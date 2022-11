Déco, mode, voyage… 18 conseils pour s’offrir du luxe accessible

Alors que nos factures d’énergie explosent et que la crise économique s’amplifie, peut-on encore dépenser de l’argent pour s’offrir de jolies choses, un restaurant ou un spa? Le Vif Weekend s’interroge sur la notion de luxe aujourd’hui et compile au passage les meilleurs conseils pour continuer à se faire plaisir. Moins régulièrement probablement, mais plus intelligemment.

La beauté de luxe à portée de budget

© KATRIEN VAN BREEDAM

– Rechargez-moi

De plus en plus de marques proposent désormais leurs parfums, mais aussi leurs soins visage premium, dans des formats rechargeables. Les refills sont de 20 à 30% moins chers à quantité équivalente. Sans parler de l’économie des ressources − le verre, le plastique et le métal − qui permet de ménager aussi notre planète.

– Corps parfumé

Sensiblement moins chers que les fragrances elles-mêmes, les produits des gammes pour le corps des grands noms du parfum − crème hydratante à appliquer dans le cou, after-shave, déo − permettent de se parfumer à moindre coût. Le sillage ne tiendra peut-être pas aussi longtemps mais on garde ainsi le contact au plus près de soi avec son parfum favori.

Lire aussi: Les 10 commandements de Paula Begoun (Paula’s Choice), alias « la flic des cosmétiques », pour avoir une belle peau

© KATRIEN VAN BREEDAM

– Dogsitting

Les frais d’hôtel représentent souvent la part du roi d’un budget voyage, mais ce n’est pas une fatalité. Une alternative? Certains sites proposent de garder l’animal ou la maison de quelqu’un à l’étranger et voir du pays avec un budget rikiki. Loin ou proche, long ou court, ville ou campagne: l’offre est aussi vaste que diversifiée et rend certaines destinations de rêve abordables.

Deux pistes: nomador.com et trusthousesitters.com

– Échange de logis

Séjour dans une villa de luxe en Sicile ou un loft à Tokyo? Pas forcément impayable si l’on s’adonne à l’échange de maison, le moyen idéal pour voir le monde sans payer de logement. Les seules conditions étant d’être propriétaire du lieu et de payer une cotisation annuelle d’environ 180 euros. Bon à savoir, grâce à un système de points pratiqué sur la plupart des plates-formes, les dates de voyage ne doivent pas forcément se synchroniser avec celles de l’autre propriétaire.

Deux pistes: homeexchange.fr et trocmaison.com

– L’hiver au chaud

Et si la solution pour réduire sa facture d’énergie était d’imiter les oiseaux migrateurs et de passer l’hiver dans le Sud? C’est ce que propose la dernière campagne touristique des îles Canaries, qui invitent les touristes européens à s’y réfugier durant les mois les plus froids. Pour sa part, mi-septembre, l’opérateur de voyages TUI a déjà enregistré 50% de longs séjours en plus dans des destinations telles que la Costa Blanca espagnole et la Costa del Sol, et Sunweb, une hausse de 27%. C’est que les hôtels proposent régulièrement des réductions pour les séjours de plusieurs semaines et que les prix des appartements en location baissent également en hiver. En outre, le coût de la vie sur place est souvent moindre. Cependant, il est impossible de calculer exactement l’économie faite. Par exemple, la température à la maison durant cette période est imprévisible… et donc, le besoin de chauffer quand même aussi. Néanmoins, le comparateur de prix néerlandais Pricewise assure qu’en tenant compte des coûts énergétiques à domicile et de tous les frais de déplacement et d’hébergement, deux seniors qui passent trois mois à Torremolinos économiseraient près de 970 euros, voire même jusqu’à 1 450 euros s’ils optent pour Albufeira, au Portugal.

