Liège: notre sélection des terrasses les plus atypiques de la principauté

À Liège, il y a un peu de cet invincible été dont parlait Camus, une chaleur et une joie de vivre qui transcendent les saisons. Et ne se savourent jamais plus qu’au retour des beaux jours, par exemple, sur une de ces terrasses principautaires.

Arty, pieds dans l’eau, gourmande ou encore festive à souhait: ces 13 terrasses ont chacune une personnalité distincte qui les distinguent du lot. Et donnent envie de toutes les tester cet été pour déterminer où on se sent le mieux attablé…

Hémisphère, la plus éphémère

Jusqu’au 13 août prochain, les bulles gastronomiques Hémisphère seront posées dans l’écrin du Val Saint-Lambert pour le plus grand plaisir des gourmands, qui pourront y déguster des préparations exigeantes servies dans un cadre insolite au possible. Attention, il n’y aura pas de place pour tout le monde…

Hémisphère, Cr du val, 4100 Seraing

L’UNL Club House, la terrasse la plus aquatique

Lancée par l’Union Nautique sur la pelouse qui semble flotter entre la Meuse et la Dérivation, cette terrasse bucolique, comme un drôle d’îlot, a suscité l’engouement des locaux dès son lancement au printemps. Pour se prélasser dans un de leurs transats un Spritz à la main, il s’agit de venir tôt les jours d’affluence, mais l’endroit en vaut la peine.

UNL Club House, Parc de la Boverie 4/Z, 4020 Liège

Yust, la plus perchée

Pour siroter un cocktail, grignoter un burger, networker ou encore participer à des activités telles que des initiations au yoga, rien de tel que le rooftop de l’hôtel Yust, depuis lequel bénéficier d’un panorama incroyable sur la gare des Guillemins et le quartier qui l’entoure.

Yust, Esplanade Simone Veil 2, 4000 Liège

Moment, la plus festive

Entre la cuisine décomplexée de Jonathan Servais, le service attentif mené de main experte par sa femme, Marie Halkin, la carte de cocktails ultra inventive et le joli jardin aménagé en terrasse urbaine où la bande-son invite à prolonger l’afterwork jusqu’au bout de la nuit, le Moment a sans contexte une des terrasses les plus festives de Liège.

Moment, Rue Bonne Fortune 17, 4000 Liège

La Grand Poste, la plus gourmande

Au sommet de son écrin dédié aux industries créatives, la Grand Poste a offert une extension en hauteur à son food market, et propose, dans une joyeuse ambiance guinguette, d’y savourer les cuisines du monde servies par les différents étals du marché, accompagnées d’un cocktail avec ou sans alcool, d’un verre de vin ou d’une bière. Bon plan: régulièrement, la Grand Poste collabore avec des restaurateurs locaux pour proposer de savoureux pop-ups.

La Grand Poste, Quai Sur – Meuse 19, 4000 Liège

La petite épicerie, la plus parisienne

Avec ses chaises en cannage aux couleurs contrastées, sa cour pavée, ses loupiotes romantiques et sa carte qui fait la part belle aux plats de brasserie, la terrasse de La Petite épicerie offre une parenthèse au goût de Paname en plein coeur historique. Aux moments d’affluence, le service est parfois un peu lent, mais est-ce que ça aussi, ce n’est pas très Paris finalement?

La petite épicerie, Rue Bonne Fortune 9, 4000 Liège

Grand Maison, la terrasse la plus ensoleillée

Grand Maison peut se targuer de posséder la terrasse la plus ensoleillée de Liège, mais il ne s’agit-là que d’une des raisons de s’y attabler: on y vient avant tout pour les assiettes ultra gourmandes, qui font la part belle aux produits de saison, et pour la jolie sélection de boissons chaudes et froides, à siroter dans une ambiance juste ce qu’il faut de bobo.

Grand Maison, Quai de la Goffe 37, 4000 Liège

Madame Boverie, la plus arty

À l’ombre du musée Boverie, avec une vue imprenable sur le parc du même nom, cette terrasse aux courbes blanches et à la décoration signée Kevin Bona est l’endroit idéal pour savourer un des bagels généreusement servis à la carte, un café ou un verre de vin, qui sait.

Madame Boverie, Parc de la Boverie 3, 4000 Liège

Le Cloître du Musée de la vie wallonne, la plus paisible

Il règne un calme des plus agréables sur cette terrasse abritée du soleil (et de la canicule) par les voûtes de pierre du Musée de la vie wallonne, ce qui en fait un des spots les plus savoureux pour un lunch estival, d’autant que la carte, qui fait la part aux plats de brasserie et aux spécialités liégeoises sans exploser le budget, est des plus alléchantes aussi.

Cloître musée vie wallonne

Le Cloître, Cour des Mineurs 4000 Liège

La Brasserie C, la plus verte

La terrasse de la Brasserie C a des airs de secret bien gardé, avec ses tables disséminées entre la verdure et les vieilles pierres, et on s’y attable avec plaisir pour boire un coup et manger un bout dans un cadre qui permet, lui aussi, d’avoir une illusion de fraîcheur quand l’été liégeois se fait trop ardent.

Brasserie C, Impasse des Ursulines 14/24, 4000 Liège

Apéro sur Meuse, la plus tropézienne

Déferlante de fruits de mer à la carte, bulles en veux-tu en voilà, le tout, sur une péniche élégamment aménagée: l’Apéro sur Meuse est un des spots les plus BCBG pour passer une soirée estivale à Liège, sans même devoir avoir le pied marin puisque, solidement amarrée, elle ne fait pas mine de tanguer.

Apéro sur Meuse, Quai Van Beneden, 4020 Liège

Le Danieli, la plus dolce vita

Entre la carte qui fait la part belle aux spécialités italiennes et la fontaine de pierre qui glougloute à côté des tables des dîneurs, le Danieli se la joue week-end à Rome en plein centre de Liège. Dépaysement garanti pour les yeux et les papilles!

Le Danieli, Rue Hors-Chateau 46, 4020 Liège

Baci, la terrasse la plus élégante

Depuis le balcon du théâtre de Liège, où il a ses quartiers, le restaurant Baci surplombe la ville au propre comme au figuré, cuisine, ambiance et service étant aussi élevés que cette terrasse chic et cultivée. Depuis peu, le Bar Tana a lui aussi un espace extérieur qui lui est dédié, pour commencer la soirée avec des cocktails d’une créativité inouïe avant de goûter à la cuisine italienne sexy de Maxence Louis.

Baci, Place du XX Août 16, 4000 Liège

