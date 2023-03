Les femmes architectes belges s’exposent

Encore trop peu nombreuses par rapport à leurs homologues masculins, les femmes architectes belges mettent aujourd’hui leur travail en avant au fil d’une expo virtuelle qui s’ouvre symboliquement le 8 mars.

Depuis le 8 mars 2021, chaque semaine, une femme architecte belge est invitée à prendre en main le compte Instagram @WomeninArchitectureBelgium pour y publier librement du contenu sur sa vie professionnelle ou personnelle, ses inspirations, son bureau… Cette plate-forme a été créée par l’une d’entre-elles, Tine Broos de KRAS architects en collaboration avec huit instituts et organisations actifs dans le secteur chez nous. Anne Ledroit, Ans De Vlieger, Apolline Vranken, Asli Cicek, Ooana Bogdan, Li Mei Tsien… sont quelques-unes des femmes qui se sont prêtées au jeu depuis le lancement de l’opération.

En mars 2022, l’Union des Femmes Architectes de Belgique (ufvAB) a repris le projet et aujourd’hui, elle organise une expo virtuelle qui met en avant ce travail de deux ans sur les réseaux sociaux. Une trentaine de femmes architectes belges seront ainsi mises en avant du 8 mars au 30 juin, au fil de collages artistiques réalisés par l’artiste architecte Giulia Lazzara (Cinéma Jolia). En parallèle, une sélection de projets et de recherches sera présentée pour chacune d’entre-elles.

Une visibilité renforcée

L’intérêt de tout ça ? Donner une meilleure visibilité aux femmes qui ont choisi l’art de bâtir comme profession. Car, alors qu’elles sont nombreuses à opter pour ces études, peu de femmes signent finalement des plans durant leur carrière. Les espaces de notre quotidien sont dès lors davanatge pensés par des hommes, avec leur vision masculine de l’utilisation des lieux, rendant notre environnement encore trop genré et pas assez inclusif.

En 2021, nous consacrions d’ailleurs un article au sujet et avancions les chiffres suivants : selon l’Ordre des Architectes Francophone et Germanophone, qui avait compilé ces statistiques en septembre 2021, au sud du pays, 55% des stagiaires architectes étaient de sexe féminin… Contre 33% seulement des architectes inscrits au tableau et exerçant la profession à plein temps.

Notre recherche mettait aussi en avant que seulement 16% de femmes remportaient des prix d’architecture. Non pas qu’elles soient moins talentueuses, mais tout simplement parce qu’elles sont moins nombreuses, ou encore invisibilisées dans des bureaux dirigés bien souvent par des hommes.

Une démarche comme celle de Women in Architecture Belgium ne peut donc que faire avancer les choses, pour créer des villes pensées pour toutes et tous.