Vernis: Clean jusqu’au bout des ongles

L’été nous invite à pimper nos ongles d’une jolie couche de vernis. La demande pour des formules plus « clean » suit là aussi la tendance globale du marché.

Dans le top des ingrédients dont de plus en plus de marques cherchent à se libérer, on retrouve le toluène et le formaldéhyde.

En Belgique, Close a mis au point des vernis végans à base de 76% d’ingrédients biosourcés. La Française Manucurist renferme en prime de l’extrait de bambou et de l’huile de coco et la pionnière Kure Bazaar y ajoute même de la vitamine E.