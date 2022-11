Trois ingrédients naturels, disponibles en cuisine, pour protéger sa peau du froid

La baisse des températures, les douches chaudes, l’humidité ambiante et le manque de soleil peuvent être la source de bien de dommages cutanés. En hiver, la peau est plus sèche, le teint plus terne, et les rougeurs plus présentes. Constat qui est loin d’être irrémédiable… à condition d’utiliser les bons ingrédients naturels pour chouchouter sa peau sans l’abîmer.

Une cure de vitamines C et D et de magnésium, entre autres, permettrait de passer un hiver serein, sinon sans trop de pépins physiques. Chose que l’on peut également transposer à la peau, grâce à des ingrédients naturels qui lui apporteront toutes les vertus nécessaires pour affronter le froid, l’humidité, les variations de température, et le manque (cruel) de lumière.

Avant même que les températures ne dégringolent, voici trois ingrédients à intégrer à votre routine beauté pour permettre à votre épiderme d’affronter les maux de l’hiver.

Le miel, l’ingrédient à tout faire

Eté comme hiver, le miel est un véritable allié naturel pour la peau, bien que ses vertus puissent dépendre de la fleur butinée pour le fabriquer. On le sait, cet ingrédient naturel cumule les propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, constituant un compagnon de choix pour les peaux à problèmes. Mais à l’aube de l’hiver, ce sont ses vertus apaisantes et nourrissantes qui nous intéressent puisqu’il aide les peaux sèches, déshydratées, et sensibles, à récupérer – et à affronter, la dureté de la saison.

Non content de régaler vos papilles, le miel peut donc aussi se muer en cosmétique tout-en-un, pour nourrir la peau en profondeur, lui redonner de l’éclat, et l’aider à cicatriser. A privilégier : le miel de lavande, qui conviendra à tous les types de peau.

La camomille, un shoot de douceur

Apaisante, la camomille est connue pour lutter contre les difficultés d’endormissement, mais pas que… Elle calme aussi les peaux sensibles, irritées, ou sujettes à un certain inconfort. Lequel est d’autant plus présent en hiver lorsque l’épiderme est tiraillé du fait d’une sécheresse ponctuelle, voire d’une forme de déshydratation.

En plein hiver, la camomille apparaît comme un véritable shoot de douceur pour une peau malmenée par moult agressions extérieures. Et c’est sans compter sur sa capacité à apaiser (aussi) les yeux irrités.

La carotte, le soleil de l’intérieur

Qu’est devenu ce bronzage qui faisait notre fierté il y a deux mois seulement ? Le manque de lumière inhérent à l’automne et à l’hiver commence à rendre notre teint bien plus clair, et surtout bien plus terne. Une chose que l’on peut tenter de dissimuler à coup de fond de teint et de poudre bronzante, mais à laquelle il vaut mieux remédier grâce à la carotte, un ingrédient accessible et peu couteux.

Les jus de carotte de garde, autrement dit de saison, permettront de redonner de l’éclat à votre peau, mais il est également possible d’introduire la carotte dans votre routine beauté via un macérât huileux ou une huile végétale. Deux produits qu’il convient d’utiliser dès le retour des vacances d’été pour faire perdurer le bronzage, mais qu’il est nécessaire d’utiliser en hiver pour redonner de l’éclat au teint. D’autant plus que la carotte aide aussi à prévenir certains signes liés à l’âge.

.