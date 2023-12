Du temps pour soi: 3 nouvelles adresses beauté en Belgique

Parce qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, ces trois nouvelles adresses beauté vous proposent de prendre soin de votre corps et de votre esprit.

1. Sillages secrets

Passionné de parfums depuis l’enfance, Tolga Senel a commencé par partager ses découvertes olfactives sur son compte Instagram (@ntscents) avant d’ouvrir un espace entièrement dédié à ses sillages favoris. Sa sélection très personnelle comprend à ce jour onze références, certaines disponibles uniquement chez Songes parfumés. On pointera notamment Ella K, la marque de la parfumeuse Sonia Constant inspirée par ses voyages, ou encore Omanluxury réputée pour son traitement de l’encens en overdose.

22, place du Châtelain, à 1050 Bruxelles, songesparfumes.com

2. Ecrin pur luxe

Fondée à la fin des années 70 par une famille « d’artisans experts » du soin cosmétique, Biologique Recherche conçoit et fabrique en France des produits hautement concentrés et composés d’actifs naturels et biotechnologiques. Des protocoles premium visage, corps et cheveux qui se déclinent aussi en soins cabine. Une première ambassade vient d’ouvrir à Bruxelles pour une expérience complète, du diagnostic à l’élaboration d’une routine personnalisée.

30, boulevard de Waterloo, à 1000 Bruxelles, biologique-recherche.com

3. Cocon antistress

Après Amsterdam, Rituals a ouvert un nouveau Mind Spa à Anvers, un concept basé sur des techniques de relaxation mentale. Lors du « brain massage », dont les effets ont été étudiés et démontrés scientifiquement, vous prenez place dans un fauteuil cocon afin de suivre 30 minutes de respiration guidée, avec musique 4D et vibrations haptiques en bonus pour vous plonger dans un état méditatif profond. Un break dont on ressort pleinement reposé tant physiquement que mentalement. Des séances sur lit hydromassant sont aussi au menu.

77, Meir, à 2000 Anvers, rituals.com