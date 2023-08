En Scandinavie, la lutte contre « l’enlaidissement architectural » s’organise

Faire appel à un grand nom de l’architecture pour imaginer un bâtiment monumental, une manière d’embellir une ville? Pas si on demande aux Scandinaves, toujours plus nombreux à s’opposer à « l’enlaidissement architectural » de leurs contrées.

Leur cible favorite? Le Musée national de l’Art, de l’Architecture et du Design inauguré en grande pompe à Oslo en juin 2022 en sa qualité de plus grand musée d’art des pays nordiques. Un projet d’envergure confié au bureau berlinois Kleihues + Kleihues, fondé par l’architecte Klaus Schuwerk qui a chapeauté la conception d’un édifice dont le magazine spécialisé Wallpaper a loué la « monumentalité discrète ». Un qualificatif qui peut être utilisé pour décrire nombre des réalisations scandinaves de ces dernières années, qui ont contribué à cimenter une idée de l’architecture nordique dans l’imaginaire collectif. Problème: les principaux concernés, eux, y voient non pas une source de fierté mais bien ce qu’ils dénoncent comme de « l’enlaidissement architectural ».

L’enlaidissement architectural, un problème sociétal

Depuis 2014, les membres du collectif Arkitekturupprororet, ou « résistance architecturale », veillent ainsi à faire entendre leurs voix, toujours plus nombreuses. Lancé en Suède sur les réseaux sociaux, ce rassemblement de citoyens mécontents est aujourd’hui une ONG comptant plus de 100.000 membres répartis aux quatre coins de la Scandinavie. Objectif principal: veiler à ce que l’esthétique de tout nouveau projet soit autant prise en compte que les contraintes fonctionnelles et environnementales. Leur credo: rassembler les citoyens pour contrer l’avancée du néo-modernisme et son « enlaidissement des villes ».

« Si l’on s’en fie aux études disponibles, 80% de la population préfère l’architecture traditionnelle, laquelle est pourtant utilisée dans moins d’1% des nouvelles constructions en Scandinavie » pointe Arkitekturupprororet, qui y voit « un mépris conscient tant de la part des promoteurs immobiliers que des architectes et des autorités envers ce que les citoyens veulent et ce qui leur fait du bien émotionnellement ».

« Stop aux boîtes à chaussures géantes »

Et l’ONG de dénoncer la « fausse dichotomie » à laquelle les pays scandinaves sont confrontés, avec d’un côté, « 50 nuances de gris et de néo-modernisme cher et vilain » et de l’autre, « un déconstructionnisme jouette à outrance, le choix préféré des architectes stars ». Voire pire, « une combinaison déprimante des deux, avec un promoteur qui laisse carte blanche à l’architecte pour décorer une boîte blanche tristounette de couleurs vives ou de motifs qui n’ont aucun rapport avec la forme ou le style du bâtiment ».

« Nous voulons des constructions qui ressemblent à des bâtiments, et pas à de gigantesques boîtes à chaussures, à des jouets ou à des accidents » Arkitekturupprororet

En quête de (bon) sens

Et l’association de dénoncer ce qu’elle voit comme « la destruction continue de notre héritage culturel pour faire place à des gratte-ciels hideux installés dans des centres historiques ou des villes médiévales pittoresques ». Une situation « inacceptable » pour ceux qui prônent un retour à « la beauté intemporelle, la sensibilité et la diversité du bâti » après « près d’un siècle de déprivation ».

Un message dont l’écho résonne loin, puisqu’après la Suède, Arkitekturupprororet a essaimé en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Estonie, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne, où des groupes similaires s’organisent. En attendant la Belgique? Sachant que le royaume a été l’inspiration d’un ouvrage tout entier consacré aux Ugly Belgian Houses et que le contesté projet de Calatrava n’est toujours pas entré en gare à Mons (alors que le bâtiment aurait dû être inauguré il y a 8 ans déjà), la Belgique semble avoir les fondations nécessaires pour ce type d’initiative citoyenne…

