Pour la troisième édition des Belgian Beauty Awards, les expertes en beauté des principaux magazines féminins et lifestyle belges ont élu la crème de la crème parmi des centaines de nouveautés.

Une odeur de rose surprenante pour lui, fascinante pour elle, un correcteur qui ne marque pas les ridules, des cotons réutilisables ultradoux de grande surface, un mascara bon marché qui fait ressortir même les cils les plus courts, un traitement à forte dose de nicotinamide qui embellit visiblement la peau... Parmi les centaines de nouveautés mises sur le marché en 2020, le jury des Belgian Beauty Awards a fait une première sélection. De là, les gagnants ont été élus lors d'une réunion assez animée via la plate-forme Zoom. Ruth Goossens, la rédactrice en chef du Vif Weekend et de Knack Weekend, était la présidente du jury. Ce dernier se composait des expertes en beauté des principaux magazines féminins et lifestyle belges: Franciska Bosmans et Isabelle Willot pour Knack Weekend et Le Vif Weekend, Charlotte De Loose pour Flair NL, Emilie Van de Poel pour Flair FR, Sanne De Lee pour Libelle, Emilie Sadre pour Femmes d'Aujourd'hui et Lise Milbou et Els Keymeulen pour Feeling et Gael. Pour chacune des neuf catégories, trois finalistes ont été sélectionnés dont l'un d'entre eux a été élu grand gagnant. Ces lauréats ont été honorés numériquement ce 23 mars. Et ce n'est pas tout, cette année, nos journalistes ont décerné un prix particulier à leur favori, le préféré de la rédaction. --Gagnant Rose Prick de Tom FordLe créateur américain est connu pour ses opus sensuels et séduisants. Avec Rose Prick, il prouve qu'un parfum à la rose n'est pas forcément ringard ou classique. Tom Ford s'est inspiré de sa propre roseraie. De ce fait, sa fragrance est un doux mélange de Rose de Mai et de Rose Damascena de Turquie et de Bulgarie. Le poivre du Sichuan ainsi que le curcuma ajoutent une note épicée. Sans oublier le patchouli, la fève tonka, le baume tolu et le musc qui donnent à la composition une touche sensuelle. --Finalistes My Way de Giorgio ArmaniCe parfum floral moderne représente une nouvelle génération de femmes libres et élégantes, qui ne cessent d'évoluer au fil des rencontres et expériences. Par ailleurs, le parfum illustre la vision green de la maison de couture. En effet, le flacon est rechargeable et recyclable, et les ingrédients naturels sont issus de la culture durable et du commerce équitable. Wild Geranium d'AerinAerin Lauder, petite-fille d'Estée, crée des senteurs élégantes, inspirées de souvenirs heureux. Ce parfum floral, frais et joyeux, évoque les champs de fleurs sauvages ensoleillés ; à travers le géranium, le poivre rose, le citron d'hiver, le narcisse, la fleur d'oranger, la pivoine, la rose centifolia, la tubéreuse et le benjoin.--Gagnant L'homme à la rose de Maison Francis KurkdjianFrancis Kurkdjian s'est demandé comment exploiter la rose, symbole de la féminité, dans une fragrance masculine. Pari tenu, il a masculinisé son parfum "féminin" en combinant cette fleur avec le pamplemousse, la sauge, l'ambre et le ciste. Frais et épicé, sans masquer la rose. --Finalistes Omizu for Him d'AnnayakeAnnayake est parti de la philosophie nipponne des cinq éléments, Godaï, pour sa série de jus pour lui et elle. Omizu, l'eau, en est le premier chapitre. Le parfum masculin boisé, associant, entre autres, du poivre rose, du jasmin, de la figue, de l'atlas, du musc blanc et de l'ambre, rappelle les célèbres chutes d'eau de Nachi, au Japon. Bohemian Lime de Goldfield & BanksCette maison de parfum australienne, fondée par le Franco-Belge Dimitri Weber, honore la faune et la flore de son pays à travers ses fragrances unisexes. Sa dernière création, guidée par les vibrations bohémiennes de la côte de Byron Bay, combine le citron caviar local avec du bois chaud.