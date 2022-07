6 produits multi-usage à emporter en vacances

Pour alléger sa trousse de voyage, rien de tels que les cosmétiques hybrides qui remplissent plusieurs fonctions. Cela va bien au-delà du simple shampoing-douche. Cette nouvelle tendance en soin comme en maquillage permet de moins consommer et de jeter moins d’emballages. Notre sélection testée et approuvée.

Crème Fraîche de Beauté 3-en-1 de Nuxe

La mythique gamme Crème Fraîche de Beauté vient d’être entièrement reformulée pour apporter davantage de naturalité à ses produits qui sont aujourd’hui végans et pour rendre ses textures encore plus addictives.

Nuxe en a profité pour ajouter un nouveau produit à la liste : ce soin à tout faire qui contient pas moins de 98% d’ingrédients d’origine naturelle répondra parfaitement à nos envies de minimalisme. L’association de lait végétal, d’huile d’amande douce et de beurre de karité a été pensée pour permettre pas moins de 3 usages en fonction de la quantité de soin utilisée et de la méthode d’application. Sa texture soyeuse hydrate la peau au quotidien, démaquille en douceur – il suffit alors de l’émulsionner avec de l’eau – et s’utilise aussi comme masque pour repulper intensément la peau.

29,50 euros les 100 ml (disponible en pharmacie).

Crème légère mains et cheveux de ABC

Ce soin ultra léger à la texture gel s’utilise à la fois sur les mains et sur les cheveux, dans ce cas il suffit d’en appliquer une noisette sur les longueurs et les pointes humides avant le coiffage.

Enrichie en bakuchiol, la crème pénètre instantanément et laisse une sensation de douceur. Idéal pour hydrater les mains après le recours toujours conseillé au gel hydro-alcoolique, ce soin nourrira aussi les cheveux mis à rude épreuve par l’eau de mer et le chlore des piscines estivales. Sa texture invisible et sans silicones est absorbée rapidement. Elle peut aussi être utilisée pour un modelage relaxant des mains.

18 euros les 75 ml (disponible dans les salons partenaires).

Baume lèvres et joues N°1, Chanel

Enrichi en huile de camélia rouge, ce baume multi-usage disponible dans 6 coloris est un concentré d’hydratation et de confort.

Sa formule contient 86 % d’ingrédients d’origine naturelle. Onctueuse et nourrissante, elle fond sur la peau, repulpe les lèvres et les joues tout en rehaussant leur couleur. Sur les lèvres, il suffit d’appliquer la texture en la pressant à l’aide de vos doigts ou encore en l’étirant délicatement. Sur les joues, il convient de prélever la matière avec le doigt, de déposer la texture et de l’estomper par tapotements pour un rendu le plus naturel possible. Le pot en verre compact s’emporte aisément partout.

45 euros les 6 gr (disponible en parfumerie ou sur www.chanel.com).

Capsules Milky Boost de Clarins

Dans un pot en verre réutilisable – on peut acheter un sachet de recharges -, ces capsules, nouvelles venues de la gamme Milky Boost qui propose d’allier couvrance légère et soin de la peau, dispensent en une seule dose la quantité de fluide de teint suffisante pour le visage et le cou.

Six nuances sont à ce jour proposées. La formule composée à 94% d’ingrédients d’origine naturelle contient notamment de l’extrait de cacao qui contribue à améliorer l’hydratation globale de la peau. On retrouve avec plaisir l’odeur fraîche de pêche signature de toute la gamme. Pour ouvrir la capsule, il suffit de twister le capuchon entre deux doigts jusqu’à ce qu’il se détache et d’appliquer son contenu. Eco-conçue, elle peut ensuite être jetée sans risque de polluer. Il suffit donc d’emporter le nombre de dosettes suffisantes pour son séjour. Le teint est éclatant et la peau lumineuse dès l’application.

30 euros les 30 capsules, 26 euros la recharge (disponible en pharmacie ou sur www.clarins.be)

Instant Matte Age Rewind Perfector 4-in-1 de Maybelline

Si vous ne jurez que par une routine make-up rapide et que vous voulez limiter le nombre de produits à emporter dans votre trousse, ce produit sera votre compagnon de voyage idéal.

A lui seul, il remplace le blur, l’anti-cernes, le fond de teint et la poudre matifiante. Sa texture mousse fouettée et légère estompe les pores, matifie la peau, corrige les imperfections et unifie le teint avec une couvrance naturelle. Elle se décline en six teintes qui conviennent à 24 carnations différentes. La formule ne contient pas d’ingrédients d’origine animale.

17,99 euros les 30 ml (disponible chez Kruidvat).

Baume à lèvres amande/coco de L:A Bruket

Grâce à son format jumbo, ce baume s’utilise aussi bien sur les lèvres que sur d’autres parties du corps en tant que soin anti-zones sèches.

Comme tous les produits de cette marque suédoise certifiée Cosmos, il est uniquement composé d’ingrédients d’origine naturelle. Son parfum délicat de coco plaira aussi bien aux hommes qu’aux femmes et convoque directement l’idée même des vacances.

13 euros les 14 gr (disponible chez Beauty by Kroonen)