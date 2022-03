Parce qu'elle ne trouvait pas sur le marché des cosmétiques qui lui conviennent, cette diplômée d'Oxford a lancé sa propre marque qui compte à ce jour 18 produits.

1. À l'école du wellness

Fille du fondateur du groupe hôtelier Rocco Forte auquel appartient l'Amigo, à Bruxelles, Irene Forte a pensé l'offre "spas" dans les resorts à partir de 2014. Parce qu'elle ne trouvait pas sur le marché des cosmétiques qui lui conviennent, cette diplômée d'Oxford a d'abord développé une ligne pour les hôtels avant de lancer sa propre marque qui compte à ce jour 18 produits, allant du démaquillant aux masques en passant par les sérums et crèmes.

2. La Sicile dans ses flacons

Dans les produits, on retrouve 75 actifs d'origine végétale, pour la plupart cultivés dans la ferme biologique de Verdura Resort. Chaque soin mise sur un ingrédient star - hibiscus, grenade, lavande... - que l'on retrouve en bord de Méditerrannée. Les textures sentent délicieusement bon, mais ne contiennent pas de parfum ajouté, et sont agréables à appliquer. Notre favori: un masque à la pistache que l'on a presque envie de manger.

3. Des rituels en institut

La marque, désormais disponible en Belgique, propose aussi des soins visage luxueux identiques à ceux que l'on peut recevoir dans les resorts du groupe Forte. Le rituel anti-âge Etna utilise des pierres volcaniques et combine plusieurs masques à un long massage inspiré par la réflexologie faciale. A tester chez Beauty by Kroonen à Bruxelles, avant l'ouverture d'une suite dédiée aux soins à l'Amigo.

© SDP

Irene Forte Skincare, à partir de 12 euros le lait démaquillant. 179 euros le soin Etna de 90 minutes.

