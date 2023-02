Bouche parfaite: 6 conseils d’experts pour un sourire de star

Pour soigner notre sourire comme il se doit, nous avons interrogé deux experts: le gastro- entérologue Bruno Donatini et le chirurgien dentiste Dr. Never, très populaire sur les réseaux sociaux, qui signe l’ouvrage Souriez comme jamais! (éditions Solar). La base pour un sourire Hollywood?

1 – La règle du 2 – 2 – 2

En deux mots: se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes avec une brosse souple que l’on change tous les deux mois. Etonnamment, nos deux experts ne sont pas totalement opposés à l’usage d’une brosse manuelle, surtout chez les sujets qui supportent mal les vibrations d’un modèle électrique et ont tendance dès lors à écourter la session. «En dessous de deux minutes, la plaque dentaire n’est pas correctement éliminée», pointe le Dr. Never dans son livre de vulgarisation bourré de conseils pratiques.

Lire aussi: Tout pour mettre le sourire en vedette

2 – Privilégier le soir

«Le brossage du soir est le plus important pour votre santé car durant la nuit, nous sécrétons moins de salive, ce qui favorise la prolifération des bactéries dans une bouche non nettoyée», insiste le Dr. Never, qui recommande en plus le passage du fil dentaire, de préférence ciré, ou de brossettes interdentaires pour nettoyer les zones que la brosse classique ne peut pas atteindre.

3 – Limiter le grignotage

C’est que chaque prise d’aliment constitue une attaque acide. «Evitez de vous brosser les dents juste après avoir mangé, met en garde le Dr. Never. Laissez à votre salive le temps de stabiliser le pH de la bouche. Pour l’aider, rincez-la à l’eau claire. Ou mâchez un chewing-gum, sans sucres évidemment, pour saliver davantage. Son action mécanique aidera aussi à déloger les petits résidus coincés entre les dents.»

4 – Éviter le rinçage

Après le brossage, tout au plus faut-il cracher l’excédent de dentifrice si vous en avez mis de trop. Les actifs présents dans la pâte − en particulier si vous avez opté pour une version au fluor – resteront plus longtemps sur vos dents.

Lire aussi: Et si vous passiez à la brosse à dents vertueuse?

5 – Se méfier des bains de bouche

Quant au dentifrice à utiliser, notre immunologue préconise d’éviter les formules à l’alcool, trop agressives pour le microbiote et suggère de fabriquer sa propre lotion, en mélangeant une cuillère à café d’eau oxygénée «10 volumes» − cette substance est produite naturellement par une flore saine – avec deux cuillères à café d’eau du robinet.

6 – Choisir ses ustensiles

Preuve que le secteur est en expansion, de plus en plus de marques pointues proposent des dentifrices et des bains de bouche premium respectant votre microbiote. On retrouve aussi dans leur assortiment des gratte-langues plus ou moins sophistiqués. «Les modèles simples en cuivre sont à privilégier, précise Bruno Donatini. Car ce métal est reconnu pour ses propriétés antibactériennes. Il suffit de se gratter la langue une dizaine de fois au réveil et de boire ensuite un ou deux verres d’eau à température ambiante. On élimine ainsi les bactéries indésirables qui ont proliféré la nuit ainsi que les composés volatils responsables de la mauvaise haleine.»