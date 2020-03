La chanteuse a encouragé ses fans à trouver du calme et de la sérénité en pleine panique liée à la propagation du coronavirus.

La chanteuse souhaite envoyer un message de calme à ses fans alors que le coronavirus inquiète à travers le monde. Elle a lancé un groupe de méditation complète, avec des cristaux et de l'encens. Lizzo a posté une vidéo d'elle jouant de la flute, assise devant sa collection de pierres et de l'encens, avec la légende "de la méditation et un mantra pour appeler à la guérison durant cette crise mondiale."

"Comme certains d'entre vous le savent, je devais jouer en live ce soir", a-t-elle expliqué après avoir fini son morceau de flute. "Nous avons dû annuler, comme beaucoup, beaucoup d'autres artistes, écoles, lieux de travail et lieux publics ont dû le faire à cause de cette crise."

Afin d'aider ses fans à gérer leur peur et leur angoisse pendant ces temps de trouble, elle a posté une vidéo de 30 minutes dans laquelle elle indique qu'elle "veut prendre du temps pour une méditation de masse. Nous allons nous réunir virtuellement, prendre une profonde respiration et se sentir connectés pour éliminer la peur autant que nous le pouvons. Essayons de vaincre positivement la crainte de cette pandémie."

L'artiste, qui est connue pour promouvoir la body positivité, a tenu à rassurer et réunir sur le réseau social Instagram, où la panique se propage.

La chanteuse souhaite envoyer un message de calme à ses fans alors que le coronavirus inquiète à travers le monde. Elle a lancé un groupe de méditation complète, avec des cristaux et de l'encens. Lizzo a posté une vidéo d'elle jouant de la flute, assise devant sa collection de pierres et de l'encens, avec la légende "de la méditation et un mantra pour appeler à la guérison durant cette crise mondiale." "Comme certains d'entre vous le savent, je devais jouer en live ce soir", a-t-elle expliqué après avoir fini son morceau de flute. "Nous avons dû annuler, comme beaucoup, beaucoup d'autres artistes, écoles, lieux de travail et lieux publics ont dû le faire à cause de cette crise." Afin d'aider ses fans à gérer leur peur et leur angoisse pendant ces temps de trouble, elle a posté une vidéo de 30 minutes dans laquelle elle indique qu'elle "veut prendre du temps pour une méditation de masse. Nous allons nous réunir virtuellement, prendre une profonde respiration et se sentir connectés pour éliminer la peur autant que nous le pouvons. Essayons de vaincre positivement la crainte de cette pandémie." L'artiste, qui est connue pour promouvoir la body positivité, a tenu à rassurer et réunir sur le réseau social Instagram, où la panique se propage.