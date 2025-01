Ce lundi 20 janvier, après des semaines de rumeurs, la direction de Lunch Garden a annoncé la faillite de l’enseigne de restauration ainsi que la fermeture d’une vingtaine d’établissements. Pour le monde de la gastronomie, ce n’est peut-être pas une grande perte, mais pour ses habitués, la nouvelle est dure à avaler.

« C’est le désarroi, la stupéfaction ». Au sortir du conseil d’entreprise convoqué en urgence ce lundi, Stéphane Piron, secrétaire fédéral du Setca, résumait en ces mots la réaction des travailleurs et des délégués syndicaux de Lunch Garden suite à l’annonce de la faillite de l’enseigne. Et de préciser que pour certains employés, qui ont parfois fait toute leur carrière au sein de la chaîne de restauration au logo jaune-rouge-vert, c’est un peu comme si « la vie s’arrêtait ».

Une déclaration qui peut sembler exagérée, mais qui traduit pourtant bien la profonde émotion qui entoure la faillite d’une entreprise bien connue des Belges. Lesquels, qu’ils aillent régulièrement y manger ou qu’ils ne s’y soient plus attablés depuis des années, avaient tous une forme d’attachement ou du moins, de sympathie pour le Lunch Garden.

C’est qu’ici, on ne venait pas pour les prouesses gastronomiques de la cuisine, ni même forcément pour la décoration particulièrement soignée, mais bien plutôt pour un ingrédient intangible et pourtant ô combien important. Avec ses tarifs concurrentiels qui fédéraient un vaste public et ses préparations conventionnelles qui plaisaient à (presque) tous les palais, Lunch Garden servait en effet de lieu de rassemblement.

La fin d’une époque

Avec sa carte de spécialités belges et autres grillades, pâtes et salades, le tout proposé à prix doux et servi dans une ambiance et un cadre décontractés, la chaîne ne laissait personne de côté, offrant aux personnes aux budgets plus modestes le plaisir de s’offrir une sortie régulière au restaurant. Fille d’un transfuge de classe, je suis bien placée pour le savoir.

Les seules fois où j’ai mangé au Lunch Garden, c’était en effet en compagnie de mes grands-parents, une couple d’une générosité sans faille, qui se sont saignés pour permettre à mon père de réaliser ses rêves d’université, et qui vivaient à deux de la maigre retraite de mon grand-père sans jamais se plaindre ni perdre l’envie de profiter de la vie.

C’est ainsi qu’épisodiquement, ils nous invitaient mon frère et moi au Lunch Garden, où ils pouvaient fièrement nous encourager à grands coups de « vous prenez tout ce que vous voulez » sans craindre une addition trop salée. Rien que d’y penser, j’ai la gorge serrée. Parce que je pense à eux et à ces souvenirs, mais aussi à toutes les autres personnes pour qui la fermeture annoncée du Lunch Garden le plus proche signe la fin d’une époque.

C’est que les adresses où on mange un repas complet « comme au restaurant » (et non de la junk food) pour moins de 15 euros par personne ne sont pas légion. Ces dernières années, avec la hausse vertigineuse du coût de la vie, elles se seraient même plutôt réduites à peau de chagrin. Et pour les personnes qui les fréquentaient ou qui y travaillaient, en effet, c’est comme si « la vie s’arrêtait ».

Ou du moins, l’illusion d’une vie qui ne serait pas gouvernée par un écart toujours plus grand entre l’argent qui rentre et celui qui sort, une vie où on pourrait de temps en temps s’offrir un resto ou y inviter ses (petits-)enfants quel que soit son budget.

« On a des clients qui pleurent » confiait une employée de Lunch Garden à la sortie du conseil d’entreprise de ce lundi. Pleurent-ils une époque révolue, le sort des travailleurs ou la fermeture d’une adresse qui avait pour eux des airs de refuge?

Quoi qu’il en soit, la nouvelle est dure à avaler, et leurs larmes, justifiées.