± 330 m². »

Le sous-sol abrite une salle d’exposition, le rez-de-chaussée présente des murs décorés de sgraffites et les étages supérieurs ont été transformés en deux appartements.

« Cette maison, qui offre de multiples possibilités, est idéale pour un amateur d’art, une fondation ou une galerie d’art. »

La façade picturale de la Maison Cauchie est inhabituelle pour un design Art nouveau, qui se caractérise par des formes et des motifs naturels. Sa façade aux teintes dorées – inspirée de l’école de Glasgow – combine symétrie, verticalité et géométrie, mais représente également des personnages aux robes fluides qui ont des références classiques.

Les thèmes présents sont aussi très personnels à Paul Cauchie et à son épouse artiste, Caroline Voet, avec, au centre, la devise du couple « Par nous, pour nous ».