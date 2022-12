10 coffrets beauté à offrir (mais qu’on rêve de garder pour soi)

Ces coffrets beauté vont à coup sûr faire des envieux. Ils sont proposés par des marques belges. Ou des boutiques locales offrant une sélection pointue. On vous promet que vous aurez du mal à ne pas les garder pour vous.

Non, le coffret beauté n’est pas obligé de se limiter au traditionnel combo « parfum + gel douche » que l’on retrouve à l’entrée de toutes les grandes parfumeries. Nous vous proposons une sélection de pépites qui surprendront et raviront vos proches.

Ne traînez pas cependant car la plupart de ces formats ne sont disponibles qu’au moment des fêtes et en éditions limitées. Pas envie de vous déplacer? Pas de souci, notre sélection qui provient de toute la Belgique peut également se shopper en ligne. A la rédaction, nous sommes prêts à prendre les paris : vous aurez tellement de mal à déposer vos trouvailles sous le sapin que vous risquez bien d’en acheter aussi un exemplaire pour vous.

1. Coffret Hand Wash et enveloppe Secret Santa, Miglot

En créant le Miglot Fragrance Lab, Kristof Lefebre n’a pas seulement réalisé son rêve de devenir parfumeur. Il propose aussi des objets durables en lien avec son métier de parfumeur. Dans ce coffret, vous trouverez un élégant distributeur de savon à main rechargeable, vendu avec un flacon d’un litre de savon liquide. S’y ajoute une serviette d’invité Miglot x De Witte Lietaer. Pour le parfum, vous aurez le choix entre quatre fragrances différentes.

Si vous avez l’esprit joueur, pourquoi ne pas y ajouter une cartouche Secret Santa de céramiques parfumées, senteur Formula 83 qui fleure bon l’esprit de Noël? Elles parfumeront délicatement vos tiroirs ou votre voiture pendant les fêtes.

Notre parfumeur a caché en prime deux céramiques dorées dans les enveloppes. Si vous en trouvez une, vous gagnerez un workshop dans son atelier et une nuit pour deux personnes au YALO Urban Boutique Hotel à Gand. Ainsi qu’un bon d’achat de 200 euros.

www.miglot.com

2. Coffret Home Spa, Susanne Kaufmann

Home Spa Collection, 65 euros

Cette saison encore, Susanne Kaufmann propose un kit découverte pour les fêtes. On y retrouve six produits en format voyage. Idéal donc à emmener en vadrouille ou pour une immersion d’une dizaine de jours à la maison. Tous ont été soigneusement sélectionnés parmi les bestsellers de la marque autrichienne connue pour ses formules à base d’ingrédients naturels.

Home Spa Collection, 65 euros.

Le packaging a été entièrement repensé en 2022 afin d’être le plus durable possible. Tout est fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables.

Disponible chez Fin du Jour, à Anvers et Beauty by Kroonen, à Bruxelles.

3. Coffret Soda, Bobone

Coffret Soda, 61,50 euros.

Chez Bobone, on vous assure fièrement que les recettes sentent bon la tarte aux pommes! Et pour cause, quand on regarde la liste des ingrédients utilisés par cette marque belge installée à Libin: épices bio, sucre gourmand, cire d’abeille sourcée localement et huiles végétales se retrouvent dans des formules 100% naturelles. Pour les fêtes, Bobone propose plusieurs coffrets. Notre préférence va à celui qui regroupe des mini-formats, idéal pour faire découvrir la marque à quelqu’un qui ne la connait pas. Le coffret contient aussi un petit sac à dos et une trousse en coton. Il regroupe aussi bien des soins corps que visage.

www.bobone.be

4.Coffret Rituel de la Barbe, Maison Eole

Coffret Rituel de la Barbe, 80 euros.

Il n’est pas toujours facile de convaincre les hommes de prendre soin de leur peau. Ce kit festif s’adresse en priorité à ceux qui souhaitent entretenir leur barbe. Tous les produits de cette marque belge lancée l’année dernière sont à base d’actifs issus de la vigne. Le sérum contient de l’huile de pépin de raisin et de l’huile de ricin. Il rend le poil plus brillant et nourrit la peau sous la barbe pour un plus grand confort. S’ajoute à cela un second sérum ciblant les poches et les cernes. Mais aussi une mignonette du tout nouveau Spritz Belge lancé par le Chant d’Éole.

www.maisoneole.com et en pharmacie.

