Ce qu’il faut savoir du chebula, ingrédient encore méconnu aux pouvoirs anti-âge puissants

Son nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant, le chebula pourrait rapidement devenir incontournable dans votre salle de bain. Il l’est peut-être même déjà, tapi dans l’ombre de la liste d’ingrédients de vos cosmétiques préférés… Bien connu de la médecine ayurvédique, il fait désormais l’unanimité en beauté pour ses puissants pouvoirs anti-âge.

C’est sous l’appellation myrobolan chébule, ou myrobolan indien, fruit du Terminalia chebula ou Haritaki, que cet ingrédient est le plus connu par les fins connaisseurs, notamment par les adeptes de l’ayurveda, médecine traditionnelle indienne ancestrale. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas tous ces noms à retenir, car aux Etats-Unis, où il commence à se faire une place de choix dans le secteur cosmétique, vous le trouverez plus simplement sous le nom ‘chebula’ dans des crèmes, sérums, et autres soins pour le visage.

Le chébula, un ingrédient vieux comme le monde

Connu depuis des millénaires et utilisé dans la médecine ayurvédique, le chebula est même considéré comme un ingrédient miracle dans certains pays et régions, dont l’Inde et le Tibet, du fait de ses innombrables bienfaits. Anti-inflammatoire, détoxifiant, régénérant, il est encore plus réputé pour soulager les troubles digestifs, et améliorerait même la mémoire, la santé du foie, et la résistance. Une sorte d’ingrédient multifonction en quelque sorte, et c’est peu de le dire, puisqu’il serait également bénéfique pour la peau.

On l’a dit, l’Ayurveda lui prête des vertus anti-inflammatoires qui sont autant bénéfiques pour l’organisme que pour les éventuels problèmes cutanés que chacun peut rencontrer à différentes étapes de la vie. Mais ce n’est pas tout. Riche en antioxydants, le fruit du chebula serait un allié de taille pour lutter contre le vieillissement cutané. Un pouvoir qui hisse l’ingrédient au rang de concurrent sérieux à la vitamine C, elle aussi connue pour son pouvoir antioxydant, qui s’impose depuis plusieurs années comme un incontournable en cosmétique.

Un anti-âge aux vertus hydratantes

Mais le chebula a plus d’un tour dans son sac, et ne se contente pas de contribuer à lisser, raffermir, et rendre la peau plus élastique, puisqu’il participerait également à la nourrir en profondeur, d’autant plus s’il est associé à d’autres ingrédients hydratants, et même à la protéger contre les agressions extérieures. Des bienfaits qui en font aujourd’hui une plante très prisée en cosmétique, qui devrait s’imposer comme un incontournable en 2023.

Le chebula commence d’ailleurs à apparaître dans les prévisions de tendances de nombreux acteurs de la beauté pour l’année à venir. D’après le dernier rapport de la plateforme en ligne spécialisée dans les cosmétiques Beauty Pie, le chebula se hisse dans le top 10 des tendances 2023 en matière de soins pour la peau, avec une hausse spectaculaire de 922% du volume des recherches effectuées sur Google sur une année. L’expert beauté table même sur un boom de certains cosmétiques à base de l’ingrédient miracle d’ici quelques mois, parmi lesquels des crèmes et sérums. C’est officiel, l’anti-âge au naturel semble avoir encore de beaux jours devant lui.