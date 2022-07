Le nouveau pavillon des Serpentine Galleries pour l’été

Chaque année, les Serpentine Galleries, à Londres, confient la réalisation de leur pavillon estival à un artiste ou architecte de renom. Cette fois, c’est l’Afro-américain Theaster Gates qui livre une Black Chapel dédiée à l’introspection et la musique sacrée.

Après les architectes Jean Nouvel, Zaha Hadid ou encore Jean Nouvel, c’est au tour du plasticien afro-américain Theaster Gates de se livrer à l’exercice proposé chaque été par les Serpentine Galleries, à Londres, pour animer les jardins de Kensington et servir de support à leur programmation d’été. Le concepteur, connu pour son approche engagée et sa volonté de démocratiser l’art dans les quartiers populaires, a imaginé un cylindre noir, intitulé Black Chapel, et qui s’inspire de la typologie des fours à bouteilles de Stoke-on-Trent, en Angleterre, afin de rendre hommage aux traditions artisanales et manufacturière du pays.

A l’intérieur du pavillon, une ambiance presque sacrée. © Theaster Gates Studio. Photo Iwan Baan. Courtesy Serpentine

Se rassembler et souffler

Le pavillon, qui met en avant la musique sacrée, a été construit entièrement en bois et est percé en son sommer d’un oculus apportant une clarté étrange, presque divine au lieu. Une cloche, provenant de l’église St Laurence à Chicago, a été placée à l’entrée pour renforcer ce caractère spirituel et annoncer les performances et activités qui se tiendront dans ce module temporaire. “Le nom de Black Chapel suggère qu’à notre époque, il peut y avoir un lieu où se reposer de la pression quotidienne et consacrer du temps à la quiétude”, a expliqué le créateur.

Une bonne raison parmi tant d’autres de traverser la Manche cet été.