Lire aussi: Le Portugal, plus attirant que jamais

– Formule magique

Plus avantageux encore que la tactique du last minute, certaines plates-formes permettent de mettre le cap sur des destinations au cachet incroyable moyennant une fraction du prix seulement. De l’hôtel à la formule all-in, en Europe ou au bout du monde, pas étonnant que ce soit en surfant sur ces sites que nombre de journalistes lifestyle décident de leur prochaine destination de vacances ou de citytrip…

Deux pistes: verychic.fr et voyage-prive.be

Pure allure à petit prix

© KATRIEN VAN BREEDAM

– Bijoux de famille

Le secret pour des bijoux princiers quand on n’a pas un budget royal? Le vintage! «A prix égal, il est en effet possible de s’offrir une pièce bien plus ouvragée, avec une pierre plus imposante, qu’en achetant un bijou neuf», assure Guillaume Beguin, expert en joaillerie ancienne. En cause: le coût de la main-d’œuvre de l’époque, bien moindre, comme celui des métaux. On peut aussi faire retravailler d’anciennes pièces de famille, charge sentimentale garantie.

– Garde-robe rétro

La liste des marques présentes sur la plate-forme de seconde main en ligne Vestiaire Collective a de quoi donner le tournis aux fans de mode, tant elle se lit comme le who’s who des Fashion Weeks. Chanel, Saint Laurent, Gucci… Le tout, minutieusement validé par une équipe qui assure l’authenticité et la qualité de chaque pièce que vous achetez ou vendez.

– Tenues d’un soir

Si dans le cas de pièces intemporelles, acheter peut représenter un meilleur investissement sur la durée, pour une occasion qui appelle à une tenue extravagante, garantie de n’être portée qu’une fois, la location est une excellente alternative. Et, moyennant une cinquantaine d’euros, une option plus qu’avantageuse pour s’offrir le frisson du luxe, et des pièces couture, sans exploser son budget. Nos adresses préférées? Prêt à Louer et Coucou Shop (Bruxelles), Look Me Up (Brabant wallon) et Entourloop (Namur).

Des sorties sans souci

– Buller en soirée

Un moment de bien-être peut s’avérer excellent pour votre mental, mais bien moins positif pour votre budget. A moins d’économiser en planifiant votre visite un soir de semaine plutôt qu’une journée de week-end. Chez Waer Waters, à Dilbeek, cela représente ainsi une réduction de 20 euros, tandis qu’aux thermes de Spa, vous économisez 15 euros en arrivant après 17 heures.

– Shows pas chers

Envie d’une soirée spectacle, malgré une facture de gaz outrageusement lourde? La plate-forme Ticketmaster comporte une section «promotions», avec des places jusqu’à 70% moins chères, tandis qu’à Liège, l’Opéra Royal de Wallonie offre un tarif «last minute» 10 euros plus avantageux aux jeunes de moins de 26 ans. Pour en prendre plein les yeux pour presque rien au musée, il faut aussi scruter l’agenda des prochaines nocturnes, où le prix de l’entrée ne coûte qu’une poignée de piécettes.

On s’offre un festin de roi sans se ruiner

© KATRIEN VAN BREEDAM

– Droit de bouchon

En moyenne, au restaurant, le vin est vendu entre 4 et 5 fois plus cher que chez le producteur, ce qui a tendance à rapidement gonfler l’addition. A moins de sélectionner un établissement qui pratique le droit de bouchon, et d’amener vos précieux flacons. Il faut compter une dizaine d’euros de forfait sur l’addition, et surtout bien veiller auparavant à ce que la pratique du «bring your own booze» (BYOB) soit de mise dans le resto choisi. A retrouver entre autres chez Les Filles de l’Atelier Gourmand (Charleroi), à la table sino-italienne Chez Itachi (Liège) ou encore aux Caves d’Alex (Ixelles) où le client peut louer une mini cave à vins et consommer ses bouteilles sans droit de bouchon.

