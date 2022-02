L'arrivée du créateur belge dans le monde de la beauté était attendue depuis plus de trois ans. Et ce n'est pas un mais dix parfums, imaginés par dix parfumeurs différents autour de l'idée des "combinaisons impossibles" qu'il proposera dans sa boutique anversoise et en ligne dès le 2 mars prochain. Dries Van Noten qui nous a accordé en décembre dernier un entretien en primeur à découvrir dans nos éditions des 2 et 3 mars se lance également dans le maquillage avec une première ligne de rouges à lèvres.

C'est incontestablement l'un des lancements les plus attendus de ces dernières années. Et le secret le mieux gardé que le créateur belge a choisi de partager avec nous en primeur en décembre dernier. L'annonce en juin 2018 de l'accord conclu avec le groupe Puig, devenu actionnaire majoritaire de la marque Dries Van Noten, permettait de prédire le lancement prochain d'un parfum. Au moins.

L'entreprise espagnole qui détient déjà les marques Jean Paul Gaultier, Nina Ricci et Paco Rabanne est plutôt experte en fragrance populaire qu'en mode. Dries Van Noten, en revanche, restait jusqu'à ce jour l'un des rares créateurs à ne devoir son succès qu'à son prêt-à-porter.

. © FePinheiro

Trois années de recherches ont été nécessaires pour donner naissance à une collection audacieuse de dix eaux de parfums (voir encadré ci-dessous) conçues comme des clashs de matières que l'on croirait a priori inconciliables.

. © SDP

Dans la foulée, la marque pose aussi les prémisses d'une ligne de maquillage qui compte déjà une trentaine de teintes de rouge à lèvres. S'y ajoutent des soins corps et des accessoires tous imprégnés de l'univers visuel tellement reconnaissable de Dries Van Noten. "Ça a été pour moi une telle aventure, nous a-t-il confié lors d'un entretien que vous pourrez découvrir dans les éditions du Knack et du Vif Weekend les 2 et 3 mars prochain. Bien sûr, je sais aujourd'hui comment la mode fonctionne, mais la beauté et le parfum sont des univers totalement différents pour moi".

"Le maquillage, c'est magique, assure-t-il. C'est le moyen rêvé pour montrer qui l'on est, exprimer ce que l'on ressent à un moment particulier."

Le styliste belge décrit ses débuts dans le monde des parfum et du maquillage comme "un jeu de ping-pong créatif" avec les parfumeurs et les make-up artistes qui l'ont aidé dans la mise en forme des produits qu'il a voulu dès le départ les plus durables possible. Quand aux parfums, à l'image de sa mode, ils déjouent eux aussi les codes de genre.

Les imprimés les plus emblématiques se retrouvent aussi sur des foulards de soie (230 euros). © SDP

Comme les jus construits sur des contrastes de matières premières et directement inspirés par les jardins de Dries Van Noten, les flacons tous ressourçables associent également des éléments totalement différents comme le verre, le bois, le métal ou la porcelaine. Des objets conçus pour durer à l'image de la collection d'accessoires - des trousses mais aussi des miroirs et des peignes - frappés des imprimés iconiques de la maison.

En marge des parfums, Dries Van Noten a aussi lancé des petits accessoires comme des miroirs (170 euros) ou des peignes (120 euros). © SDP

. © SDP

En ce qui concerne le maquillage, Dries Van Noten qui a à son actif plus d'une centaine de défilés, est parti de son expérience backstage et des besoins qu'il y a parfois rencontrés. "Le maquillage, c'est magique, assure-t-il. C'est le moyen rêvé pour montrer qui l'on est, exprimer ce que l'on ressent à un moment particulier."

. © SDP

Une autre manière pour lui de traduire sa passion pour la couleur au travers de plus de trente teintes - de nouvelles nuances seront proposées chaque saison souvent en lien avec les collections - qui trouveront place dans des étuis réutilisables. Trois finis - satin, matte et sheer - ont été développés.

