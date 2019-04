Certaines entreprises proposent aujourd'hui des régimes alimentaires ou des produits de beauté ultrapersonnalisés, élaborés sur la base de notre ADN. Une approche pleine de promesses mais qui pose aussi de nombreuses questions. Décryptage.

Une gamme de soins pour la peau à ce point personnalisée qu'elle répond parfaitement à nos besoins, cela semble presque trop beau pour être vrai... Difficile, pourtant, d'imaginer plus individualisé et donc plus efficace qu'un produit reposant sur notre ADN. C'est cette philosophie que brandissent les nouveaux venus dans le secteur des cosmétiques pour séduire le consommateur. Puisque le luxe ne se mesure plus au logo ou au prestige de la marque mais bien à la customisation du service, des labels comme Allél, Nutrafol ou le Belge Nomige s'affichent aujourd'hui comme le top du top. Le procédé est toujours le même : le client reçoit un kit pour prélever un échantillon d'ADN - il suffit de se frotter l'intérieur de la bouche à l'aide d'un coton-tige - qui sera analysé dans un laboratoire. Dans un second temps, il aura éventuellement la possibilité de voir un consultant qui lui expliquera les résultats... et, évidemment, d'acheter toute une ligne de soins ad hoc pour revitaliser ses points faibles, comme le recommande le test.

...