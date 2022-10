Archi durable | Voici les cinq lauréats 2022 des Global Awards for Sustainable Architecture

Chaque année, le Global Award for Sustainable Architecture récompense cinq architectes qui partagent l’éthique d’un développement plus durable. Cinq architectes qui conduisent une démarche innovante, que ce soit en Occident et dans les pays émergents, au coeur de villes développées mais aussi dans les quartiers précaires. Voici les lauréats 2022 de ce prix vertueux.

Pour cette édition 2022, les lauréats sont :

Gilles Clément, paysagiste – France

Jardin du tiers paysage, création Gilles Clément, réalisation Coloco Saint-Nazaire, France, 2009-2011 © DR

Anupama Kundoo, architecte – Anapama Kundoo Architects, Inde, Allemagne

Wall House, Anupama Kundoo, Auromodel, Auroville, Inde, 1997-2000 © Javier Callejas

Creativity Co-housing, Anupama Kundoo, Auroville, Inde, 2001-2003 © Javier Callejas

Full Fill Homes, Anupama Kundoo, Auroville, Inde, 2015 © Sebastiano Giannesini

Dorte Mandrup, architecte – Dorte Mandrup A/S, Copenhague, Danemark

Wadden Sea Centre, Ribe, Danemark, 2017 © Adam Mørk

Trilateral Wadden Sea World Heritage Partnership Centre, Dorte Mandrup Wilhelmshaven, Allemagne, 2025 © Dorte Mandrup A_S

Ilulissat Icefjord Centre, Dorte Mandrup, Ilulissat, Grœnland, 2021 © Adam Mørk

Martin Rauch, constructeur – Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Autriche

Maison Rauch, Martin Rauch Schlins, Autriche, 2008 © Beat Bühler

Tombe de lʼévêque Sülchenkirche, Martin Rauch Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, 2015 – 2017 © Benedikt Redmann

Ömer Selçuk Baz et Okan Bal, architectes – Yalin Architectural Design, Turquie

© Egemen Karakaya

Signalons aussi que le Jury de ce Global Award 2022, consacré à la relation entre Architecture et Territoire avait attribué, à l’unanimité, un Prix d’Honneur à Bruno Latour, figure majeure de l’écologie politique, décédé il y a quelques jours.

Depuis sa création en 2007, plus de 60 architectes ont ainsi été récompensés, grands précurseurs

et jeunes architectes révolutionnaires de la scène mondiale. Ainsi pour n’en citer que quelques-uns: Balkrishna Vithaldas Doshi, Wang Shu, Alejandro Aravena, Carin Smuts, Patrick Bouchain, Diébédo Francis Kéré, Studio Mumbaï, Anna Heringer, Anne Feenstra, Al Borde, Rotor, Talca School of Architecture, Gion Caminada, Takaharu et Yui Tezuka, Assemble, Paulo David, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Raumlabor, Rozana Montiel, Boonserm Premthada…

Parmi eux, , certains seront par la suite distingués par le Pritzker Prizer, « Nobel » d’Architecture.