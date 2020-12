Cette année, on se fait un cadeau au moral, à l'ego et à l'expérience de vie en offrant quelque chose à une association. Don d'argent, engagement de temps ou partage de compétences: que glisserez-vous sous votre beau sapin? Troisième étape: utiliser ses compétences, pour être solidaire.

L'idée de Duos de CHOQ: mettre en place des duos pour aider des jeunes chercheurs d'emploi dans leur quête, souvent ardue, d'un job à leur mesure. Qui voudrait débarquer sur le marché de l'emploi dans le contexte actuel? En Wallonie Picarde, le programme Duos de CHOQ associe un jeune à la recherche d'un premier emploi et un mentor, afin d'aider à passer ce cap essentiel. Un réseau, une connaissance du milieu pro et un accompagnement bienveillant peuvent faire la différence. "Cela va au-delà de la relecture d'un C.V., explique André De Graeve, directeur du CHOQ. Souvent, il est aussi question de donner confiance, rassurer, coacher de manière individuelle pour identifier un projet cohérent. Le mentor fait en sorte que le junior ne se sente pas seul face à ses démarches, à des refus ou à l'absence de réponse des employeurs." Autrefois réservée aux retraités, l'action s'associe désormais à des bénévoles actifs. "En moyenne, il faut prévoir une disponibilité de quatre à six heures par mois, évalue le directeur. Les duos se forment en fonction des compétences. Quelqu'un qui connaît le fonctionnement des tests Selor, par exemple, sera d'une grande aide pour un candidat qui se prépare à ces concours souvent stressants." Duos de CHOQ entend passer prochainement la barre des cent emplois obtenus suite à un accompagnement. Notons que l'équipe est basée à Tournai. Mais pour les Liégeois et Bruxellois, Duo for a job (duoforajob.be) propose également du coaching intergénérationnel.