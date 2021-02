On vous explique ce que signifie "pomodoro", l'art de se concentrer sur une seule tâche à la fois afin d'être plus efficace. C'est simple comme bonjour.

Si vous n'avez jamais entendu le mot "pomodoro", il y a deux explications. Soit vous ne fréquentez pas les restaurants italiens, où les pâtes al pomodoro sont la promesse d'un mets délicieusement tomaté. Soit vous adorez faire mille choses à la fois et, dès lors, la technique de gestion du temps nommée pomodoro ne vous parle absolument pas. L'air de rien, il y a un petit lien entre les deux : en italien, le mot signifie "tomate", et la technique dont on s'apprête à vous révéler les secrets a été imaginée dans les années 80 par un étudiant italien qui utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate afin de gérer son temps.

Peu importe si quelqu'un sonne à la porte, si votre téléphone vous envoie des notifications Facebook ou si vos mômes vous réclament des Choco Prince.

Parlons-en, de la gestion du temps. Tout un art ! Et pourtant, d'une facilité déconcertante lorsqu'on accepte de suivre les petits exercices liés à cette méthode. L'idée ? Rester concentré sur une seule tâche durant des sessions de 25 minutes complètes. Une concentration intense, rigoureuse et sans concession, durant laquelle vous n'avez pas le droit de penser à autre chose qu'à votre objectif. Peu importe si quelqu'un sonne à la porte, si votre téléphone vous envoie des notifications Facebook ou si vos mômes vous réclament des Choco Prince. Tant pis si vous avez mille choses à faire sur votre journée et que vous avez l'impression que vous n'en verrez jamais le bout. Parce que justement, en vous fixant sur un seul objectif, vous verrez que celui-ci sera beaucoup plus vite atteint. Dès lors, vous serez cent fois plus zen pour affronter les autres, exactement de la même façon. Jetez donc les deux yeux sur la vidéo ci-dessous.... Et on vous défend de jouer à Candy Crush en même temps, c'est un ordre !

Bonne concentration !

N.B.

