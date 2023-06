3 salons d’esthétique et bien-être où se faire chouchouter en Belgique

De Bruxelles à Anvers, la Belgique s’impose comme le nouveau hub des fans de beauté. Pleins feux sur trois lieux où se faire du bien.

1—Idyl

Ce salon d’esthétique spécialisé dans les soins naturels vient d’ouvrir une troisième adresse à Waterloo. Ici, les protocoles s’adaptent au rythme des saisons, les crèmes et autres masques utilisés sont souvent concoctés à la minute même si la maison travaille aussi avec les produits de la marque belge Cîme. Les traitements sont dispensés dans le respect du corps en harmonie avec l’environnement. Les massages sont pratiqués avec des huiles végétales et les manucures réalisées avec les vernis du label français Manucurist qui se veut l’un des plus «propres» du marché. Le tout dans un décor coloré et fleuri.

Idyl

18, rue François Libert, à 1410 Waterloo. idylbeauty.be

2—Guerlain

Cinq ans après l’ouverture de son premier flasgship store à Bruxelles, Guerlain a déménagé dans un espace trois fois plus grand, toujours dans le quartier Louise. Chaque pilier de la marque française – le soin, le make-up et les parfums – dispose désormais d’un espace dédié. Les amoureux des classiques de la maison pourront y découvrir pas moins de 138 fragrances. La boutique accueille aussi une «suite facialiste», soit une cabine où seront proposés les soins signature de Guerlain combinant les gammes stars que sont Abeille Royale ou Orchidée Impériale à des protocoles de massage uniques à la marque.

Guerlain © SDP

48A, avenue Louise, à 1050 Bruxelles.

3—Sisley

Après Bruxelles, Anvers accueille à son tour une maison Sisley avec une déco entièrement customisée par Isabelle d’Ornano. Le papier peint spécialement créé pour le lieu fait un clin d’œil à l’histoire maritime de la ville. On y trouve l’intégralité des gammes de soins et maquillages ainsi qu’un espace dédié aux parfums, en particulier à la collection des Eaux Rêvées. Les bougies parfumées de 950 grammes y sont également disponibles. Côté spa, on compte cinq cabines, l’une d’elles étant réservée au soin des cheveux et du cuir chevelu. Chaque protocole est élaboré sur mesure en fonction des besoins et des envies du visiteur.

Sisley © Frédéric Raevens

21, Schuttershofstraat, à 2000 Anvers.