Lire aussi: Voici les meilleurs restaurants et le chef de l’année selon le Gault & Millau 2023

– Luncher

Envie d’offrir à ses papilles toute la complexité de la cuisine d’un étoilé? En optant pour le service du midi plutôt que celui du soir, on ne perd rien en saveurs, mais l’addition, elle, fond comme neige au soleil. En cause, pas tant le nombre de plats du menu que la pyschologie du consommateur: la propension à payer serait plus forte en soirée. Et donc, les formules lunch, meilleur marché!

– Fonds de placard

Il n’est pas nécessaire de cuisiner des produits nobles pour bien manger… Certaines alternatives gustatives, mais économiques, valent le détour. Et il est toujours bon d’avoir ces ingrédients en stock. Par exemple, les graines de tournesol sont bien moins chères que les pignons de pin et constituent un excellent substitut dans des plats tels que les salades, où les graines fournissent principalement une texture croquante. Elles ont également une légère saveur de noisette qui devient plus forte une fois rôties. De même, pourquoi se rabattre d’office sur l’huile d’olive extra vierge? Certes excellente dans certains plats où son fruité prend tout son sens, elle n’est pas toujours indispensable. Dans les pays où ils en produisent, dans la plupart des cuisines, on trouve également de l’huile ordinaire raffinée pour la friture ou la cuisson, en plus de l’extra vierge… Qui a tendance de toutes façons à perdre son goût à une température trop élevée.

Et pour une déco de luxe accessible…

© KATRIEN VAN BREEDAM

– Art temporaire

Du Wolubilis à la bibliothèque liégeoise des Chiroux, le concept d’artothèque fait des émules en Wallonie et à Bruxelles, et permet d’emprunter une œuvre d’art pour une période déterminée, comme on le ferait d’un livre ou d’un CD. Une option doublement avantageuse, puisqu’elle permet non seulement de jouir d’une création sans avoir forcément le budget de l’acheter, mais aussi de renouveler sa déco au gré des mois.

– Fin de stocks

Certains magasins et marques de design cherchent à se débarrasser de produits qui ont servi à des séances photo ou à des expos, d’autres ont besoin de faire place à de nouvelles collections dans leur showroom… L’occasion de faire d’incroyables affaires, avec des remises allant parfois jusque 70%. Ainsi, tous les vendredis et samedis, rendez-vous au Vitra Circle, à Bruxelles, pour shopper une sélection de pièces exposée en ligne au préalable. Les portes du stock Vitra s’ouvrent également chaque année, en l’occurrence, en 2022, le 10 décembre prochain. Plutôt shopping en ligne? Design Oostende, Classo ou encore Jori ont une page outlet permanente sur leur site, où l’on trouve des nouveautés à prix doux à toute heure du jour et de la nuit.

– Design au rabais

Véritable mecque des fans de design, la plate-forme Whoppah rassemble la crème de la crème du secteur, de Knoll à Pierre Paulin en passant par Fritz Hansen, Philippe Starck ou encore Charles & Ray Eames. Des pièces vintage en parfait état, à prix défiant toute concurrence. Disponible en anglais, le site est suffisamment intuitif pour qu’il n’y ait nul besoin d’être bilingue.

Lire aussi: Visite d’un appartement brutaliste d’architecte à Anvers

– Mobilier loué

Longtemps réservée aux entreprises, la location de mobilier design devient peu à peu accessible aux particuliers. Le concept est simple: au lieu de devoir débourser d’emblée une somme colossale pour vivre dans l’intérieur de ses rêves, on paye un petit montant tous les mois pendant cinq ans maximum. Certaines initiatives reprennent également le mobilier, si on ne peut ou ne veut plus l’utiliser à l’échéance. Il faut toutefois toujours lire attentivement les petits caractères d’un tel contrat, car il y a bien sûr un modèle financier derrière le concept, pas tant pour les plates-formes de meubles en elles-mêmes que pour les sociétés de leasing, qui prennent en charge le financement.

Plusieurs pistes: afc-collection.co, live-light.com, lyght-living.com, yourse.co.