5. Wellness set, Moment of Rest

Giftbox Moment of Rest, 18 euros

Voici le cadeau idéal et peu coûteux pour tous les amateurs de bain. L’ensemble comprend deux flacons en verre recyclable. Le premier contient des sels de bain à la rose en provenance de la Mer Morte. Dans le second, un savon liquide moussant pour les fans de bulles. Un kit tout spécialement curaté par Ciska Dings pour le web shop qu’elle a lancé il y a trois ans.

www.thingsbydings.com

6. Coffret Rituel Sorcière, Delbôve

Coffret Rituel Sorcière, 89 euros.

Créée en 1967 déjà, cette marque belge avait déjà tout compris de ce qui séduit aujourd’hui les beautystas. Ses formules sont composées à plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle. Et son produit star – la Crème Sorcière – est un deux-en-un. A savoir un soin que l’on utilise à la fois pour hydrater et protéger la peau. Mais aussi la nettoyer. Il suffit pour cela de l’émulsionner avec l’Eau Sorcière, un distillat fabriqué à partir d’extraits de végétaux. Ce kit découverte est proposé à un prix inférieur à celui des deux produits. Il contient en prime une éponge et un bol idéal pour préparer son émulsion. Le cadeau parfait pour les fans de cosmétique naturelle, adeptes d’une routine minimaliste.

www.delbove.com

7. Coffret de 3 macarons de bain, Bubbles at Home

Coffret de 3 macarons, 12,95 euros

L’histoire de Bubbles at Home a commencé à Bruges avec un pain de savon, fabriqué à partir d’ingrédients d’origine naturelle. La marque familiale s’est depuis lors diversifiée. Et propose toute une série de produits d’hygiène, notamment des bombes de bain effervescentes en forme de macarons. Ceux-ci peuvent s’acheter à la pièce ou dans des petits coffrets trio à glisser sous le sapin ou dans les chaussettes de Noël.

www.bubblesathome.be

8. Collection Festive Baubles Xmas 22, Molton Brown

Coffret de boules festives, 35 euros.

La marque britannique connue pour ses produits pour le corps parfumés propose chaque année des fragrances festives qui sentent bon l’hiver. Celles-ci sont aussi disponibles dans des petits formats en forme de boules de Noël. Parfaites pour décorer le sapin, celles-ci sont disponibles à la pièce. Mais il est plus intéressant, si l’on en veut plusieurs, d’acheter un coffret.

Disponible chez www.senteursdailleurs.com

9. Coffret Make My Jingle Bell, sélection Label Chic

Curaté avec soin par Océane Taquoi, la fondatrice de la boutique Label Chic, à Bruxelles, ce coffret original est entièrement dédié au bien-être et au plaisir féminin. Cette combinaison de produits a été pensée, assure-t-elle, pour « votre corps, votre toucher, vos sens pour favoriser la découverte de soi ». On y trouve un savon, un vibro élégant et une huile de soin pour les zones intimes. Le tout proposé à 30 euros de moins que le prix cumulé des produits.

Si vous achetez pour plus de 250 euros, vous recevrez en prime un pochon Maison Elise rempli de surprises d’une valeur de 210 euros… Attention il s’agit d’une offre limitée à l’étendue du stock. Mieux vaut donc ne pas traîner pour faire ses emplettes.

www.labelchic-brussels.com

Set Day & Night, Comfort Zone

Set Day & Night, 128,70 euros

Cette marque italienne créée en 1996 s’est inscrite dès le début dans une démarche durable. Ses formules clean et véganes sont encore toujours développées à Parme. Connue aussi pour son réseau international de spas de luxe, Comfort Zone est aussi disponible dans des points de vente sélectifs comme chez Parfuma à Anvers. Cet élégant coffret regroupe deux soins bestsellers et quatre ampoules pour un prix 15 % moins cher à celui des deux pots de crème cumulés. Le combo parfait pour affronter l’hiver et cocooner sa peau.

www.parfuma.com