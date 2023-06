3 soins contour des yeux pour homme et femme

Au rayon cosméto spécifique au contour de l’œil si sensible, il est parfois difficile de s’y retrouver. On vous donne quelques conseils ainsi que notre sélection de produits, sans oublier ces messieurs.

Le contour de l’œil n’a pas son pareil pour trahir les excès de la veille et le trop-plein de stress. Et les hommes cette fois ne sont pas épargnés. Vu qu’il n’est pas toujours simple d’étaler sa crème du bout des doigts sur la zone la plus fragile du visage, de plus en plus de marques intègrent des embouts de massage qui facilitent le drainage et donc la décongestion des poches.

Autre détail auquel être attentif? Eviter de mettre trop de produit et de l’appliquer au-delà de l’os qui délimite l’orbite. Et ce tant sur les zones inférieures et supérieures de l’œil. Un geste qui partira toujours de l’intérieur vers l’extérieur. Enfin, choisir de préférence des textures sans parfums pour limiter les risques d’allergie.

3 contours des yeux anti-cernes et éclaircissant

Correcteur anti-cernes Pigmentclar Yeux, avec embout en métal, La Roche-Posay, 27 euros les 15 ml.

Sérum anti-cernes avec bille massante en métal, Clyde for Men, 30 euros les 15 ml.

Soin éclaircissant regard avec embout en céramique, Caudalie, 35,20 euros les 15 ml. © packshots: SDP

Lire aussi: Sept gestes et astuces pour avoir l’air moins fatiguée