--Gagnant Clinical Niacinamide 20% Treatment de Paula's ChoiceLe nicotinamide ou vitamine B3 est fréquemment utilisé pour les soins de la peau. Non seulement il renforce la barrière cutanée, mais il agit sur les pores dilatés et illumine le teint. Dans son laboratoire, Paula Begoun, la fondatrice de Paula's Choice, a fait élaborer une formule hautement dosée en nicotinamide. Le résultat sur ses désagréments récurrents - pores dilatés et grossiers, signes de vieillissement - était si impressionnant qu'elle a décidé de commercialiser le produit. --Finalistes Ampoules anti-âge Nuit Glyco-C Liftactiv de VichyLe champion des taches. La formule renferme un complexe d'acide exfoliant (4% d'acide glycolique, 1% d'acide citrique et 5% de HEPES, une molécule), de la vitamine Cg (un dérivé stable de la vitamine C) et de l'acide hyaluronique. Elle combat la pigmentation durant la nuit et offre une peau éclatante et uniforme. Pourquoi avoir choisi une ampoule comme contenant? Tout simplement car l'actif reste "frais" et ne perd pas de sa puissance. Total Eye Lift de ClarinsCette crème pour les yeux contenant 94% d'ingrédients naturels promet un regard plus lifté et plus ouvert en 60 secondes. Sa formule au beurre de karité, à l'harungana, à l'albizia, au marronnier d'Inde et à la cire de cassie agit sur les poches, les cernes, les ridules et les pattes d'oie, tout en favorisant le raffermissement de la peau.--Gagnant Correcteur Forever Skin Correct de DiorCe correcteur nouvelle génération camoufle les imperfections pendant 24 heures. Grâce à sa texture Stretch, vous ne pouvez ni le voir ni le sentir sur votre peau. A l'aide de son grand pinceau, il est facile à utiliser sur de grandes surfaces du visage, même en tant que fond de teint. Ce concentré de soin aux extraits de violette et d'églantier se décline en 30 teintes, de très clair à très foncé. --Finalistes Rouge Hermès d'HermèsHermès a travaillé plus de cinq années sur sa toute première ligne de maquillage: une gamme de rouges à lèvres, symbole du luxe moderne. Pierre Hardy, le directeur créatif pour les bijoux et chaussures de la griffe, a conçu la pochette rechargeable ; Christine Nagel, la parfumeuse de la maison, a créé le parfum naturel du lipstick. Quant aux 24 couleurs, elles sont inspirées de la soie et du cuir de la maison. Milky Boost de ClarinsCet hybride de soin et de maquillage donne à la peau un bel éclat et embellit le teint en toute transparence, en prenant soin de votre peau. Les pigments de ce "lait de maquillage" se dévoilent lorsque vous l'appliquez et s'adaptent à votre carnation, comme par enchantement.--Gagnant Nutriplenish d'AvedaCette gamme végane, composée à 94% d'éléments naturels, est sans silicone. Les shampoings, huiles, après-shampoings et soins sans rinçage contiennent le Superfood Complex, soit de l'huile de grenade et de coco, ainsi que du beurre de mangue. Cette ligne permet de garder tous types de cheveux brillants et hydratés pendant 72 heures. --Finalistes Extreme Length de RedkenNombre de femmes rêvent d'une belle chevelure, mais ont l'impression qu'elle ne pousse pas assez. Cette gamme (shampoing, soin sans rinçage et après-shampoing) contient de la biotine. La promesse? Des cheveux 81% moins cassants, la recette magique pour qu'ils atteignent leur longueur maximale. Spray en poudre nude d'Authentic Beauty ConceptCette poudre invisible, à base d'amidon de tapioca et de silice issus du commerce équitable, donne aux cheveux secs une tenue instantanée, du volume à la racine, ainsi que du mouvement. Idéal pour les coiffures au fini ébouriffé, sans altérer la douceur au toucher. MiglotCette maison de parfum gantoise est la bienvenue dans la série limitée de fragrances belges. Le pharmacien Kristof Lefebre s'est formé comme parfumeur et s'inspire de souvenirs agréables pour ses créations. Chacun trouvera son bonheur dans la vaste gamme de jus unisexes. Elle comprend également une ligne de bain, des parfums d'intérieur, des sprays pour textiles ainsi que des savons. --Finalistes Le Volumineux Mascara de Cent Pur CentLa formule minérale naturelle et la brosse à deux faces assurent des cils longs et volumineux. Un mascara de première qualité qui convient aussi aux personnes ayant les yeux sensibles, grâce