Après avoir abandonné la création de parfums il y a quelques années, Celine débarque à nouveau sur nos comptoirs de salle de bains avec sa collection Haute Parfumerie que l'on doit à Hedi Slimane, directeur artistique de la marque depuis 2018.

Un post énigmatique sur Instagram, pourtant sa légende est claire. La griffe parisienne annonce bel et bien une gamme inédite composée de 11 fragrances imaginées par le styliste français, autrefois à la tête de la création chez Saint Laurent et Dior Homme. Neuf d'entre elles sortiront cet automne alors que les deux autres ne seront disponibles que courant 2020.

Une histoire de souvenirs

C'est sur la mémoire affective et les souvenirs du couturier que repose cette nouvelle ligne, nuancée par la célèbre note poudrée, caractéristique du designer de 51 ans. L'odeur, le nom ainsi que la composition de chaque flacon se basent sur une nature intime et sentimentale. Parmi les parfums qui seront accessibles les prochains mois, on retrouvera Parade, Saint-Germain-Des-Prés, Dans Paris, Cologne Française, La Peau Nue, Eau de Californie, Black Tie, Reptile et Nightclub. Les deux retardataires répondront aux doux noms de Bois Dormant et Rimbaud. Si ces appellations correspondent tantôt au jour tantôt à la nuit, les 11 fragrances, conçues par des nez qui nous sont encore inconnus, pourront être portées indifféremment. Étudiant la notion de genre au sein de la société depuis plus de 20 ans à travers collections et photographies, Hedi Slimane a pensé sa ligne Haute Parfumerie comme étant gender fluid, ne faisant aucune différence ni séparation entre notes habituellement féminines et masculines. L'iris, la rose ou encore la mousse d'arbre s'entremêlent dans l'ensemble du projet, lui donnant cette touche emblématique de la parfumerie française des années 60 et 70.

Une nouvelle adresse

Également envisagée par le directeur artistique, une première boutique Haute Parfumerie ouvrira ses portes fin octobre au 390, Rue Saint-Honoré à Paris, et accueillera sur ses étagères l'ensemble des créations olfactives de la maison.

Noemi Dell'Aira