Dix jus, dix flacons, dix nez Dix eaux de parfums dans dix flacons collectors et ressourçables (à partir de 220 euros les 100 ml). © SDP Jardin de l'Orangeraie. Signé Daniela Andrier. Floral boisé gourmand à base de fleur d'oranger et de santal. Neon Garden. Signé Fanny Bal. Floral boisé aromatique à base de menthe et d'iris. Rosa Carnivora. Signé Daphné Bugey. Floral boisé épicé à base de rose et de vétiver. Raving Rose. Signé Louise Turner. Floral vert épicé à base de rose et de poivre rose. Cannabis Patchouli. Signé Nicolas Bonneville. Chypré aromatique épicé à base de cannabis et de patchouli. Santal Greenery. Signé Nisrine Grillie. Musqué vert boisé à base de figue et de santal. Voodoo Chile. Signé Nicolas Beaulieu. Aromatique vert boisé à base de romarin et de patchouli. Rock the Myrrh. Signé Amélie Jacquin. Cuir ambré boisé à base de myrrhe et de bois fumé. Fleur du Mal. Signé Quentin Bisch. Cuir floral fruité à base d'osmanthus et de daim. Soie Malaquais. Signé Marie Salamagne. Floral oriental épicé à base de châtaigne et de soie.

C'est incontestablement l'un des lancements les plus attendus de ces dernières années. Et le secret le mieux gardé que le créateur belge a choisi de partager avec nous en primeur en décembre dernier. L'annonce en juin 2018 de l'accord conclu avec le groupe Puig, devenu actionnaire majoritaire de la marque Dries Van Noten, permettait de prédire le lancement prochain d'un parfum. Au moins. L'entreprise espagnole qui détient déjà les marques Jean Paul Gaultier, Nina Ricci et Paco Rabanne est plutôt experte en fragrance populaire qu'en mode. Dries Van Noten, en revanche, restait jusqu'à ce jour l'un des rares créateurs à ne devoir son succès qu'à son prêt-à-porter. Trois années de recherches ont été nécessaires pour donner naissance à une collection audacieuse de dix eaux de parfums (voir encadré ci-dessous) conçues comme des clashs de matières que l'on croirait a priori inconciliables. Dans la foulée, la marque pose aussi les prémisses d'une ligne de maquillage qui compte déjà une trentaine de teintes de rouge à lèvres. S'y ajoutent des soins corps et des accessoires tous imprégnés de l'univers visuel tellement reconnaissable de Dries Van Noten. "Ça a été pour moi une telle aventure, nous a-t-il confié lors d'un entretien que vous pourrez découvrir dans les éditions du Knack et du Vif Weekend les 2 et 3 mars prochain. Bien sûr, je sais aujourd'hui comment la mode fonctionne, mais la beauté et le parfum sont des univers totalement différents pour moi".Le styliste belge décrit ses débuts dans le monde des parfum et du maquillage comme "un jeu de ping-pong créatif" avec les parfumeurs et les make-up artistes qui l'ont aidé dans la mise en forme des produits qu'il a voulu dès le départ les plus durables possible. Quand aux parfums, à l'image de sa mode, ils déjouent eux aussi les codes de genre. Comme les jus construits sur des contrastes de matières premières et directement inspirés par les jardins de Dries Van Noten, les flacons tous ressourçables associent également des éléments totalement différents comme le verre, le bois, le métal ou la porcelaine. Des objets conçus pour durer à l'image de la collection d'accessoires - des trousses mais aussi des miroirs et des peignes - frappés des imprimés iconiques de la maison.En ce qui concerne le maquillage, Dries Van Noten qui a à son actif plus d'une centaine de défilés, est parti de son expérience backstage et des besoins qu'il y a parfois rencontrés. "Le maquillage, c'est magique, assure-t-il. C'est le moyen rêvé pour montrer qui l'on est, exprimer ce que l'on ressent à un moment particulier." Une autre manière pour lui de traduire sa passion pour la couleur au travers de plus de trente teintes - de nouvelles nuances seront proposées chaque saison souvent en lien avec les collections - qui trouveront place dans des étuis réutilisables. Trois finis - satin, matte et sheer - ont été développés.