à sa formule hypoallergénique. Skin by DingsCiska Dings n'a pas trouvé de crème solaire répondant à ses exigences: agréable à appliquer, douce pour la peau et l'environnement. Elle a donc décidé de la concevoir elle-même. Skin by Dings a été lancé en février dernier avec quatre produits de protection que toute la famille aime utiliser: un spray pour le visage, un pour le corps, un primer et une crème pour le corps. --Gagnant Eco Pads réutilisables de GarnierGarnier, célèbre pour ses eaux micellaires, a conçu ces disques en microfibre comme une alternative écologique zéro déchet aux cotons jetables généralement utilisés avec ce produit. Ils sont grands, très doux, assez fins pour enlever même le mascara, et peuvent être lavés jusqu'à mille fois. --Finalistes Sacred Nature Cleansing Balm de Comfort ZoneCe baume nettoyant entièrement naturel, comme les autres produits Sacred Nature, est labellisé Ecocert, CO2 négatif et végan. Il se présente dans un pot en verre avec un couvercle en métal facilement recyclables. De plus, 1% du bénéfice des ventes est versé au mouvement 1% pour la planète. Shampoing aux noix de lavage de MakeSenzCe shampoing naturel aux noix de lavage biologiques nettoie les cheveux et le cuir chevelu en douceur. Et ce n'est pas tout, il apporte de la brillance, tout en régulant la production de sébum. Cela permet de ne pas devoir laver les cheveux trop souvent. La marque belge est écologique, végane et défend l'idée de produits moins nombreux (mais de meilleure qualité). --Gagnant Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex d'Estée LauderEstée Lauder a revu la formule de son sérum de nuit emblématique, au flacon marron iconique. Il contient maintenant la technologie Chronolux Power Signal qui stimule de manière encore plus efficace la réparation naturelle de la peau. Le sérum accélère le renouvellement des cellules ainsi que la production de collagène. Pour une peau plus ferme et plus éclatante, avec des pores plus fins et moins de rides. --Finalistes Resveratrol-Lift avec booster de collagène végan de CaudalieCaudalie a ajouté du collagène végan à sa crème brevetée. Avec l'acide hyaluronique et le resvératrol, il double la production d'acide hyaluronique de la peau et multiplie par cinq celle de collagène. Velvet Lip Perfector de ClarinsLe Natural Lip Perfector de Clarins vient d'avoir un petit frère doux comme le velours. Il est plus coloré que l'original, mais tout aussi agréable à porter. La formule légère avec un fini mat poudré ne dessèche pas les lèvres grâce au beurre de karité, et les laisse douces et lisses.--Gagnant Lash Define Skinny Mascara de KruidvatL'année dernière, Kruidvat a lancé sa gamme de maquillage végan à petits prix. Ce mascara coûte moins cher qu'un latte à emporter mais n'est certainement pas inférieur aux mascaras plus coûteux. Grâce à sa petite brosse fine, il souligne tout le cil, de la base à la pointe, même les plus courts. Egalement très pratique pour mettre en valeur les cils inférieurs. --Finalistes Hydro Boost Aqua Gel de NeutrogenaNeutrogena a reformulé sa gamme d'hydratants Hydro Boost et a ajouté du tréhalose végétal. En plus du complexe d'acide hyaluronique, le tréhalose est responsable du maintien de l'hydratation de la peau et de son éclat. La texture gel est fraîche et légère. Mascara The Falsies Lash Lift de Maybelline New YorkPour ce mascara, Maybelline s'est inspiré du rehaussement de cils, très populaire dans les salons de beauté. La brosse recourbe et soulève les cils, tandis que les fibres de la formule maintiennent la boucle en place toute la journée. Pour des cils nettement plus longs et volumineux. Le premier produit de maquillage Hermès s'inscrit pleinement dans l'ADN de la maison. Il est beau, ses couleurs sont faciles à porter, son flacon luxueux est également rechargeable (le luxe moderne est durable) et son parfum sophistiqué a été développé par Christine Nagel. Le rouge à lèvres est confortable et ne dessèche pas les lèvres. Vous serez heureux de le sortir de votre sac à main.