Petits espaces: 4 idées originales pour les aménager

Comment tirer parti de chaque centimètre cube de son habitation, surtout quand elle s’apparente à une maison de poupées ? Les éditions Gestalten se penchent sur la question des petits espaces dans un bouquin richement illustré. On y a puisé quatre idées, pour booster l’imagination.

La question de l’habitat minimum, et donc des petits espaces, est toujours plus d’actualité avec la densification des villes, causée par l’augmentation de la population urbaine. A cela est venue s’ajouter ces dernières années une réflexion sur les économies d’énergie et la nécessité de créer des volumes plus retreints et moins onéreux à chauffer.

Certes, la question anime depuis longtemps les architectes. On pense au Cabanon de 15 m² du Corbusier, à la côte d’Azur. Ou encore à la Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa à Tokyo, faite de cellules à habiter minimales.

Mais aujourd’hui, la volonté de trouver des solutions économes en espace mais offrant un confort maximum est encore davantage boostée par les Millennials et toutes les générations qui les suivent. C’est ce qu’explique les éditions Gestalten, en préambule de leur livre sur les petits espaces, paru en février 2023.

Des habitants de plus en plus exigeants

En effet, face aux crises à répétition et à l’insécurité professionnelle grandissante, mais aussi au développement de l’économie collaborative, les plus jeunes optent davantage pour la location. De logement, mais aussi de voitures, de vêtements… Ils ne veulent pas forcément suivre le schéma de leurs parents, en devenant propriétaires. Et même lorsqu’ils achètent, ils misent sur des lieux plus petits, moins chers, mais proches du boulot, des infrastructures culturelles… Les habitats partagés ont également du succès.

Mais par contre, les exigences de ces nouveaux adultes, en termes de confort et d’esthétique, sont bien plus hautes que par le passé. L’endroit doit évidemment être instagrammable. Dès lors les solutions se multiplient.

Cloisons amovibles, lit escamotable, demi-niveaux pour dissimuler des armoires, tout est permis, pour autant que la sensation d’aisance et de lumière soit présente. « Quand on occupe un logement, on a besoin d’un design intelligent et de rangements astucieux, permettant de passer sans effort du travail à la détente », résume les éditions Gestalten dans son introduction. Démonstration avec quatre projets tirés de l’ouvrage.

1. Créer des niches

Dans ce logement madrilène, le bureau Husos a créé une niche multifonctionnelle qui dynamise l’espace et lui donne de l’amplitude. L’habitant étant adepte de la sieste, cette alcôve est destinée à cette activité. Mais pas seulement. Elle peut aussi servir de coin lecture, de salon intime ou encore de chambre d’amis. La lumière y pénètre par une baie placée latéralement. Le petit espace peut être fermé par une paroi coulissante, celle-ci servant aussi d’écran, pour y projeter un film.

La niche du bureau Husos. Photo José Hevia, Petits espaces, gestalten 2022

2. Mettre un lit en mezzanine

Pour cette rénovation londonienne, les architectes de Proctor and Shaw ont imaginé un lit king size placé en mezzanine. Celui-ci est accessible par un escalier avec marches en quinconce pour gagner de la place et l’espace sous la plate-forme sert de dressing. Afin de rendre cette boîte à dormir plus sculpturale, un éclairage indirect met ses parois en valeur. Cette volonté de faire du volume un événement dans la pièce, renforce la sensation d’espace dans cette dernière.

Le lit en mezzanine de Proctor and Shaw / Photo Ståle Eriksen , Petits espaces, gestalten 2022

3. Multiplier les matériaux

Afin de faire de ce petit 35 mètres carrés, à Katowice, en Pologne, un lieu d’apparence spacieux, l’agence Mistovia a multiplier les matériaux. Et a privilégié notamment des placards en acier, qui réfléchissent les rayons du soleil et un mur en carreaux de verre qui laisse la lumière passer de l’autre côté, bien qu’il n’y ait qu’une seule fenêtre dans le logement. Cette clarté donne l’impression d’un lieu plus vaste qu’il ne Katowice, en Pologne, un lieu d’apparence spacieux, l’agence MistoviaKatowice, en Pologne, un lieu d’apparence spacieux, l’agence Mistovial’est. La kitchenette dans une petite loge permet également de gagner de la place.

Le 35m² de Mistovia / Photo ONI Studio, Petits espaces, gestalten 2022

4. Penser aux meubles sur mesure

Pour cette cabane modulaire, éditée en plusieurs exemplaires, le bureau espagnol Aixopluc a imaginé des meubles en contreplaqué sur mesure. Ceux-ci peuvent être agencés en salle-à-manger ou en chambre. Des éléments percés, attachés au plafond, permettent, eux, de faire évoluer l’éclairage et les raccordements, sans tout déplacer. Cette grand flexibilité et cet aspect multifonctionnel donne l’impression de se trouver dans un espace bien plus grand.

Les modules d’Aixopluc / Photo José Hevia, Petits espaces, gestalten 2022