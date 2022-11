Comme à la maison, plongée au coeur des flahships stores dédiés à la beauté

De plus en plus de marques ouvrent des flagship stores. Sisley vient ainsi de s’installer à Bruxelles et s’implantera à Anvers au printemps. Dans ces lieux qui complètent l’offre de vente en ligne, on retrouve des produits exclusifs et des expériences multisensorielles à vivre en boutique et dans les cabines de soin.

Boostée par la pandémie, l’envie de prendre soin de soi, et de sa peau en particulier, n’a jamais été aussi forte. Alors que de nouvelles marques naissent chaque jour − pas une semaine ne se passe sans qu’une célébrité ne lance la sienne −, les acteurs plus traditionnels de l’industrie ont développé leur offre en ligne. Tout en restant vendus en parfumerie et en pharmacie où ils partagent les rayonnages avec leurs principaux concurrents, ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des flagships dans lesquels ils peuvent, à leur guise, déployer leur univers jusque dans les moindres détails. Et proposer, dans des cabines dédiées, des soins corps et visage dont les consommateurs sont devenus toujours plus friands.

En moins de dix ans, Caudalie, Clarins et Babor ont ouvert de tels établissements en Belgique. Sisley vient à son tour de s’installer dans la capitale, avant de battre pavillon à Anvers au printemps prochain. Anvers où Clarins a choisi à son tour d’implanter dès le 15 novembre sa deuxième adresse belge.

De véritable plongées dans l’univers des marques

Dans ces enseignes à la déco toujours soignée et où les vendeuses officient bien souvent en tant que praticiennes en cabine, tout est mis en place pour faire vivre au client une expérience humaine et sensorielle à mille lieues de l’achat rapide effectué derrière l’écran.

Nul risque non plus, dans ces espaces dédiés à une seule et même marque, de voir le consommateur redirigé vers un produit rival. «Nos maisons répondent à un tout autre besoin que celui rencontré lors d’un achat en ligne, insiste Philippe d’Ornano, président du groupe Sisley. Elles expriment l’âme de la marque, avec un vrai parti pris artistique, et l’esprit de conseil et de soin qui nous anime. C’est l’occasion pour nos clients de plonger dans notre univers.»

Si de nombreux labels optent partout pour un design homogène avec des détails identiques que l’on va retrouver aux quatre coins du monde, Sisley préfère customiser chacune de ses maisons. Toute la décoration est signée Isabelle d’Ornano, on y retrouve son goût pour l’éclectisme dans le choix d’objets personnels –meubles, lustres, tapis et tableaux – méticuleusement sélectionnés. «Une vraie parenthèse de détente en plein cœur de la ville», résume Philippe d’Ornano.

1— Sisley

Dans le monde ?

La marque affiche 10 maisons et 4 en préparation en ce compris la future maison d’Anvers (ouverture au printemps 2023) au compteur.

En Belgique ?

1 maison à Bruxelles, avec 4 cabines de soin dont une entièrement dédiée à la ligne pour cheveux Hair Rituel by Sisley.

Ce qu’on y trouve

Dans une déco intimiste et chaleureuse entièrement pensée par la fondatrice de Sisley Isabelle d’Ornano, tous les produits de la marque sont mis en scène dans l’espace boutique où les collections de parfums et de bougies voisinent avec les lignes de soins et de maquillage. On découvre ici toutes les éditions limitées, des teintes spécifiques dans le maquillage ainsi que la collection de foulards, sacs et cravates signés Isabelle d’Ornano.

On y vend aussi des cartes de soins à offrir. En marge de la carte de protocoles payants en lien direct avec les gammes stars comme Rose Noire, Sisleÿa ou Supremÿa, le client de passage peut bénéficier d’une consultation skincare ou d’un mini make-up gratuit. La technologie LED est également proposée en complément d’un soin donné pour en booster l’effet, en one shot ou en cure de 6 séances.

La boutique Sisley à la décoration intimiste et chaleureuse © SDP / Frédéric Raevens

Et le soin best-seller

Le rituel Anti-Age Sisleÿa L’Intégral La Cure utilise les produits les plus concentrés de la gamme phare de la maison. Pour ce protocole bien particulier (330 euros pour 1h45), Sisley s’est associé à la facialiste Marie Depoulain pour mettre au point une gestuelle dont les bénéfices sont visibles immédiatement.

Sisley, 18, rue Jean Stas, à 1060 Bruxelles.

2— Caudalie

Dans le monde ?

La marque compte pas loin de 40 maisons de par le monde.

Et en Belgique ?

1 maison à Bruxelles, avec 2 cabines de soin, et 1 à Bruges, avec 2 cabines de soin.

Ce que l’on y trouve

Les fans de la marque, d’ordinaire disponible en pharmacie, trouveront ici l’ensemble des gammes ainsi que tous les coffrets édités pour des occasions spéciales. On peut s’y procurer des cartes cadeaux et la maison propose des points de fidélité. Il est aussi possible de rapporter ici ses emballages usagés qui seront recyclés et recevoir ainsi des points bonus.

En boutique, les praticiennes peuvent réaliser des analyses de peau gratuites. L’ensemble des traitements – corps et visage – dépendent de la durée, soit 95 euros les 50 min et 135 euros les 80 min et ce quelle que soit la gamme de produits utilisés ou les besoins spécifiques de la peau. Tout ici, des photos de vignobles aux grappes dessinées sur le papier peint, en passant par le raisin frais utilisé dans les massages, rappelle les origines de la marque née dans le Bordelais.

