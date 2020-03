Comment garder la forme en période de confinement ? Depuis lundi, vedettes du sport, sites spécialisés, salles de fitness, ministère, fédérations, particuliers, chacun y va de ses vidéos pour aider à rester sain de corps... et d'esprit.

Rémy Chifflet, professeur de yoga à La-Roche-sur-Yon, n'avait jamais envisagé réaliser des vidéos. Mais quand le gouvernement a ordonné la fermeture des salles de sport, il a poussé son canapé et branché sa webcam. Résultat, une séance d'une heure au côté artisanal assumé: il sort régulièrement du cadre, le téléphone sonne pendant la séance...

"Je l'ai fait pour maintenir une pratique et un lien avec les personnes qui pratiquent à l'année. Et puis à la réflexion, je me suis dit que cela pouvait aider tout le monde et j'ai décidé de partager largement", explique à l'AFP ce grand barbu au chignon noir. Alors qu'il n'a qu'une centaine d'élèves, sa première vidéo enregistre 1.500 vues.

La vidéo n'est pas non plus dans les habitudes de Swedish Fit, une chaîne comptant 12.000 abonnés dans des dizaines de salles en région parisienne et au-delà. Mais lundi, "on a reçu plus de demandes de cours en ligne que de remboursements", raconte Louise Walkden, porte-parole de l'entreprise.

Alors, même si l'ensemble des salariés est au chômage partiel, une toute petite poignée se sont organisés pour improviser mardi avec deux téléphones portables une séance en musique de 35 minutes alliant cardio, renforcement musculaire et étirements... et des mouvements adaptés pour ne pas rayer le parquet ou déranger les voisins du dessous.

Après cette première, vue par près de 30.000 personnes, le groupe prévoit de diffuser une vidéo par jour, accessible à tous. "A la base, on a un objectif éthique de mettre les gens en mouvement. On s'est senti une responsabilité", explique Mme Walkden.

Les autorités sanitaires recommandent au minimum 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants et adolescents et 30 minutes pour les adultes.

"Ca rythme la journée"

Sur les réseaux sociaux, ces initiatives se multiplient, y compris de la part de personnalités. Vincent Parisi, champion de juji-tsu, consultant et coach sur BeIn sport, propose ainsi une séance de fitness tous niveaux chaque jour depuis son salon.

Le champion de saut à la perche Renaud Lavillenie publie chaque jour sur twitter un journal de ses activités en confinement: lundi vélo d'appartement, mardi exercice de musculation avec sa fille en guise de poids, mercredi allers-retours frénétiques sur dix mètres de pelouse dans son jardin...

|| Jour-1 ||

Aujourd’hui était censé être la reprise. Avec le contexte actuel, je m’adapte et change mes priorités.... mais de faire un peu de sport fait du bien ! pic.twitter.com/u5AjnVZiMR — Renaud LAVILLENIE (@airlavillenie) March 16, 2020

Tout en limitant catégoriquement les sorties à de courts footings en bas de chez soi, le ministère français des Sports a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux sous le mot d'ordre #BougezChezVous, en rappelant que les autorités sanitaires recommandaient au minimum une heure d'activité physique par jour pour les enfants et adolescents et 30 minutes pour les adultes.

Le ministère publie régulièrement des listes de sites internet et d'applications proposant toutes sortes d'activités physiques en ligne pour tous les âges et tous les niveaux, gratuites ou payantes. Beaucoup existaient déjà depuis longtemps mais certains ont déjà mis en ligne des propositions spécifiques "confinement", avec des activités réalisables dans 2 m2 et sans matériel spécial.

Paradoxalement, les circonstances peuvent ainsi conduire à découvrir de nouvelles disciplines. Ainsi Cristina Beccaria, architecte de 55 ans confinée depuis bientôt deux semaines dans son petit appartement à Rome, a délaissé les cours en ligne proposés par sa salle de sport habituelle pour se concocter un programme sur mesure.

Au réveil, une séance d'hyperventilation proposée par un sportif de l'extrême néerlandais. Puis un peu de yoga et de pilates dans la journée, et enfin en soirée un cours collectif de méditation par la danse via une application qui lui permet de voir chaque participant dans une myriade de petites fenêtres sur l'écran.

