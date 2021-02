Au siècle dernier, à peu près tous les magazines du monde ont un jour titré "Le mal du dos, le mal du siècle". Maintenant que ce siècle-là est écoulé, on pourrait en remettre une couche et se permettre une perspective plus lointaine : "Le mal de dos, le mal du millénaire !"...

D'abord parce que nos vies ne sont pas moins sédentaires qu'au siècle dernier, bien au contraire : notre temps de travail passé devant un ordinateur ne cesse de s'allonger - environ 8 heures par jour. Ensuite parce que les fameux ordinateurs "portables" font que les gens bossent désormais dans leur canapé, sur un coin de table ou en se brossant les dents (on exagère à peine), faisant subir à leur dos des positions toujours plus inconfortables.

La bonne nouvelle ? Les kinés, les ostéos ou les chiropracteurs sont aujourd'hui rejoints par des tonnes de nouveaux guérisseurs venus des quatre coins du monde. Et qui nous soignent avec des techniques qui connaissent notre dos sur le bout de leurs doigts (non, ce n'est pas une image). Dès lors, on est mieux guidé et mieux conseillé. On est aussi plus à l'écoute de notre corps et plus "préventifs" afin de ne pas lui faire subir des assauts quotidiens dignes de la bataille du gouffre de Helm (pour ceux qui n'ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux, disons que c'est un peu l'équivalent de... euh... la bataille de Waterloo, enfin sûrement).

Les accros au (télé)travail vont soudainement comprendre à quel point la position de leur chaise n'est pas idéale, mais aussi comment cette même chaise peut les aider à soulager leurs tensions allant des lombaires à la nuque.

Et puis, bien sûr, il y a le Vif Weekend qui, depuis le début de la semaine, vous délivre des conseils tout simples et hyper-faciles d'accès. Les petits exercices qui se trouvent dans la vidéo ci-dessous sont presque trop beaux que pour être vrais : ils nécessitent juste une oreille attentive afin de ne pas se retrouver les quatre fers en l'air. Les accros au (télé)travail vont soudainement comprendre à quel point la position de leur chaise n'est pas idéale, mais aussi comment cette même chaise peut les aider à soulager leurs tensions allant des lombaires à la nuque. Il va sans dire qu'une fois de plus, l'idée n'est pas de vous assommer avec des choses compliquées : sinon, d'ici peu, vous en aurez déjà plein le dos (ah ah ah) et on s'en voudrait beaucoup.

Bonne détente !

N.B.

Installez une respiration longue et profonde (Ujjayi si vous avez regardé lé défi précédent : Défi n°4: on s'adonne à un exercice de respiration qui fait (vraiment) du bien) et laissez la respiration vous guider dans les mouvements. Laissez votre haut du buste se remplir et s'ouvrir chaque fois que vous inspirez. Sentez une activation abdominale chaque fois que vous expirez. Répétez chaque enchaînement plusieurs fois (aussi souvent que souhaité). Je propose des séances complètes de 1h15 plusieurs fois par semaine en soirée sur zoom. N'hésitez pas à vous inscrire via ma page Facebook ou mon compte Instagram, la première séance est offerte! Vous êtes prévenus!