Caudalie © SDP

Et le soin best-seller ?

Le rituel Premier Cru anti-âge global, qui s’appuie sur un enchaînement de huit manœuvres de massage actives et profondes. Elles agissent en booster des produits de la gamme premium qui réunit un cocktail d’actifs agissant sur les huit signes de l’âge que sont les rides installées, ridules, taches, éclat, fermeté, élasticité, volume et hydratation.

Caudalie 13, rue Jean Stas, à 1060 Bruxelles. 3, Steenstraat, à 8000 Bruges.

3— Clarins

Dans le monde ?

La marque compte 142 maisons.

En Belgique ?

1 maison à Bruxelles, avec 2 cabines de soin, et 1 à Anvers (ouverture mi-novembre), avec 3 cabines de soin.

Ce que l’on y trouve

A Anvers, on pourra découvrir le look dernier cri des boutiques Clarins, avec une déco encore plus chaleureuse où le rouge et le blanc cèdent la place au bois écoresponsable, au marbre recyclé, au blanc et au doré. Un système de fidélisation donne droit à 15% de réduction sur le soin et 10% sur le maquillage. Ces ristournes s’ajoutent à des collectes de points permettant de recevoir des produits. Il est possible d’obtenir même sans achat des échantillons afin de tester les articles chez soi, notamment toutes les teintes de fond de teint que l’on peut emporter en petits pots.

On y trouve aussi des parfums d’intérieur, des bougies, des trousses avec doses «voyage» et des produits cheveux exclusifs. Enfin, on y propose une série de services gratuits comme le «flash make-up», un maquillage d’une seule zone du visage, ou des consultations de peau. Le soin Open Spa de 30 minutes (30 euros) est parfait pour une première découverte de la marque.

Le nouveau concept de boutique Clarins tel qu’on pourra le découvrir à Anvers. © SDP / Vinciane Lebrun

Et le soin best-seller ?

Les soins visage et corps durent 60 min pour 110 euros et des compléments de 30 min peuvent être rajoutés pour prolonger la détente. Parmi eux, le protocole anti-âge Expert Jeunesse est l’un des plus prisés. La maison est aussi l’une des seules à proposer un rituel visage et corps pour femmes enceintes.

Clarins, 1093, chaussée de Waterloo, à 1180 Bruxelles. 28, Schuttershofstraat, à 2000 Anvers.

4— Babor

Dans le monde

9 maisons.

En Belgique

1 maison à Bruxelles avec 3 cabines de soin.

Ce que l’on y trouve

La gamme complète y est proposée dans un décor de velours et de marbre qui invite au cocooning. On y voit aussi la ligne exclusive Doctor Babor PRO. Un «bar à ampoules» met en valeur l’impressionnant assortiment du produit star du label allemand, que l’on peut aussi appréhender dans des soins express effectués en cabine. Un soin découverte de 45 min couplé à une analyse de peau est offert pour tout achat de 49 euros min. Une «table d’expériences» permet, elle, de se familiariser avec toutes les textures. A la carte de l’institut, on retrouve pas moins de 27 expériences différentes, du coup de flash beauté d’une demi-heure, que l’on peut même programmer pendant sa pause déjeuner, à des traitements plus techniques impliquant l’usage de machines et pouvant durer jusqu’à 2 heures.

Babor © SDP

Et le soin best-seller ?

Lors de votre première visite, vous pouvez bénéficier d’un soin découverte de 90 min (99 euros) qui comprend une analyse de peau et un traitement ciblé en fonction de vos besoins. A partir de 49 euros d’achat, les clients réguliers pourront à l’avenir bénéficier d’une analyse de peau gratuite (45 min) s’ils ont besoin d’une remise à niveau.

Babor, 44, rue Antoine Dansaert, à 1000 Bruxelles

Et ailleurs

Carita, à Paris

Ce temple de la beauté parisien a rouvert ses portes en septembre après deux ans de travaux dans un décor tout en volutes dont les élégants escaliers ont fait le tour de la toile. Au menu: sur quatre étages, onze cabines dédiées au corps et au visage, une boutique concept store, un restaurant, un salon de coiffure de 85 m2 dirigé par John Nollet et des espaces VIP. Le massage du visage signature de 1 heure (175 euros) comprend pas moins de 53 gestes millimétrés.

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, à 75008 Paris.

Nuxe, à Paris

L’adresse historique de la rue Montorgueil, à Paris, célèbre ses 20 ans cette année. Cet ancien chai du XVIIe abrite un point de vente et pas moins de 15 cabines ainsi qu’un sauna pour proposer des protocoles «détox» complets. Le soin corps et visage Quintessence de 1h30 (185 euros), créé pour célébrer cet anniversaire, est à la carte jusqu’à la fin de l’année.

32-34, rue Montorgueil, à 75001 Paris.

House of Rituals, à Amsterdam

—House of Rituals. C’est à Amsterdam que Rituals a choisi d’ouvrir un flagship d’une tout autre ampleur. Dans un bâtiment de 1 500 m2, qui accueille également un restaurant, le label néerlandais allie expérience shopping − en proposant des lignes de produits exclusives mais aussi du linge de maison, une gamme de bagages, des parfums d’intérieur dans des conteneurs XXL − et soin avec deux étages spa dont l’un entièrement dévolu à «l’esprit». Dans ce «mind spa», des rituels favorisant la relaxation mentale ont été développés avec des experts de renommée internationale.