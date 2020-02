Pleines de promesses, elles s'invitent sans cesse dans nos cosmétiques. Zoom sur les nouvelles molécules à intégrer dans notre routine de soins.

1. Le bakuchiol

C'est quoi? Une alternative végétale au rétinol, sans ses effets secondaires tels que la peau sèche, irritée ou qui se desquame. Son origine? Les graines et feuilles de Babchi, une plante indienne. Son action? Il stimule le renouvellement cellulaire, la production de collagène et d'élastine, avec un effet anti-âge global comme des rides et ridules qui s'estompent, une peau plus ferme et un teint unifié et éclatant. Où le trouver? Dans le sérum Super 16, Oskia, 111,25 euros les 30 ml, findujour.com C'est quoi? Une saponine végétale produite par les plantes pour se protéger des bactéries et champignons. Son origine? Le marron d'Inde. Son action? Elle stimule la circulation sanguine, a des propriétés anti- inflammatoires et protège les vaisseaux sanguins. Le composant idéal pour raviver un teint terne. Où le trouver? Dans les crèmes de jour et de nuit de la gamme pour peaux matures Nutri-Lumière de Clarins. Crème Revitalisante Lumière, 125 euros les 50 ml, et Crème Reconstituante Intense, 132 euros les 50 ml, clarins.comC'est quoi? Un antioxydant qui défend la peau contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Son origine? Des ingrédients naturels comme le riz, les céréales, les arachides et les pépins d'orange et de pomme. Son action? En plus de neutraliser les radicaux libres, l'acide férulique booste l'efficacité d'autres antioxydants comme les vitamines A, E et C. Où le trouver? Dans le sérum antioxydant C E Ferulic, Skinceuticals, 180,04 euros les 30 ml, caretobeauty.com SA