"Ca rythme la journée, et l'exercice physique aide à canaliser l'énergie, parce qu'avec le temps, cela devient de plus en plus dur de ne pas pouvoir sortir. On n'est pas dans la normalité mais ça permet d'échapper au sentiment de solitude et de peur", témoigne-t-elle.

Rémy Chifflet, professeur de yoga à La-Roche-sur-Yon, n'avait jamais envisagé réaliser des vidéos. Mais quand le gouvernement a ordonné la fermeture des salles de sport, il a poussé son canapé et branché sa webcam. Résultat, une séance d'une heure au côté artisanal assumé: il sort régulièrement du cadre, le téléphone sonne pendant la séance..."Je l'ai fait pour maintenir une pratique et un lien avec les personnes qui pratiquent à l'année. Et puis à la réflexion, je me suis dit que cela pouvait aider tout le monde et j'ai décidé de partager largement", explique à l'AFP ce grand barbu au chignon noir. Alors qu'il n'a qu'une centaine d'élèves, sa première vidéo enregistre 1.500 vues.La vidéo n'est pas non plus dans les habitudes de Swedish Fit, une chaîne comptant 12.000 abonnés dans des dizaines de salles en région parisienne et au-delà. Mais lundi, "on a reçu plus de demandes de cours en ligne que de remboursements", raconte Louise Walkden, porte-parole de l'entreprise.Alors, même si l'ensemble des salariés est au chômage partiel, une toute petite poignée se sont organisés pour improviser mardi avec deux téléphones portables une séance en musique de 35 minutes alliant cardio, renforcement musculaire et étirements... et des mouvements adaptés pour ne pas rayer le parquet ou déranger les voisins du dessous.Après cette première, vue par près de 30.000 personnes, le groupe prévoit de diffuser une vidéo par jour, accessible à tous. "A la base, on a un objectif éthique de mettre les gens en mouvement. On s'est senti une responsabilité", explique Mme Walkden. "Ca rythme la journée" Sur les réseaux sociaux, ces initiatives se multiplient, y compris de la part de personnalités. Vincent Parisi, champion de juji-tsu, consultant et coach sur BeIn sport, propose ainsi une séance de fitness tous niveaux chaque jour depuis son salon.Le champion de saut à la perche Renaud Lavillenie publie chaque jour sur twitter un journal de ses activités en confinement: lundi vélo d'appartement, mardi exercice de musculation avec sa fille en guise de poids, mercredi allers-retours frénétiques sur dix mètres de pelouse dans son jardin...Tout en limitant catégoriquement les sorties à de courts footings en bas de chez soi, le ministère français des Sports a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux sous le mot d'ordre #BougezChezVous, en rappelant que les autorités sanitaires recommandaient au minimum une heure d'activité physique par jour pour les enfants et adolescents et 30 minutes pour les adultes.Le ministère publie régulièrement des listes de sites internet et d'applications proposant toutes sortes d'activités physiques en ligne pour tous les âges et tous les niveaux, gratuites ou payantes. Beaucoup existaient déjà depuis longtemps mais certains ont déjà mis en ligne des propositions spécifiques "confinement", avec des activités réalisables dans 2 m2 et sans matériel spécial.Paradoxalement, les circonstances peuvent ainsi conduire à découvrir de nouvelles disciplines. Ainsi Cristina Beccaria, architecte de 55 ans confinée depuis bientôt deux semaines dans son petit appartement à Rome, a délaissé les cours en ligne proposés par sa salle de sport habituelle pour se concocter un programme sur mesure.Au réveil, une séance d'hyperventilation proposée par un sportif de l'extrême néerlandais. Puis un peu de yoga et de pilates dans la journée, et enfin en soirée un cours collectif de méditation par la danse via une application qui lui permet de voir chaque participant dans une myriade de petites fenêtres sur l'écran."Ca rythme la journée, et l'exercice physique aide à canaliser l'énergie, parce qu'avec le temps, cela devient de plus en plus dur de ne pas pouvoir sortir. On n'est pas dans la normalité mais ça permet d'échapper au sentiment de solitude et de peur", témoigne-t-elle.