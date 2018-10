Des masques, partout et pour tout

Longtemps, pourtant, il n'a été qu'une étape dans la routine des beautystas. C'était le " complément de gamme " typique, présenté sous forme de tube ou de pot et souvent destiné à dépérir sur une étagère de salle de bains. Mais voilà, la K-Beauty - comprenez, la beauté venue de Corée du Sud - est passée par là, faisant d'un coup du masque l'un des produits de soin les plus désirables du moment. Un phénomène incontournable en Asie, où ce rituel fait véritablement partie du quotidien. On se pose un " sheet mask ", autrement dit un masque sur support gorgé d'actifs, tous les jours, tout en vaquant dans la maison à ses occupations domestiques, en faisant du sport ou en regardant la télévision.

