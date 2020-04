Être confiné est par définition frustrant. Mais cette contrainte peut aussi être mise à profit pour prendre soin de vos cheveux par exemple. En leur apportant paradoxalement moins d'attention. Mais aussi, grâce à ces trois recettes de masques, à préparer avec des ingrédients rangés dans vos placards de cuisine, et adaptés aux cheveux, aux cheveux bruns, et aux cheveux frisés. A vos cuillères!

Comment soigner ses cheveux en cette période où l'on ne sort pas, ou très peu, et où le regard social n'est pas posé sur vous en permanence? A l'occasion de notre entretien concernant les cheveux gris et blancs et la bonne manière de les entretenir, Karen Lavoie, coiffeuse de son état, nous a livré quelques conseils simples, mais aussi des recettes de soins facilement réalisables et adaptés aux différentes nature de cheveux.

D'abord limiter les lavages, puisque les cheveux vont se graisser beaucoup moins rapidement. En outre, le sébum naturel produit par le cuir chevelu protége les cheveux.

Ensuite diminuer, voire supprimer l'utilisation du fer à lisser et du brushing

Enfin, en faisant des masques. Soit avec des produits du commerce qui se trouvent sur vos étagères, soit avec des produits, souvent alimentaires, que l'on trouve à la maison: huile de coco, huile de ricin, etc. Au moment de la pose, bien penser à faire pénétrer dans le sens du cheveu, et non à contresens, pour fermer les écailles. Ce simple geste leur apportera plus de brillance

Blonds, bruns ou frisés, voici trois recettes de soins maison faciles à faire, et adaptés à chaque nature de cheveux.

Un soin pour les blondes

2 cuillères de miel + 4 cuillères d'huile d'olive + 1 jaune d'oeuf

On mélange. On applique. On laisse poser 20 minutes. Puis on lave.

Un soin pour les brunes

1/2 avocat qu'on mixe avec 5 carrés de chocolats noir fondu + 2 cuillères d'huile d'olive

On laisse posé 15 min. Puis on lave.

Un soin pour les cheveux frisés

1/2 cuillère de beurre de mangue + 2 cuillères d'huile de coco + 2 cuillères d'huile d'avocat bio

On applique, on masse. On laisse poser 1h, avec une serviette chaude, qui va permettre d'ouvrir les écailles. Et donc au soin de pénètrer à l'intérieur de la cuticule. Puis on shampouine.

Comment soigner ses cheveux en cette période où l'on ne sort pas, ou très peu, et où le regard social n'est pas posé sur vous en permanence? A l'occasion de notre entretien concernant les cheveux gris et blancs et la bonne manière de les entretenir, Karen Lavoie, coiffeuse de son état, nous a livré quelques conseils simples, mais aussi des recettes de soins facilement réalisables et adaptés aux différentes nature de cheveux. Blonds, bruns ou frisés, voici trois recettes de soins maison faciles à faire, et adaptés à chaque nature de cheveux. 2 cuillères de miel + 4 cuillères d'huile d'olive + 1 jaune d'oeufOn mélange. On applique. On laisse poser 20 minutes. Puis on lave. 1/2 avocat qu'on mixe avec 5 carrés de chocolats noir fondu + 2 cuillères d'huile d'olive On laisse posé 15 min. Puis on lave.1/2 cuillère de beurre de mangue + 2 cuillères d'huile de coco + 2 cuillères d'huile d'avocat bio On applique, on masse. On laisse poser 1h, avec une serviette chaude, qui va permettre d'ouvrir les écailles. Et donc au soin de pénètrer à l'intérieur de la cuticule. Puis on shampouine.